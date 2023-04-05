От теории к практике - страница 801

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Алексей Тарабанов:

Примите решение статистическим методом. Одно, как пример. 

Считаем импульсы, если мат.ожидание частоты больше порога принимаем решение, если меньше не принимаем. Простейшее стат. решение из вполне конкретной области, не с потолка.

 
Парни, решение - акт не только волевой, но и юридический. Какие, нахрен, импульсы. Решение о чем Вы принимаете? 
 
Алексей Тарабанов:
Парни, решение - акт не только волевой, но и юридический. Какие, нахрен, импульсы. Решение о чем Вы принимаете? 

Реле или триггер срабатывает, включается исполнительный механизм..... решение выполняется. Претворяется в жизнь, с соответствующими юридическими последствиями.

 
Renat Akhtyamov:

Всё я вижу и акцентирую для себя, просто проверить надо... ;)

Не могу добить вот эту др.нь, разгладить котир хочу, да так, чтобы сигнал не тормозил особо:


Закончу, вернусь к статистике.

Единственное что поможет реально это интерполирование. Либо строить линию, в которой при расчетах цена ограничивает сама себя рекурсивным способом.по другому сделать что либо адекватное точно не выйдет. Любой алгоритм основанных на посторонних абсолютных переменных даёт плавающую ошибку или иначе говоря запаздывание.
А что это даст ну вот мы будем знать где тренд а где флет. Я это уже давно сделал. 
Да толку мало. Все равно на рынке характер движения не поменялся в не зависимости от того знаю ли я где там флет или нет..
Либо я не так или не там применяю это.
 
Алексей Тарабанов:

Ну, допуск лекарства к применению - совсем ни о чем. Препарат прошел клинические испытания, по их итогам допущен к применению. Решение изначально по статистике, т.е. это - не оперативное решение, а значит - к торговле быть применено не может.

Суть клинических испытаний лекарства - нахождение отличия от плацебо статистическими методами.

Оперативные решения изучаются в исследовании операций. Матстат - одна из её основ.

 
Например коэффициент вариации при резком увеличении (>100%) которого резко растет вероятность выброса при чем >100% бывает а) при полном флете б) когда цену "лихорадит" синергетически далее происходит либо выброс когда полный флет, либо резонанс когда цену лихорадит. Или анализ тренда  на основе 67-70% отклонения от пройденного расстояния не?а поиск последнего тренда и анализ на основе оставшегося участка ценового движения для выявления флуктуации и тем самым решения проблемы установки периода расчетов. Не пробовали? А стоило. В конце концов кто-то же тут хочет денег заработать.)
Хотя можете делать что хотите. Какая в конце концов разница, что там напридумают на этом форуме) главное чтобы было бесполезно и весело меряться самомнением друг  с другом верно?) 
Боже, 115 страниц назад я предупредил не найдете вы ничего..я ж не просто так говорю. Наверное и реализация работающая моих идей есть.  Но наверное Я ошибся, когда подумал, что тут много талантливых людей собралось...
Мое отличие от многих из Вас в том, что мне не нужно 100+ страниц чтобы понимать куда идти и что делать что будет работать, а что нет.Я точно знаю куда двигаться в плане разработок и торговли, и всегда буду знать.Olegavtomat начал неплохо но зашёл не в ту степь. Aleksander_k тоже крутится вокруг да около, а в последнее время так вообще ушел в джунгли. Докажите мне, что я не прав не брызгая слюной во все стороны, а спокойно аргументируя свои доводы. Есть тут вообще такие кто на это способен или тут большинство лишь мечтателей, пытающиеся победить ветряные мельницы.?
Хотя ладно мое дело предупредить, ваше биться об стену. 800 страниц - полет нормальный)) продолжаем рок-н-ролл))
 
Алексей Тарабанов:

Вероятность ошибки определения события наличия цели практически нулевая, не так ли? 

Не так. Популярная статья, написанная специалистом в данной области. Ошибки неизбежны и без матстата здесь никак.

 
Алексей Тарабанов:
Парни, решение - акт не только волевой, но и юридический. Какие, нахрен, импульсы. Решение о чем Вы принимаете? 

Вот именно - о чем? А всего лишь об открытии/закрытии сделок на покупку/продажу мизерного количества по той или иной валютной паре или терпеливом выжидании наиболее выгодного момента для этого простенького действа. 

Вариантов состояний и событий при этом возникает весьма ограниченное количество и появляются они регулярно. Достаточно их классифицировать, собрать нужную статистику, написать две-три странички кода и алга в новое светлое будущее!  

 
Martin Cheguevara:

Боже, 115 страниц назад я предупредил не найдете вы ничего..я ж не просто так говорю. Наверное и реализация работающая моих идей есть.  Но наверное Я ошибся, когда подумал, что тут много талантливых людей собралось...

Не расстраивайся так, Че... Ты ж революции свершал, тебе ли грустить?!

Скажу тебе так, чтоб было понимание. Здесь форум программистов, запомни это. Высококлассных кодеров, но и только...

Здесь почти нет математиков, физиков и т.п. Нет людей, способных озвучить идею, провести испытания, предоставить отчет. Профессионально работать здесь в диковинку. Здесь - обычный сброд барыг и тунеядцев.

Более-менее работают в ветке МО, но там туго идут дела, а жаль...

Что касается меня, то я периодически показываю отчеты. Вот такие, к примеру:

Это результат за один день.

Но, как видишь, он не очень хороший. Устал говорить об одном и том же - без параметра персистентности/анти... делать нечего на рынке. И никто даже не пошевелится для поисков в данном направлении! Даже под мое обещание одарить таких людей Граалем...

Приходится все делать самому. Щас эксцесс испытываю - посмотрим.

 
Alexander_K:

Но, как видишь, он не очень хороший. Устал говорить об одном и том же - без параметра персистентности/анти... делать нечего на рынке. И никто даже не пошевелится для поисков в данном направлении! Даже под мое обещание одарить таких людей Граалем...


Шевелимся дружище! Только что толку болтать если параметр не обнаружен, а это по сути и есть 90% грааля.
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