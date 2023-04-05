От теории к практике - страница 801
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Примите решение статистическим методом. Одно, как пример.
Считаем импульсы, если мат.ожидание частоты больше порога принимаем решение, если меньше не принимаем. Простейшее стат. решение из вполне конкретной области, не с потолка.
Парни, решение - акт не только волевой, но и юридический. Какие, нахрен, импульсы. Решение о чем Вы принимаете?
Реле или триггер срабатывает, включается исполнительный механизм..... решение выполняется. Претворяется в жизнь, с соответствующими юридическими последствиями.
Всё я вижу и акцентирую для себя, просто проверить надо... ;)
Не могу добить вот эту др.нь, разгладить котир хочу, да так, чтобы сигнал не тормозил особо:
Закончу, вернусь к статистике.
Ну, допуск лекарства к применению - совсем ни о чем. Препарат прошел клинические испытания, по их итогам допущен к применению. Решение изначально по статистике, т.е. это - не оперативное решение, а значит - к торговле быть применено не может.
Суть клинических испытаний лекарства - нахождение отличия от плацебо статистическими методами.
Оперативные решения изучаются в исследовании операций. Матстат - одна из её основ.
Хотя ладно мое дело предупредить, ваше биться об стену. 800 страниц - полет нормальный)) продолжаем рок-н-ролл))
Вероятность ошибки определения события наличия цели практически нулевая, не так ли?
Не так. Популярная статья, написанная специалистом в данной области. Ошибки неизбежны и без матстата здесь никак.
Парни, решение - акт не только волевой, но и юридический. Какие, нахрен, импульсы. Решение о чем Вы принимаете?
Вот именно - о чем? А всего лишь об открытии/закрытии сделок на покупку/продажу мизерного количества по той или иной валютной паре или терпеливом выжидании наиболее выгодного момента для этого простенького действа.
Вариантов состояний и событий при этом возникает весьма ограниченное количество и появляются они регулярно. Достаточно их классифицировать, собрать нужную статистику, написать две-три странички кода и алга в новое светлое будущее!
Не расстраивайся так, Че... Ты ж революции свершал, тебе ли грустить?!
Скажу тебе так, чтоб было понимание. Здесь форум программистов, запомни это. Высококлассных кодеров, но и только...
Здесь почти нет математиков, физиков и т.п. Нет людей, способных озвучить идею, провести испытания, предоставить отчет. Профессионально работать здесь в диковинку. Здесь - обычный сброд барыг и тунеядцев.
Более-менее работают в ветке МО, но там туго идут дела, а жаль...
Что касается меня, то я периодически показываю отчеты. Вот такие, к примеру:
Это результат за один день.
Но, как видишь, он не очень хороший. Устал говорить об одном и том же - без параметра персистентности/анти... делать нечего на рынке. И никто даже не пошевелится для поисков в данном направлении! Даже под мое обещание одарить таких людей Граалем...
Приходится все делать самому. Щас эксцесс испытываю - посмотрим.
Но, как видишь, он не очень хороший. Устал говорить об одном и том же - без параметра персистентности/анти... делать нечего на рынке. И никто даже не пошевелится для поисков в данном направлении! Даже под мое обещание одарить таких людей Граалем...
Шевелимся дружище! Только что толку болтать если параметр не обнаружен, а это по сути и есть 90% грааля.