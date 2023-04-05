От теории к практике - страница 1314
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Как кому, а мне этой инфы абсолютно недостаточно, чтобы что-либо сказать о самой системе. График, в общем, ни о чем.(
Хватит уже человека мучать, все и так понятно.
Ну нафантазировал немного, с кем не бывает?:)
Эти *** вредительством занимаются. И люди, вместо того, чтобы искать нормальные системы, с реалистичной прибылью, хотя бы те же флэтовые, начитавшись этих ***, начинают искать какие-то несуществующие формулы. Тратят свое драгоценное время.
чо курите?
ну обломались, не надо сразу в крайности кидаться
с кем не бывает...
чо курите?
ну обломались, не надо сразу в крайности кидаться
с кем не бывает...
обломались, поверив в 30% в день? )))
Как кому, а мне этой инфы абсолютно недостаточно, чтобы что-либо сказать о самой системе. График, в общем, ни о чем.(
Кажи тогда свой графикЕ.
Эти *** вредительством занимаются. И люди, вместо того, чтобы искать нормальные системы, с реалистичной прибылью, хотя бы те же флэтовые, начитавшись этих ***, начинают искать какие-то несуществующие формулы. Тратят свое драгоценное время.
Кажи тогда свой графикЕ.
У меня их в природе не существует.)) Эт надо архивы поднимать и самому строить, никак иначе.) Да, я никому ничего и не обещал.
Но дело не в этом, а в информативности вашего. Что есть эти %%? Если лот, 0.01 - это одно, если лот 0.1 - это совсем другие выводы о системе.
Время удержания позиции: нет информации - нет выводов о системе. И т.д.
А меня интересует лишь, что из этой темы (1314 стр.) в итоге получилось.
Лучше главным инженером. Директором опасно.)
А меня интересует лишь, что из этой темы (1314 стр.) в итоге получилось.
Это через 3 месяца на реале обсудим.
Так и должно быть. Естественный отбор. Каждый в итоге должен сделать свои выводы, самообучиться и идти дальше. Раньше роль всяких форумных граальшиков выполняли писатели книг по теханализу с помощью макдов, алигаторов и т.п., которые, по большому счету, еще то унылое Г.
А выводить на чистую воду форумных балаболов разве не нужно?