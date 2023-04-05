От теории к практике - страница 1314

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Alexander_K:

На:

Как кому, а мне этой инфы абсолютно недостаточно, чтобы что-либо сказать о самой системе. График, в общем, ни о чем.(

 
Макс:


Хватит уже человека мучать, все и так понятно.

Ну нафантазировал немного, с кем не бывает?:)

Эти *** вредительством занимаются. И люди, вместо того, чтобы искать нормальные системы, с реалистичной прибылью, хотя бы те же флэтовые, начитавшись этих ***, начинают искать какие-то несуществующие формулы. Тратят свое драгоценное время.

 

чо курите?

ну обломались, не надо сразу в крайности кидаться

с кем не бывает...


 
Renat Akhtyamov:

чо курите?

ну обломались, не надо сразу в крайности кидаться

с кем не бывает...


обломались, поверив в 30% в день? )))

 
Yuriy Asaulenko:

Как кому, а мне этой инфы абсолютно недостаточно, чтобы что-либо сказать о самой системе. График, в общем, ни о чем.(

Кажи тогда свой графикЕ.

 
danminin:

Эти *** вредительством занимаются. И люди, вместо того, чтобы искать нормальные системы, с реалистичной прибылью, хотя бы те же флэтовые, начитавшись этих ***, начинают искать какие-то несуществующие формулы. Тратят свое драгоценное время.

Так и должно быть. Естественный отбор. Каждый в итоге должен сделать свои выводы, самообучиться и идти дальше. Раньше роль всяких форумных граальшиков выполняли писатели книг по теханализу с помощью макдов, алигаторов и т.п., которые, по большому счету, еще то унылое Г.
Если человек готов анализировать, - будет толк, ечли нет - на завод. 
 
Alexander_K:

Кажи тогда свой графикЕ.

У меня их в природе не существует.)) Эт надо архивы поднимать и самому строить, никак иначе.) Да, я никому ничего и не обещал.

Но дело не в этом, а в информативности вашего. Что есть эти %%? Если лот, 0.01 - это одно, если лот 0.1 - это совсем другие выводы о системе.

Время удержания позиции: нет информации - нет выводов о системе. И т.д.

А меня интересует лишь, что из этой темы (1314 стр.) в итоге получилось.

 
Макс:
Если человек готов анализировать, - будет толк, ечли нет - на завод. 

Лучше главным инженером. Директором опасно.)

 
Yuriy Asaulenko:

А меня интересует лишь, что из этой темы (1314 стр.) в итоге получилось.

Это через 3 месяца на реале обсудим.

 
Макс:
Так и должно быть. Естественный отбор. Каждый в итоге должен сделать свои выводы, самообучиться и идти дальше. Раньше роль всяких форумных граальшиков выполняли писатели книг по теханализу с помощью макдов, алигаторов и т.п., которые, по большому счету, еще то унылое Г.
Если человек готов анализировать, - будет толк, ечли нет - на завод. 

А выводить на чистую воду форумных балаболов разве не нужно?

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