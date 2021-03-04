Какое у вас соотношение прибыльных к убыточным сделкам и во сколько раз увеличили депозит?
Я ошибаюсь в 50% случаях.
Когда потенциальный инвестор спросил у меня сколько прибыльных к убыточным сделкам и я ответил, что 50/50, то он так удивился. Наверное, думал, я Ванга и делаю 70-80%, а то и больше правильных прогнозов. Но мой стейт ему понравился
Классическая трендовая система ошибается в 70% случаев. При TP/SL Ratio = 3.
Классическая флетовая система ошибается в 20% случаев. При TP/SL Ratio = 1/3.
Баланс это одно - средства не в какую, не хотят за балансом идти
Стопы не ставите?
нет - только в обе стороны работает эксперт.
нет - только в обе стороны работает эксперт.
В смысле одновременное открытие разнонаправленных ордеров - он же замок, лок?
нет не так, сигналы то разные и на разном расстоянии. так бывает, что и та и та позиция в плюсе. после - одна из сторон набирает прибыль и закрывает позиции, другая сторона так и набирает позиции а также и другая сторона начинает по новой набирать позиции, ну и круговорот.
нет не так, сигналы то разные и на разном расстоянии. так бывает, что и та и та позиция в плюсе. после - одна из сторон набирает прибыль и закрывает позиции, другая сторона так и набирает позиции а также и другая сторона начинает по новой набирать позиции ну и круговорот.
ещё пока в поиске настройки - но что то в этом есть
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Я ошибаюсь в 50% случаях.
Когда потенциальный инвестор спросил у меня сколько прибыльных к убыточным сделкам и я ответил, что 50/50, то он так удивился. Наверное, думал, я Ванга и делаю 70-80%, а то и больше правильных прогнозов. Но мой стейт ему понравился