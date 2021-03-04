Какое у вас соотношение прибыльных к убыточным сделкам и во сколько раз увеличили депозит?

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Я ошибаюсь в 50% случаях.

Когда потенциальный инвестор спросил у меня сколько прибыльных к убыточным сделкам и я ответил, что 50/50, то он так удивился. Наверное, думал, я Ванга и делаю 70-80%, а то и больше правильных прогнозов. Но мой стейт ему понравился

 
webgopnik:

Я ошибаюсь в 50% случаях.

Когда потенциальный инвестор спросил у меня сколько прибыльных к убыточным сделкам и я ответил, что 50/50, то он так удивился. Наверное, думал, я Ванга и делаю 70-80%, а то и больше правильных прогнозов. Но мой стейт ему понравился

Классическая трендовая система ошибается в 70% случаев. При TP/SL Ratio = 3.

Классическая флетовая система ошибается в 20% случаев. При TP/SL Ratio = 1/3.

И это хорошо, когда у Вебгопников есть "потенциальные жертвы инвесторы".
 
Выкладывайте свои графики баланса. Посмотрим у кого как.
[Удален]  
webgopnik:
Выкладывайте свои графики баланса. Посмотрим у кого как.

Баланс это одно - средства не в какую, не хотят за балансом идти

ReportHistory-567 

 
SanAlex:

Баланс это одно - средства не в какую, не хотят за балансом идти

 

Стопы не ставите?
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webgopnik:
Стопы не ставите?

нет - только в обе стороны работает эксперт. 

 
SanAlex:

нет - только в обе стороны работает эксперт. 

В смысле одновременное открытие разнонаправленных ордеров - он же замок, лок?
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webgopnik:
В смысле одновременное открытие разнонаправленных ордеров - он же замок, лок?

нет не так, сигналы то разные и на разном расстоянии. так бывает, что и та и та позиция в плюсе. после - одна из сторон набирает прибыль и закрывает позиции, другая сторона так и набирает позиции а также и другая сторона начинает по новой набирать позиции, ну и круговорот.

Снимок юшгн

 
SanAlex:

нет не так, сигналы то разные и на разном расстоянии. так бывает, что и та и та позиция в плюсе. после - одна из сторон набирает прибыль и закрывает позиции, другая сторона так и набирает позиции а также и другая сторона начинает по новой набирать позиции ну и круговорот.

Ну, что-то не очень эффективная стратегия, раз такая огромная плавающая просадка. 
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webgopnik:
Ну, что-то не очень эффективная стратегия, раз такая огромная плавающая просадка. 

ещё пока в поиске настройки - но что то в этом есть

EURCADM3

 
SanAlex:

ещё пока в поиске настройки - но что то в этом есть


Как по мне, самая эффективная стратегия - это со стопами(20-40 пипсов по валютам и 30-70 по золоту. По 4знаку, разумеется).
Никаких локов и замков, если сработал стоп, то переворачиваться.
И брать гигантские прибыли - 100-200 и больше по валютам и от 200-500 по золоту.
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