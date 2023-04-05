От теории к практике - страница 629
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И я жду. Пока из мешков мышей вытряхиваю. Портмоне уже почистил.
лямду нашел?
мож быть по распределению Weibull определить, как думаешь?превысит 1 и вроде бы как пора выскочить из средней колеи распределения приращений
лямду нашел?
мож быть по распределению Weibull определить, как думаешь?превысит 1 и вроде бы как пора выскочить из средней колеи распределения приращений
Какую ещё лямду, Рена? Ешкин ты кот... Не отвлекай - дыры в мешках латаю.
а вот и ушки как у Новой:
из всей этой инфы, которую вываливает статистическая прога, мне понравилась медиана
она реально там, сам видел, зуб даю
;)
а вот и ушки как у Новой:
из всей этой инфы, которую вываливает статистическая прога, мне понравилась медиана
она реально там, сам видел, зуб даю
;)
чем это лучше метода типичная цена HLC/3: (1,1676+1,1827+1,1782)/3=1,1761(6) <-> 1,1765.
На 7-й сотне сообщений подошли к изобретению типичной цены, участники этой ветки должны верить в реинкарнацию, т.к. в этом тысячелетии врядли что освятится.)))
чем это лучше метода типичная цена HLC/3: (1,1676+1,1827+1,1782)/3=1,1761(6) <-> 1,1765.
На 7-й сотне сообщений подошли к изобретению типичной цены, участники этой ветки должны верить в реинкарнацию, т.к. в этом тысячелетии врядли что освятится.)))
1,1761 != 1,1765.бывает из за 1-го пункта реквотят, а тут аж целых 4...
нет, итоги разные:
1,1761 != 1,1765.бывает из за 1-го пункта реквотят, а тут аж целых 4...
Ну не так уж и 4, для удобства 3,4 на 151 пункт HL, или два спреда на 100 пунктов тренда. Имеющиеся входы в этой ветке по методике X показали точность хуже двух спредов, поэтому отсутствует смысел в большей точности.
Ну не так уж и 4, для удобства 3,4 на 151 пункт HL, или два спреда на 100 пунктов тренда. Имеющиеся входы в этой ветке по методике X показали точность хуже двух спредов, поэтому отсутствует смысел в большей точности.
ну не знааааййй, статистическая прога выдает предсказание:
Предск. уравнение для:Пер2
Пер2=1,17517436
счас проверим.
данные для анализа я ей дал специально не все...
PS
вот что было дальше
то есть прогноз сбылся за минусом спреда, а потом цена полетела вниз
однако, если посмотреть историю далее, то увы, 1765 как впрочем и медианы очччень долго не было
пока преположим, что медиана - это уровень сопротивления...
ну не знааааййй, статистическая прога выдает предсказание:
Предск. уравнение для:Пер2
Пер2=1,17517436
счас проверим.
данные для анализа я ей дал специально не все...
PS
вот что было дальше
то есть прогноз сбылся за минусом спреда
однако, если посмотреть историю далее, то увы, 1765 очччень долго не было
т.е. получается вариант:
В точке входа кладешь минисетку на 10п и прогноз следующих 40-50п смысла не имеет. по евре 25го если подождать, ошибка входа 3,4п, если не ждать то 9п.
Господи, помоги озолотиться на Форексе в грядущем месяце!
Аминь.
Господи, помоги озолотиться на Форексе в грядущем месяце!
Аминь.
Золото запрещено к обороту, проси другого старче.)