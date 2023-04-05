От теории к практике - страница 1310

Новый комментарий
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

потому что Вы первый у меня спросили))


Где и когда? 

;)


Несколько раз спрашивал, ещё начиная с 2018 года, - "используется ли усреднения?". 

Ответ был - нет. 

Сейчас выяснилось что - да.

А ну если мыслить нестандартно , то всегда можно "нет" и "да" крутить как тебе удобно.  

 
Renat Akhtyamov:

написал и запустился

и самое приятное - один подписчик ужо

Зачем вообще этот сигнал был?

Тебя люди попросили показать доказательства существования системы с прибыльностью в 30% в день (хоть с закрытыми сделками, если боишься спалить систему).

Потому что никто не верит что такие системы возможны.

Ты сказал "хорошо" и запустил какую-то усреднялку ))

ПС. И что в итоге? как считали форумным фантазером, который говорит неправду, так и считают))

 
danminin:

Зачем вообще этот сигнал был?

Тебя люди попросили показать доказательства существования системы с прибыльностью в 30% в день (хоть с закрытыми сделками, если боишься спалить систему).

Потому что никто не верит что такие системы возможны.

Ты сказал "хорошо" и запустил какую-то усреднялку ))

ПС. И что в итоге? как считали форумным фантазером, который говорит неправду, так и считают))

я не работаю на публику

запустил то, что САМ считаю возможным к показу

этого будет достаточно чтобы показать возможность заработка, вполне

заранее отвечаю - пожалуйста

;)

 
danminin:

Зачем вообще этот сигнал был?

Тебя люди попросили показать доказательства существования системы с прибыльностью в 30% в день (хоть с закрытыми сделками, если боишься спалить систему).

Потому что никто не верит что такие системы возможны.

Ты сказал "хорошо" и запустил какую-то усреднялку ))

ПС. И что в итоге? как считали форумным фантазером, который говорит неправду, так и считают))

Вы серьезно ждали увидеть тс с доходностью 30%/день?)

Он показал самое лучшее, что у него есть - усреднялка-перевертышь.

А все эти скрины непонятно каких балансов и т.п. - опять непонятно ради чего. Может, ребятам внимания не хватает, может реально совсем запутались в торговле и выдают желаемое за действительное. :)

 
Макс:

... - опять непонятно ради чего. Может, ребятам внимания не хватает, может реально совсем запутались в торговле и выдают желаемое за действительное. :)

Здесь писал для чего.

 
Renat Akhtyamov:

я не работаю на публику

запустил то, что САМ считаю возможным к показу

этого будет достаточно чтобы показать возможность заработка, вполне

заранее отвечаю - пожалуйста

;)

Ты там картинку кидал. 

Я тебе могу  такую же картинку сделать

Вот:

(у меня даже ровнее получилось, быстрее сделки открывал и быстрее закрывал)


Так вопрос, зачем ты ее кидал, если не собираешься никому ничего доказывать?

Хотя тебе и объяснили потом, что картинка это не доказательства.

 
Такая картинка делается очень просто.

Открываете демо-счет, потом открываете очень много сделочек одновременно. Ждете когда график выйдет хоть в небольшой плюс, одновременно закрываете все эти сделки. Смотрите отчет.

А отчет же вам не показывает сделки по времени. Он показывает нумерацию сделок, и баланс по каждой из них.

Отчет вам не покажет, что все сделки открыты одновременно, а также закрыты одновременно.

ПС: Линия баланса будет прямой. Хотя за это время график эквити мог быть каким угодно. Хоть с просадкой 90%.

Правильно говорил Evgeniy Chumakov , покажи график эквити.
 
danminin:
Такая картинка делается очень просто.

Открываете демо-счет, потом открываете очень много сделочек одновременно. Ждете когда график выйдет хоть в небольшой плюс, одновременно закрываете все эти сделки. Смотрите отчет.

А отчет же вам не показывает сделки по времени. Он показывает нумерацию сделок, и баланс по каждой из них.

Отчет вам не покажет, что все сделки открыты одновременно, а также закрыты одновременно.

ПС: Линия баланса будет прямой. Хотя за это время график эквити мог быть каким угодно. Хоть с просадкой 90%.

Правильно говорил Evgeniy Chumakov , покажи график эквити.


Хватит уже человека мучать, все и так понятно.

Ну нафантазировал немного, с кем не бывает?:)

 
danminin:

Ты там картинку кидал. 

Я тебе могу  такую же картинку сделать

Вот:



Так вопрос, зачем ты ее кидал, если не собираешься никому ничего доказывать?

Хотя тебе и объяснили потом, что картинка ничего не доказывает.

Народ....Акститесь))))))))))) Вы чего.... Ветка была про грааль от ак... Какую-то бурду уже страниц 30 нашвыряли)))))))))))))) Эт че творится ваще)) Там и афтар, канеш отжигает, но берега ростут до небес))) Или не?) 

 
vladevgeniy:

Народ....Акститесь))))))))))) Вы чего.... Ветка была про грааль от ак... Какую-то бурду уже страниц 30 нашвыряли)))))))))))))) Эт че творится ваще)) Там и афтар, канеш отжигает, но берега ростут до небес))) Или не?) 

Ренат Актямов сам начал )))

1...130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317...1981
Новый комментарий