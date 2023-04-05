От теории к практике - страница 1310
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потому что Вы первый у меня спросили))
Где и когда?
;)
Несколько раз спрашивал, ещё начиная с 2018 года, - "используется ли усреднения?".
Ответ был - нет.
Сейчас выяснилось что - да.
А ну если мыслить нестандартно , то всегда можно "нет" и "да" крутить как тебе удобно.
написал и запустился
и самое приятное - один подписчик ужо
Зачем вообще этот сигнал был?
Тебя люди попросили показать доказательства существования системы с прибыльностью в 30% в день (хоть с закрытыми сделками, если боишься спалить систему).
Потому что никто не верит что такие системы возможны.
Ты сказал "хорошо" и запустил какую-то усреднялку ))
ПС. И что в итоге? как считали форумным фантазером, который говорит неправду, так и считают))
Зачем вообще этот сигнал был?
Тебя люди попросили показать доказательства существования системы с прибыльностью в 30% в день (хоть с закрытыми сделками, если боишься спалить систему).
Потому что никто не верит что такие системы возможны.
Ты сказал "хорошо" и запустил какую-то усреднялку ))
ПС. И что в итоге? как считали форумным фантазером, который говорит неправду, так и считают))
я не работаю на публику
запустил то, что САМ считаю возможным к показу
этого будет достаточно чтобы показать возможность заработка, вполне
заранее отвечаю - пожалуйста
;)
Зачем вообще этот сигнал был?
Тебя люди попросили показать доказательства существования системы с прибыльностью в 30% в день (хоть с закрытыми сделками, если боишься спалить систему).
Потому что никто не верит что такие системы возможны.
Ты сказал "хорошо" и запустил какую-то усреднялку ))
ПС. И что в итоге? как считали форумным фантазером, который говорит неправду, так и считают))
Вы серьезно ждали увидеть тс с доходностью 30%/день?)
Он показал самое лучшее, что у него есть - усреднялка-перевертышь.
А все эти скрины непонятно каких балансов и т.п. - опять непонятно ради чего. Может, ребятам внимания не хватает, может реально совсем запутались в торговле и выдают желаемое за действительное. :)
... - опять непонятно ради чего. Может, ребятам внимания не хватает, может реально совсем запутались в торговле и выдают желаемое за действительное. :)
Здесь писал для чего.
я не работаю на публику
запустил то, что САМ считаю возможным к показу
этого будет достаточно чтобы показать возможность заработка, вполне
заранее отвечаю - пожалуйста
;)
Ты там картинку кидал. #12912
Я тебе могу такую же картинку сделать
Вот:
(у меня даже ровнее получилось, быстрее сделки открывал и быстрее закрывал)
Так вопрос, зачем ты ее кидал, если не собираешься никому ничего доказывать?
Хотя тебе и объяснили потом, что картинка это не доказательства.
Открываете демо-счет, потом открываете очень много сделочек одновременно. Ждете когда график выйдет хоть в небольшой плюс, одновременно закрываете все эти сделки. Смотрите отчет.
А отчет же вам не показывает сделки по времени. Он показывает нумерацию сделок, и баланс по каждой из них.
Отчет вам не покажет, что все сделки открыты одновременно, а также закрыты одновременно.
ПС: Линия баланса будет прямой. Хотя за это время график эквити мог быть каким угодно. Хоть с просадкой 90%.
Правильно говорил Evgeniy Chumakov , покажи график эквити.
Такая картинка делается очень просто.
Открываете демо-счет, потом открываете очень много сделочек одновременно. Ждете когда график выйдет хоть в небольшой плюс, одновременно закрываете все эти сделки. Смотрите отчет.
А отчет же вам не показывает сделки по времени. Он показывает нумерацию сделок, и баланс по каждой из них.
Отчет вам не покажет, что все сделки открыты одновременно, а также закрыты одновременно.
ПС: Линия баланса будет прямой. Хотя за это время график эквити мог быть каким угодно. Хоть с просадкой 90%.
Правильно говорил Evgeniy Chumakov , покажи график эквити.
Хватит уже человека мучать, все и так понятно.
Ну нафантазировал немного, с кем не бывает?:)
Ты там картинку кидал. #12912
Я тебе могу такую же картинку сделать
Вот:
Так вопрос, зачем ты ее кидал, если не собираешься никому ничего доказывать?
Хотя тебе и объяснили потом, что картинка ничего не доказывает.
Народ....Акститесь))))))))))) Вы чего.... Ветка была про грааль от ак... Какую-то бурду уже страниц 30 нашвыряли)))))))))))))) Эт че творится ваще)) Там и афтар, канеш отжигает, но берега ростут до небес))) Или не?)
Народ....Акститесь))))))))))) Вы чего.... Ветка была про грааль от ак... Какую-то бурду уже страниц 30 нашвыряли)))))))))))))) Эт че творится ваще)) Там и афтар, канеш отжигает, но берега ростут до небес))) Или не?)
Ренат Актямов сам начал )))