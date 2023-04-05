От теории к практике - страница 622

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Было бы конечно круто создать команду..тип продвинуть продукт, тип создать его, тип протестить все дела заработать баблишко.но разве это веселее данного дискуссионного клуба:) 
 
Это на самом деле как матрица все смотрят но не видят...все флеты и тренды имеют начало, имеют и конец. Вы в матрице товарисчи, даже кнопки : красная и  синяя будто Мёбиус  прописал) Предлагаю вернуться в Зеон для дальнейшего обсуждения))
 
Alexander_K2:

Колмогоров - это дядька поумнее большинства пялящихся в монитор. И требования к прогнозированию ВР у него простые: матожидание = const и периодическая АКФ.

С такими требованиями любой дурак спрогнозирует, не то что Колмогоров)
[Удален]  
Alexander_K2:

Теперь вот какую вещь надо сказать.

Смотрю я на распределения приращений и как они меняют свои стат.моменты в зависимости от интервалов считывания котировок и понимаю, что рыночные цены НЕ обладают свойством самоподобия. Это свойство присуще исключительно процессам с устойчивыми, бесконечно делимыми (к примеру, нормальными) распределениями приращений - таким как броуновское движение. На рынке этого не наблюдается.

Очевидно, Мандельброт и его подельники, не шаря в физике (а еще хуже - шаря, но тщательно это скрывая), специально ввели в заблуждение страждущих, чтобы те поскорее переходили на скальпинг на тиковых данных и мелких таймфреймах и, сливая свои депозиты, пополняли их бездонные карманы.

Вот так-то!

Исследование на тему

http://tpq.io/p/rough_volatility_with_python.html

то же самое https://hal.inria.fr/hal-01350915/document
rough_volatility_with_python
rough_volatility_with_python
  • tpq.io
The code in this iPython notebook used to be in R. I am very grateful to Yves Hilpisch and Michael Schwed for translating my R-code to Python. For slideshow functionality I use RISE by Damián Avila. $$ \newcommand{\beas}{\begin{eqnarray*}} \newcommand{\eeas}{\end{eqnarray*}} \newcommand{\bea}{\begin{eqnarray}} \newcommand{\eea}{\end{eqnarray}}...
[Удален]  
Alexander_K2:

Теперь вот какую вещь надо сказать.

Смотрю я на распределения приращений и как они меняют свои стат.моменты в зависимости от интервалов считывания котировок и понимаю, что рыночные цены НЕ обладают свойством самоподобия. Это свойство присуще исключительно процессам с устойчивыми, бесконечно делимыми (к примеру, нормальными) распределениями приращений - таким как броуновское движение. На рынке этого не наблюдается.

Очевидно, Мандельброт и его подельники, не шаря в физике (а еще хуже - шаря, но тщательно это скрывая), специально ввели в заблуждение страждущих, чтобы те поскорее переходили на скальпинг на тиковых данных и мелких таймфреймах и, сливая свои депозиты, пополняли их бездонные карманы.

Вот так-то!

ты уже и теорию заговора сюда приплёл... очередная чушь.

Ознакомься с предметом:

http://inis.jinr.ru/sl/vol2/Physics/Динамические%20системы%20и%20Хаос/Федер%20Е.,%20Фракталы,%201991.pdf 

 
Тьфу!
 

Чтобы было понятно, к чему я стремлюсь.

Только начал работать в потоке Эрланга 60-го порядка (считывание тиковых котировок, в среднем, 1 раз в минуту).

Имеем следующую гистограмму для приращений, к примеру, пары EURJPY:

Статистика:

Это - практически распределение Лапласа.

Сумма приращений (~цена) и модулей приращений (~дисперсия) имеют нормальное распределение при достаточно большом объеме выборки (сутки - для М1 или неделя - для М5) таких СВ.

Так вот задача - выйти на чистое распределение Лапласа, тогда реально будем иметь прямой аналог процесса Орнштейна-Уленбека с возвратом к средней.

 
За 600 страниц командир так и не врубился, что возврат к средней никак не зависит от формы приращений)
 

еще бы угадать какие участки истории он использует для построения своих графиков, есть трендовые участки на несколько месяцев, есть боковики

как и не ясен принцип "перескакивания" с М1 на М5, тут как бы нужно постоянство или хотя бы обоснование, ему бы в гос.статистические учреждения. Там  с такими бы талантами ему не было бы цены, там тоже удачно складывают то кварталы, то месяцы, то сезоны = на выходе нужные стат.данные

)))

 
Alexander_K2:

Чтобы было понятно, к чему я стремлюсь.

Только начал работать в потоке Эрланга 60-го порядка (считывание тиковых котировок, в среднем, 1 раз в минуту).

Имеем следующую гистограмму для приращений, к примеру, пары EURJPY:

Статистика:

Это - практически распределение Лапласа.

Сумма приращений (~цена) и модулей приращений (~дисперсия) имеют нормальное распределение при достаточно большом объеме выборки (сутки - для М1 или неделя - для М5) таких СВ.

Так вот задача - выйти на чистое распределение Лапласа, тогда реально будем иметь прямой аналог процесса Орнштейна-Уленбека с возвратом к средней.

В общем понятно, уменьшается эксцесс, подбираются хвосты ---> от Лапласа переходим к нормальному, от нормального к равномерному. А что тогда в самом начале?  Не Лаплас? Что? Ведь легко описывается экспонентой, если взять один бок. Это минутки EURUSD окно-месяц.


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