От теории к практике - страница 1309
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банщики - стаканщики, в т.ч. Макс
;)
+1) XD
Количество сделок зависит от периода средней. Если она быстрая(маленький период) то и количество сделок может быть большим, так как канал будет узким. Но и прибыль от каждой сделки будет маленькая. Если средняя медленная наоборот, сделок меньше, но зато прибыль от каждой сделки больше. Поэтому надо искать какую-то золотую середину.
Подбираем среднюю такой, чтобы минимальное движение цены в ходе сделки нас устраивало. Ну, а максимальное ничто не ограничивает.
банщики - стаканщики, в т.ч. Макс
;)
Подбираем среднюю такой, чтобы минимальное движение цены в ходе сделки нас устраивало. Ну, а максимальное ничто не ограничивает.
Ну если на автомате, то да. А если вручную, то слишком большое количество сделок напрягает.
Просто нужно задаться какое количество сделок в среднем за день вы хотели бы иметь. И соответственно прикинуть какие для этого должны быть параметры.
ничто не поможет, если нет достаточно эффективного анализа финансового инструмента.
все равно нарветесь рано или поздно на что нибудь "непредсказуемое".
А что значит банщик? :)
а, так, для прикола
для того же точно, как и у тебя демщик
сделай лучше евре пинандоиля (<-не спрашивать что такое, ок?), чтобы не застаивалась на одном месте
ничто не поможет, если нет достаточно эффективного анализа финансового инструмента.
все равно нарветесь рано или поздно на что нибудь "непредсказуемое".
Дык выбор количества сделок стратегию не определяет, по вопросу стабильности прибыльности это к Alexander_K, он же здесь главный повар. Что-то там колдует, какие-то специи и приправы использует.)
а, так, для прикола
для того же точно, как и у тебя демщик
Ясно. Стихи)
Синоним банщика - модератор.)
Синоним банщика - модератор.)
да тупо в армии, комбат всех так строил:
поставить всех в строй! всех банщиков, стаканщиков!
//не про администрацию будет сказано, а то стопудово в баню загонят