От теории к практике - страница 623
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За 600 страниц командир так и не врубился, что возврат к средней никак не зависит от формы приращений)
)))
он не понимает сути. что означает график распределений.
В общем понятно, уменьшается эксцесс, подбираются хвосты ---> от Лапласа переходим к нормальному, от нормального к равномерному. А что тогда в самом начале? Не Лаплас? Что? Ведь легко описывается экспонентой, если взять один бок. Это минутки EURUSD окно-месяц.
Статистику бы посмотреть на минутках... Эксцесс там какой?
В самом начале, когда я работал с чистыми тиками - там и в помине не было эксцесса~3 и асимметрии~0. Тики - в топку!
Статистику бы посмотреть на минутках... Эксцесс там какой?
В самом начале, когда я работал с чистыми тиками - там и в помине не было эксцесса~3 и асимметрии~0. Тики - в топку!
На минутках
Это приращения CLOSE минуток EURUSD(два месяца), переведено в пипсы.
На минутках
Это приращения CLOSE минуток EURUSD, переведено в пипсы.
В топку. Без вариантов. Только потоки Эрланга могут меня утешить.
Статистику бы посмотреть на минутках... Эксцесс там какой?
В самом начале, когда я работал с чистыми тиками - там и в помине не было эксцесса~3 и асимметрии~0. Тики - в топку!
ну слава богу! наконец-то ;)))
В топку. Без вариантов. Только потоки Эрланга могут меня утешить.
бег по кругу... :(
я уж подумал, что ты избавился от этой напасти... ан нет...
В топку. Без вариантов. Только потоки Эрланга могут меня утешить.
Ну так а как дальше? Если начало неизвестно и на что оно влияет, почему закон больших чисел не исполняется? Там вопросов больше чем ответов.
Вот ещё два файла по 60 000 минут для исследований.
1 файл приращения преобразованного В.Р.
2 файл приращения разницы между текущим и преобразованным рядом.
Вот ещё два файла по 60 000 минут для исследований.
1 файл приращения преобразованного В.Р.
Вот ещё два файла по 60 000 минут для исследований.
2 файл приращения разницы между текущим и преобразованным рядом.