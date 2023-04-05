От теории к практике - страница 621
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я ж ужо написал - как
и про то что профита (уже по русски) в этом нет, тожВо всех статьях Колмогорова (сегодня все таки почитал кое-что) опора идет на то, что исходный сигнал известен. Вы прёте в пустоту с теми формулами....
Ни фига. Колмогоров - это дядька поумнее большинства пялящихся в монитор. И требования к прогнозированию ВР у него простые: матожидание = const и периодическая АКФ. Усё. У Колдуна все это есть. А у тебя?
Ни фига. Колмогоров - это дядька поумнее большинства пялящихся в монитор. И требования к прогнозированию ВР у него простые: матожидание = const и периодическая АКФ. Усё. У Колдуна все это есть. А у тебя?
брррррр.....
я выше дописал следуюущее:
Во всех статьях Колмогорова (сегодня все таки почитал кое-что) опора идет на то, что исходный сигнал (или ВР) известен.
Вы весьма невнимательно читаете вступления, а сразу бросаетесь на формулы.
А то что там насчитали АКФ и прочее - это да, это уже следствия обработки исходного ВР с целью прогнозирования, начитан. При нЕобходимости, посчитать такое - как 2 пальца
НО!
У Вас (и уж тем более у меня) нет исходника ВР, нее-е-еттт!Таким образом, если нам нужна синусоида, она для нас станет исходным сигналом (лучшая из всех, которая станет похожа на котир) на графике, мы смело перелистываем назад страничку этой ветки и вниИИИмательно читаем алгоритм
А так? : Может, просто попробовать синусоиды относительно этих прямых?
то так:
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От теории к практике
Renat Akhtyamov, 2018.09.23 20:11
в том что у меня решение задачки по теме ветки все равно лучшее
но рыбы там нет и никогда не будет
Ренат, я по теме, если тебе интересно.
никогда на форексе не получится синусоида в точности совпадающая с чартом
сигнал модифицируется и по горизонтали(флет шире/уже) и по вертикали(тренд длиннее/короче, вверх/вниз), причем не в коем случае не статистикой, а реальными сделками
сигнал апериодичен и непредсказуем
Вижу, что ты искал и нашел равновесное.
Не..., я так больше не могу. Пойду стопаря накачу. (с)
Кстати, пока не накатил, п.1.10 верен только в выделенной констатирующей части. Последующее неверно.Ужас. На старом ноутбуке в простеньком SciLab понять, что рыба есть можно всего за несколько часов.(