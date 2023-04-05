От теории к практике - страница 308

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Dmitriy Skub:
А где сигнал то, куда инвестировать?

:)))) Он есть, но пока ссылку не даю - стыдно за 2016-2017 г.г. Исправлю статистику - начну рекламу, нет - и Бог с ним. В случае неудачи я пыжиться не буду - просто с позором покину форум, да и все дела. На большее, чем уже сделано, я все равно не способен.

 
Alexander_K2:

:)))) Он есть, но пока ссылку не даю - стыдно за 2016-2017 г.г. Исправлю статистику - начну рекламу, нет - и Бог с ним. В случае неудачи я пыжиться не буду - просто с позором покину форум, да и все дела. На большее, чем уже сделано, я все равно не способен.

Да это все эмоции - к делу отношения не имеют. Все ребята знают, что Ваша ТС там не при делах была. А то работать перестанет (а она перестанет - в инвестиционном смысле) - не успеем сливки снять))

Насчет "на большее не способен" - вот там Шелепин целую оду про Фибоначчи спел) И я с ним в этом полностью согласен - моя практика это подтверждает. Так что...

 
Alexander_K2:

Если на конец апреля будет "-" я честно скажу, что я - идиот и попрошу эту ветку удалить, чтобы не вводить людей в заблуждение.

"Э нет, торопиться не надо." (с) 
Если ветку удалить, потом другие идиоты, не зная об этом, начнут всё сначала))) ветку надо как раз оставить, в назидание потомкам, просто на первой странице честно объявить, что она - одно сплошное заблуждение)
 
basilio:
"Э нет, торопиться не надо." (с) 
Если ветку удалить, потом другие идиоты, не зная об этом, начнут всё сначала))) ветку надо как раз оставить, в назидание потомкам, просто на первой странице честно объявить, что она - одно сплошное заблуждение)

Согласен. Так и сделаем, если в конце апреля будет "-".

 
Alexander_K2:

:)))) Он есть, но пока ссылку не даю - стыдно за 2016-2017 г.г. Исправлю статистику - начну рекламу, нет - и Бог с ним. В случае неудачи я пыжиться не буду - просто с позором покину форум, да и все дела. На большее, чем уже сделано, я все равно не способен.

Не надо

Вашу систему я тестирую пока

Результаты есть. Не сказал бы что приличные, и в обратном тоже пока не уверен.

Время покажет.

Система не секретная, т.к. имеет индикатор. Могу запросто показать.

Рабочий индикатор получился такого плана по 6-ти мажорам:


 
Renat Akhtyamov:

Система не секретная, т.к. имеет индикатор. Могу запросто показать.

Индикатор такого плана по 6-ти мажорам:

А что на входе можете показать хотя бы по одной паре?

 
Andrei:

А что на входе можете показать хотя бы по одной паре?

То же самое что и здесь:

Novaja 2018.04.06 23:29   RU

Лаг делится на частоту и отображается линией.
 
Renat Akhtyamov:

То же самое что и здесь:

Novaja 2018.04.06 23:29   RU

Лаг делится на частоту и отображается линией.
Я имею ввиду цену в чистом виде что на входе...
 
Andrei:
Я имею ввиду цену в чистом виде что на входе...

Да то же самое. Приращения цены в моем случае - это лаги.

Выборка на М1 - по 250 000 баров для каждой пары

 

Ну а здесь - умножение


Собственно в этом что то есть.

Удачи!

Про волчка песню уже размещал.

Раскрутите любую из этих линий и наслаждайтесь:


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