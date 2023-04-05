От теории к практике - страница 308
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А где сигнал то, куда инвестировать?
:)))) Он есть, но пока ссылку не даю - стыдно за 2016-2017 г.г. Исправлю статистику - начну рекламу, нет - и Бог с ним. В случае неудачи я пыжиться не буду - просто с позором покину форум, да и все дела. На большее, чем уже сделано, я все равно не способен.
:)))) Он есть, но пока ссылку не даю - стыдно за 2016-2017 г.г. Исправлю статистику - начну рекламу, нет - и Бог с ним. В случае неудачи я пыжиться не буду - просто с позором покину форум, да и все дела. На большее, чем уже сделано, я все равно не способен.
Да это все эмоции - к делу отношения не имеют. Все ребята знают, что Ваша ТС там не при делах была. А то работать перестанет (а она перестанет - в инвестиционном смысле) - не успеем сливки снять))
Насчет "на большее не способен" - вот там Шелепин целую оду про Фибоначчи спел) И я с ним в этом полностью согласен - моя практика это подтверждает. Так что...
Если на конец апреля будет "-" я честно скажу, что я - идиот и попрошу эту ветку удалить, чтобы не вводить людей в заблуждение.
"Э нет, торопиться не надо." (с)
Согласен. Так и сделаем, если в конце апреля будет "-".
:)))) Он есть, но пока ссылку не даю - стыдно за 2016-2017 г.г. Исправлю статистику - начну рекламу, нет - и Бог с ним. В случае неудачи я пыжиться не буду - просто с позором покину форум, да и все дела. На большее, чем уже сделано, я все равно не способен.
Не надо
Вашу систему я тестирую пока
Результаты есть. Не сказал бы что приличные, и в обратном тоже пока не уверен.
Время покажет.
Система не секретная, т.к. имеет индикатор. Могу запросто показать.
Рабочий индикатор получился такого плана по 6-ти мажорам:
Система не секретная, т.к. имеет индикатор. Могу запросто показать.
Индикатор такого плана по 6-ти мажорам:
А что на входе можете показать хотя бы по одной паре?
А что на входе можете показать хотя бы по одной паре?
То же самое что и здесь:
Novaja 2018.04.06 23:29 #2992 RUЛаг делится на частоту и отображается линией.
То же самое что и здесь:
Novaja 2018.04.06 23:29 #2992 RUЛаг делится на частоту и отображается линией.
Я имею ввиду цену в чистом виде что на входе...
Да то же самое. Приращения цены в моем случае - это лаги.
Выборка на М1 - по 250 000 баров для каждой пары
Ну а здесь - умножение
Собственно в этом что то есть.
Удачи!
Про волчка песню уже размещал.
Раскрутите любую из этих линий и наслаждайтесь: