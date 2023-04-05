От теории к практике - страница 606

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Natalja Romancheva:
Мальчик, Вас в детстве ценой обидели что-ли? ;-)
Да он прав. Только вчера были по три, а сегодня уже по пять, и мелкие.
 
Natalja Romancheva:
Мальчик, Вас в детстве ценой обидели что-ли? ;-)

:)))) Пацталом.

 
Natalja Romancheva:
Мальчик, Вас в детстве ценой обидели что-ли? ;-)

нет

мне просто долго не платили

потому что в детстве я искал правильное направление для открытия ордера

однако я попозжа осознал, что там рыбы нет

теперь платят, спасибо и за Ваш вклад (уверен) в том числе!

;)

 
Natalja Romancheva:


1.8. Практическая глубина истории для построения профилей каналов значительна по времени, поэтому для этих построений можно использовать квантование минутного масштаба.

Принципиально не согласен с этим пунктом.

На рынке нет модели броуновского движения, когда столкновения частиц бесконечно частые и интервалы времени распределены по показательному закону. В этом случае правомерно использовать равномерную шкалу времени.

На рынке нетути равномерной шкалы времени - а есть потоки Эрланга разных порядков. Но, до многих это не доходит и не дойдет никогда. Итог - рваные, пустые карманы.

 
Alexander_K2:

Принципиально не согласен с этим пунктом.

На рынке нет модели броуновского движения, когда столкновения частиц бесконечно частые и интервалы времени распределены по показательному закону. В этом случае правомерно использовать равномерную шкалу времени.

На рынке нетути равномерной шкалы времени - а есть потоки Эрланга разных порядков. Но, до многих это не доходит и не дойдет никогда. Итог - рваные, пустые карманы.

Несомненно, лучший вариант использовать тиковое квантование, так как оно первично. Но требования к вычислительной мощности при этом непомерно возрастают.

Только поэтому, для построения профиля и уровней предлагается использовать минимальный таймфрейм имеющий полный набор встроенных в язык и достаточно эффективных

инструментов для обработки данных. Это не лучшее решение, но компромиссное.

 
Alexander_K2:

Принципиально не согласен с этим пунктом.

На рынке нет модели броуновского движения, когда столкновения частиц бесконечно частые и интервалы времени распределены по показательному закону. В этом случае правомерно использовать равномерную шкалу времени.

На рынке нетути равномерной шкалы времени - а есть потоки Эрланга разных порядков. Но, до многих это не доходит и не дойдет никогда. Итог - рваные, пустые карманы.

Вы опять про неправильное время в терминале и на графиках? @Олег avtomat вроде исчерпывающе ответил, потом дополнил и с графиками...

если никак не сходятся Эрланги, то наверное дело в системе исчисления, она тоже не правильная!


 
Alexander_K2:

На рынке нетути равномерной шкалы времени - а есть потоки Эрланга разных порядков. Но, до многих это не доходит и не дойдет никогда. Итог - рваные, пустые карманы.

Те, до кого это доходит по рваности и пустоте карманов не сильно отличаются от тех, до кого не доходит.

Так в чем разница?

 

Способ приема котировок для стат.анализа - это и есть почти Грааль.

Очень много я на это времени потратил...

Другие концептуальные составные части Грааля - размерность временного окна и метОда вычисления памяти процесса.

Хоть я иногда, по-отечески, журю сына деревни Bas'a (он же - secret), но именно он предлагает здесь конкретные вещи для определения этих параметров.

У меня пока не все получается - особенно это касается параметра памяти процесса - но, думаю, со временем, разберусь.

 
Yuriy Asaulenko:

Те, до кого это доходит по рваности и пустоте карманов не сильно отличаются от тех, до кого не доходит.


:))) Вечер юмора

 
Yuriy Asaulenko:

Те, до кого это доходит по рваности и пустоте карманов не сильно отличаются от тех, до кого не доходит.

Так в чем разница?

в том что у меня решение задачки по теме ветки все равно лучшее

но рыбы там нет и никогда не будет


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