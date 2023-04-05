От теории к практике - страница 606
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мальчик, Вас в детстве ценой обидели что-ли? ;-)
Мальчик, Вас в детстве ценой обидели что-ли? ;-)
:)))) Пацталом.
Мальчик, Вас в детстве ценой обидели что-ли? ;-)
нет
мне просто долго не платили
потому что в детстве я искал правильное направление для открытия ордера
однако я попозжа осознал, что там рыбы нет
теперь платят, спасибо и за Ваш вклад (уверен) в том числе!
;)
1.8. Практическая глубина истории для построения профилей каналов значительна по времени, поэтому для этих построений можно использовать квантование минутного масштаба.
Принципиально не согласен с этим пунктом.
На рынке нет модели броуновского движения, когда столкновения частиц бесконечно частые и интервалы времени распределены по показательному закону. В этом случае правомерно использовать равномерную шкалу времени.
На рынке нетути равномерной шкалы времени - а есть потоки Эрланга разных порядков. Но, до многих это не доходит и не дойдет никогда. Итог - рваные, пустые карманы.
Принципиально не согласен с этим пунктом.
На рынке нет модели броуновского движения, когда столкновения частиц бесконечно частые и интервалы времени распределены по показательному закону. В этом случае правомерно использовать равномерную шкалу времени.
На рынке нетути равномерной шкалы времени - а есть потоки Эрланга разных порядков. Но, до многих это не доходит и не дойдет никогда. Итог - рваные, пустые карманы.
Несомненно, лучший вариант использовать тиковое квантование, так как оно первично. Но требования к вычислительной мощности при этом непомерно возрастают.
Только поэтому, для построения профиля и уровней предлагается использовать минимальный таймфрейм имеющий полный набор встроенных в язык и достаточно эффективных
инструментов для обработки данных. Это не лучшее решение, но компромиссное.
Принципиально не согласен с этим пунктом.
На рынке нет модели броуновского движения, когда столкновения частиц бесконечно частые и интервалы времени распределены по показательному закону. В этом случае правомерно использовать равномерную шкалу времени.
На рынке нетути равномерной шкалы времени - а есть потоки Эрланга разных порядков. Но, до многих это не доходит и не дойдет никогда. Итог - рваные, пустые карманы.
Вы опять про неправильное время в терминале и на графиках? @Олег avtomat вроде исчерпывающе ответил, потом дополнил и с графиками...
если никак не сходятся Эрланги, то наверное дело в системе исчисления, она тоже не правильная!
На рынке нетути равномерной шкалы времени - а есть потоки Эрланга разных порядков. Но, до многих это не доходит и не дойдет никогда. Итог - рваные, пустые карманы.
Те, до кого это доходит по рваности и пустоте карманов не сильно отличаются от тех, до кого не доходит.
Так в чем разница?
Способ приема котировок для стат.анализа - это и есть почти Грааль.
Очень много я на это времени потратил...
Другие концептуальные составные части Грааля - размерность временного окна и метОда вычисления памяти процесса.
Хоть я иногда, по-отечески, журю сына деревни Bas'a (он же - secret), но именно он предлагает здесь конкретные вещи для определения этих параметров.
У меня пока не все получается - особенно это касается параметра памяти процесса - но, думаю, со временем, разберусь.
Те, до кого это доходит по рваности и пустоте карманов не сильно отличаются от тех, до кого не доходит.
:))) Вечер юмора
Те, до кого это доходит по рваности и пустоте карманов не сильно отличаются от тех, до кого не доходит.
Так в чем разница?
в том что у меня решение задачки по теме ветки все равно лучшее
но рыбы там нет и никогда не будет