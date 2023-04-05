От теории к практике - страница 612

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Evgeniy Chumakov:
Да вопрос как потянуть за те уши чтобы был толк.   А так только красивая картинка.  Пока отложил то дело в ящик. 

Да уж... Вот сижу - ищу информацию про такие распределения, где они встречаются и что можно оттуда выудить...

Пока же, все-таки запустил свою ТС в окне =24 часа. Козырь практически пуассоновского потока котировок, сглаживающего внутридневную волатильность, бьет все иные доводы. 

 

Вот ещё ряд суммы приращений в окне 1440 минут за 40000 баров M1. 

Тут цена предварительно профильтрована, что получилось не знаю.

Всё никак не могу построить канал, что-то не то.  

Файлы:
EURUSD_N_1440_40000_Minutes.txt  206 kb
 
Evgeniy Chumakov:

Вот ещё ряд суммы приращений в окне 1440 минут за 40000 баров M1. 

Тут цена предварительно профильтрована, что получилось не знаю.

Всё никак не могу построить канал, что-то не то.  

Не, ну это полное барахло...

Остаюсь при своем мнении - либо тупо работать с приращениями в скользящем окне = 24 часа и при выходе суммы приращений за границы канала смотреть на коэффициенты корреляции или Херста (т.е. пройти суровый классический путь к Граалю), либо проявить гениальность и научиться работать с "ушами Форекса".

 
Alexander_K2:

Не, ну это полное барахло...

Остаюсь при своем мнении - либо тупо работать с приращениями в скользящем окне = 24 часа и при выходе суммы приращений за границы канала смотреть на коэффициенты корреляции или Херста (т.е. пройти суровый классический путь к Граалю), либо проявить гениальность и научиться работать с "ушами Форекса".


Спасибо за гистограмму, видно что нужно выкинуть идею на свалку. Правда появилась ещё одна мысль......


Вот если помнишь скрины сделок (выкладывал последние), где вход прям с вершины свечи.... это я эти уши тестировал, но как всегда есть и неправильные входы, которые опять же нужно отсеивать.
 

Может нужно строить приращение ошибки прогноза?  То есть каким-нибудь методом делается прогноз вперёд, потом сравниваем результат и прогноз имеем допустим ошибку прогноза , распределяем ошибки и т.д. выход за границы канала сигнал к тому что вероятность ошибки следующего прогноза мала > вход в сделку.


Ну это уже я так, пишу фантастические рассказы)))) 

 
Evgeniy Chumakov:


Спасибо за гистограмму, видно что нужно выкинуть идею на свалку. Правда появилась ещё одна мысль......


Вот если помнишь скрины сделок (выкладывал последние), где вход прям с вершины свечи.... это я эти уши тестировал, но как всегда есть и неправильные входы, которые опять же нужно отсеивать.

Да, там класс был.

Как отсеивать? По-моему, нетути другого пути как смотреть на корреляцию или Херста. Правда, Херст у меня не работает совсем, а корреляция - 50/50, но из классических параметров "тренд/флет" больше и смотреть не а что...

Без доп.параметра у меня прибыль строго =+0%. Без такого параметра делать на рынке нечего - это уже доказано на моем депозите.

 
Alexander_K2:

Не, ну это полное барахло...

Остаюсь при своем мнении - либо тупо работать с приращениями в скользящем окне = 24 часа и при выходе суммы приращений за границы канала смотреть на коэффициенты корреляции или Херста (т.е. пройти суровый классический путь к Граалю), либо проявить гениальность и научиться работать с "ушами Форекса".

а откуда это вы знаете классический путь к граалю?)) а? спалились? ))

 
Alexander_K2:

Не, ну это полное барахло...

Остаюсь при своем мнении - либо тупо работать с приращениями в скользящем окне = 24 часа и при выходе суммы приращений за границы канала смотреть на коэффициенты корреляции или Херста (т.е. пройти суровый классический путь к Граалю), либо проявить гениальность и научиться работать с "ушами Форекса".

на взгляд- полный хаос, напоминает приращения при экспоненциальным считывании котировок.

 
danminin:

а откуда это вы знаете классический путь к граалю?)) а? спалились? ))

По нему Бас и Асауленко прошли. Трудяги... От сохи, так сказать... Ну, и мне туда же - не хватает мне озарения что ли. Отупел, короче.

 

А что тут покажет гистограмма.... Вот так выглядит сумма приращений.


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EURUSD_n_1440_40000.txt  379 kb
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