От теории к практике - страница 612
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Да вопрос как потянуть за те уши чтобы был толк. А так только красивая картинка. Пока отложил то дело в ящик.
Да уж... Вот сижу - ищу информацию про такие распределения, где они встречаются и что можно оттуда выудить...
Пока же, все-таки запустил свою ТС в окне =24 часа. Козырь практически пуассоновского потока котировок, сглаживающего внутридневную волатильность, бьет все иные доводы.
Вот ещё ряд суммы приращений в окне 1440 минут за 40000 баров M1.
Тут цена предварительно профильтрована, что получилось не знаю.
Всё никак не могу построить канал, что-то не то.
Вот ещё ряд суммы приращений в окне 1440 минут за 40000 баров M1.
Тут цена предварительно профильтрована, что получилось не знаю.
Всё никак не могу построить канал, что-то не то.
Не, ну это полное барахло...
Остаюсь при своем мнении - либо тупо работать с приращениями в скользящем окне = 24 часа и при выходе суммы приращений за границы канала смотреть на коэффициенты корреляции или Херста (т.е. пройти суровый классический путь к Граалю), либо проявить гениальность и научиться работать с "ушами Форекса".
Не, ну это полное барахло...
Остаюсь при своем мнении - либо тупо работать с приращениями в скользящем окне = 24 часа и при выходе суммы приращений за границы канала смотреть на коэффициенты корреляции или Херста (т.е. пройти суровый классический путь к Граалю), либо проявить гениальность и научиться работать с "ушами Форекса".
Спасибо за гистограмму, видно что нужно выкинуть идею на свалку. Правда появилась ещё одна мысль......
Вот если помнишь скрины сделок (выкладывал последние), где вход прям с вершины свечи.... это я эти уши тестировал, но как всегда есть и неправильные входы, которые опять же нужно отсеивать.
Может нужно строить приращение ошибки прогноза? То есть каким-нибудь методом делается прогноз вперёд, потом сравниваем результат и прогноз имеем допустим ошибку прогноза , распределяем ошибки и т.д. выход за границы канала сигнал к тому что вероятность ошибки следующего прогноза мала > вход в сделку.
Ну это уже я так, пишу фантастические рассказы))))
Спасибо за гистограмму, видно что нужно выкинуть идею на свалку. Правда появилась ещё одна мысль......
Вот если помнишь скрины сделок (выкладывал последние), где вход прям с вершины свечи.... это я эти уши тестировал, но как всегда есть и неправильные входы, которые опять же нужно отсеивать.
Да, там класс был.
Как отсеивать? По-моему, нетути другого пути как смотреть на корреляцию или Херста. Правда, Херст у меня не работает совсем, а корреляция - 50/50, но из классических параметров "тренд/флет" больше и смотреть не а что...
Без доп.параметра у меня прибыль строго =+0%. Без такого параметра делать на рынке нечего - это уже доказано на моем депозите.
Не, ну это полное барахло...
Остаюсь при своем мнении - либо тупо работать с приращениями в скользящем окне = 24 часа и при выходе суммы приращений за границы канала смотреть на коэффициенты корреляции или Херста (т.е. пройти суровый классический путь к Граалю), либо проявить гениальность и научиться работать с "ушами Форекса".
а откуда это вы знаете классический путь к граалю?)) а? спалились? ))
Не, ну это полное барахло...
Остаюсь при своем мнении - либо тупо работать с приращениями в скользящем окне = 24 часа и при выходе суммы приращений за границы канала смотреть на коэффициенты корреляции или Херста (т.е. пройти суровый классический путь к Граалю), либо проявить гениальность и научиться работать с "ушами Форекса".
на взгляд- полный хаос, напоминает приращения при экспоненциальным считывании котировок.
а откуда это вы знаете классический путь к граалю?)) а? спалились? ))
По нему Бас и Асауленко прошли. Трудяги... От сохи, так сказать... Ну, и мне туда же - не хватает мне озарения что ли. Отупел, короче.
А что тут покажет гистограмма.... Вот так выглядит сумма приращений.