От теории к практике - страница 1297
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Раньше Ренат считал, что грааль в кукле. Поэтому намекал всем: "Ищите в направлении понимания кукла. там грааль ;)"
Сейчас Ренат считает, что грааль в стакане, и намекает всем: "Ищите в направлении изучения работы стакана"
Сам Ренат грааль еще не нашел, но думает , что он там, поэтому боится сболтнуть чего лишнего.
кукл это рынок, причем сделан он очень просто
в стакане ничего нет и не увидишь там, точнее не успеешь, проверил
т.к. биржа - обдираловка полнейшей воды:
но все они постоянно (2 раза в день, минимум, попадают на спред, и пережидание убытка невозможно)клиринг простыми словами - зачет встречных обязательств или по нашему - принудительное закрытие и создание нового лока, раздвинутого на спред
Рена, плиз, ответь на вопрос:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Alexander_K, 2019.06.06 07:21
Рена, извини, но, я тоже не понимаю - зачем ты показываешь здесь граальные отчеты, если не собираешься ни открывать торговый сигнал, ни ПАММ-счет, ни досконально расписывать формулЕ. К чему все это? Теряюсь в догадках...
Ну, хорошо, есть у тебя Грааль, но страждущие должны продолжать махать кайлом, я правильно понимаю?
Обычное бахвальство?
Рена, плиз, ответь на вопрос:
Ну, хорошо, есть у тебя Грааль, но страждущие должны продолжать махать кайлом, я правильно понимаю?
Обычное бахвальство?
На рынке всем заработать не получиться. Если хочешь заработать, то сам тоже думай и ищи то о чем советуют. На блюдечке не будет.
Отчет был ответом на предыдущий пост о несостоятельности моих советов.
Заработать можно.
На рынке всем заработать не получится. Если хочешь заработать, то сам тоже думай и ищи то о чем советуют. На блюдечке не будет.
Отчет был ответом на предыдущий пост о несостоятельности моих советов.
Заработать можно.
Принято.
На рынке всем заработать не получиться. Если хочешь заработать, то сам тоже думай и ищи то о чем советуют. На блюдечке не будет.
Отчет был ответом на предыдущий пост о несостоятельности моих советов.
Заработать можно.
Т.е.ты понимаешь, что на этом форуме сидит не школота, но показываешь людям график баланса и называешь его подтверждением состоятельности твоих слов?) Не боишься, чтр скоро превратишься в Неколу-джокера и над тобой будут смеяться?)
граального сигнала не будет
по индюку могу сделать, но по позже, посмеемся вместе над ним, даже так - поугараем над индикаторными ТС ;)
Т.е.ты понимаешь, что на этом форуме сидит не школота, но показываешь людям график баланса и называешь его подтверждением состоятельности твоих слов?) Не боишься, чтр скоро превратишься в Неколу-джокера и над тобой будут смеяться?)
"Тут на форуме всего два человека, которые понимают рынок - один я и второй тоже я" (С) Рена-Чегевара.
сигнала не будет
"Тут на форуме всего два человека, которые понимают рынок - один я и второй тоже я" (С) Рена-Чегевара.
"Тут на форуме всего два человека, которые понимают рынок - один я и второй тоже я" (С) Рена-Чегевара.
Не правильно написал. Чегивара пишет так - "Тут на форуме всего два человека, которые понимают рынок - один Я и второй тоже Я" (С) Рена-Чегевара.