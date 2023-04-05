От теории к практике - страница 1297

Новый комментарий
 
danminin:
Раньше Ренат считал, что грааль в кукле. Поэтому намекал всем: "Ищите в направлении понимания кукла. там грааль ;)"

Сейчас Ренат считает, что грааль в стакане, и намекает всем: "Ищите в направлении изучения работы стакана"

Сам Ренат грааль еще не нашел, но думает , что он там, поэтому боится сболтнуть чего лишнего.

кукл это рынок, причем сделан он очень просто

в стакане ничего нет и не увидишь там, точнее не успеешь, проверил

т.к. биржа - обдираловка полнейшей воды:


но все они постоянно (2 раза в день, минимум, попадают на спред, и пережидание убытка невозможно)

клиринг простыми словами - зачет встречных обязательств или по нашему - принудительное закрытие и создание нового лока, раздвинутого на спред
 
Renat Akhtyamov:


Рена, плиз, ответь на вопрос:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Alexander_K, 2019.06.06 07:21

Рена, извини, но, я тоже не понимаю - зачем ты показываешь здесь граальные отчеты, если не собираешься ни открывать торговый сигнал, ни ПАММ-счет, ни досконально расписывать формулЕ. К чему все это? Теряюсь в догадках...

Ну, хорошо, есть у тебя Грааль, но страждущие должны продолжать махать кайлом, я правильно понимаю?

Обычное бахвальство?

 
Alexander_K:

Рена, плиз, ответь на вопрос:

Ну, хорошо, есть у тебя Грааль, но страждущие должны продолжать махать кайлом, я правильно понимаю?

Обычное бахвальство?

На рынке всем заработать не получиться. Если хочешь заработать, то сам тоже думай и ищи то о чем советуют. На блюдечке не будет.

Отчет был ответом на предыдущий пост о несостоятельности моих советов.

Заработать можно.

 
Renat Akhtyamov:

На рынке всем заработать не получится. Если хочешь заработать, то сам тоже думай и ищи то о чем советуют. На блюдечке не будет.

Отчет был ответом на предыдущий пост о несостоятельности моих советов.

Заработать можно.

Принято.

 
Renat Akhtyamov:

На рынке всем заработать не получиться. Если хочешь заработать, то сам тоже думай и ищи то о чем советуют. На блюдечке не будет.

Отчет был ответом на предыдущий пост о несостоятельности моих советов.

Заработать можно.

Т.е.ты понимаешь, что на этом форуме сидит не школота, но показываешь людям график баланса и называешь его подтверждением состоятельности твоих слов?) Не боишься, чтр скоро превратишься в Неколу-джокера и над тобой будут смеяться?) 
 
Макс:
Т.е.ты понимаешь, что на этом форуме сидит не школота, но показываешь людям график баланса и называешь его подтверждением состоятельности твоих слов?) Не боишься, чтр скоро превратишься в Неколу-джокера и над тобой будут смеяться?) 

граального сигнала не будет

по индюку могу сделать, но по позже, посмеемся вместе над ним, даже так - поугараем над индикаторными ТС ;)

 
Макс:
Т.е.ты понимаешь, что на этом форуме сидит не школота, но показываешь людям график баланса и называешь его подтверждением состоятельности твоих слов?) Не боишься, чтр скоро превратишься в Неколу-джокера и над тобой будут смеяться?) 

"Тут на форуме всего два человека, которые понимают рынок - один я и второй тоже я" (С) Рена-Чегевара.

 
Renat Akhtyamov:
сигнала не будет
Памм, мухобойка?)
Покажи нам, глупым, как торговать по граалю надо. :) 
Скрой сделки и любые другие показатели , только эквити и просадки оставь. 

Ренат, я в 2014 году думал, что нашел грааль. С того момента я перестал общаться в интернете и заходил только в личный кабинет альп. Я боялся что злые хакеры его утащат, когда увидят доходность моего памм-счета)) ну или сам проболтаюсь случайно. Надо сказать, что я тогда действительно заработал на той системе, причем достаточно много, у меня в управлении было чуть больше 600К$...перед сливом. 
Система была специфична тем, что сделки надо было открывать на открытии рынка в понедельник. Ух я тогда тест-драйв для альп устроил, когда 100-150 лотов открывал с рынка пр какому-нить ауднзд)). Проблемы догадываешься какие были. Из-за них, часто отступал от четких правил и входил/выходил не в тех местах, где надо. Работал.. Счет рос. Потом слив. 
Решил провести новые тесты, что пошло не так. И несножко подохренел)) Оказалось, что ечли бы торговал строго по правилам, по которым система в прошлом плюсовала, то слил бы уже давно. Т.е. весь профит был чистой случайностью. К слову, эта система и последние года льет. 
Если грааль у кого и есть, или хотя бы очень доходная система, то у него есть либо памм, для повышения мо(а паммы еще как его повышают), лиьо они втихаря торгуют на свои и нигде об этом не шумят. 
 
Andrey Dik:

"Тут на форуме всего два человека, которые понимают рынок - один я и второй тоже я" (С) Рена-Чегевара.

+++))) 
 
Andrey Dik:

"Тут на форуме всего два человека, которые понимают рынок - один я и второй тоже я" (С) Рена-Чегевара.


Не правильно написал.  Чегивара пишет так - "Тут на форуме всего два человека, которые понимают рынок - один Я и второй тоже Я" (С) Рена-Чегевара.

1...129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304...1981
Новый комментарий