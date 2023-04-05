От теории к практике - страница 586
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Да, уменьшил временное окно. А то грустно было... Щас больше риска, но хоть жизнь пошла.
ну это самое.. пора рассчитать исторические отклонения цены от открытого ордера не в том направлении и добавить внятные стопы. Затем уменьшать окно для достижения большего кол-ва сделок но уже со стопами до тех пор, пока система будет оставаться на плаву, т.е. кол-во прибыльных сделок будет перевешивать
Спред 6 - это уже лучше, но всё равно не очень реалистично.
А комиссия у данного брокера есть?
Если есть, то этот отчет - ниочём.
Хотя рост депозита красивый.
Специально для Вас тетст со спредом 100!
ну это самое.. пора рассчитать исторические отклонения цены от открытого ордера не в том направлении и добавить внятные стопы. Затем уменьшать окно для достижения большего кол-ва сделок но уже со стопами до тех пор, пока система будет оставаться на плаву, т.е. кол-во прибыльных сделок будет перевешивать
Да, надо в этом направлении поработать.
Да, надо в этом направлении поработать.
Думаю что ещё много направлений где нужно что-нибудь переделать, доработать.
Тренд - неслучайная медленно меняющаяся составляющая временного ряда, на которую могут накладываться случайные колебания или сезонные эффекты.
Читаю здесь: http://help.prognoz.com/ru/mergedProjects/Lib/02_time_series_analysis/uimodelling_trendcurveestimation.htm
Специально для Вас тетст со спредом 100!
Евгений, попробуйте прогнать на H4 c окном 2, либо каким возможно минимальным, какие результаты будут?
Евгений, попробуйте прогнать на H4 c окном 2, какие результаты будут?
Я работаю на минутном графике, могу только прогнать с периодом 480 мин.
Я работаю на минутном графике, могу только прогнать с периодом 480 мин.
Нет, надо идти выше, а период уменьшать, попробуйте.
Кстати, динамический квантиль не поможет, я тоже раньше думала, что динамика гуд, не..., не знаем будущего, где-то сработает, где-то нет.
Выскажу некоторые мысли насущные, может кто-то из сведущих подправит: с увеличением ТФ приближаемся к СБ, из чего следует:
1) Ломается принцип фрактальности
2) Наследуются признаки СБ-рост
Выскажу некоторые мысли насущные, может кто-то из сведущих подправит: с увеличением ТФ приближаемся к СБ, из чего следует:
1) Ломается принцип фрактальности
2) Наследуются признаки СБ-рост