От теории к практике - страница 290
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Что есть функция распределения приращений?
выше я графики показал.
По какой функции приращения нарастают и убывают (огибающая)?
интересно же...
выше я графики показал.
По какой функции приращения нарастают и убывают (огибающая)?
интересно же...
Вроде оставляем один полупериод и НЧ фильтром ее, и усе.
Вроде оставляем один полупериод и НЧ фильтром ее, и усе.
ок, попробую
Если сделать для обоих полупериодов, то получим недоделанный RSI.))
ЗЫ Что- типа этого - https://www.mql5.com/ru/blogs/post/708480
Если сделать для обоих полупериодов, то получим недоделанный RSI.))
я вобще им не пользовался никогда и не знаю чо он рисует
но все равно ржачно
)
Кстати, вот оно, нормальное распределение!
Просто нужно было еще доделать чуток. Фильтров нет. Лния прямо с котира.
Итак, выводы, ждемс!
Давно я так не смеялся)
Как вы думаете, на пилообразном сигнале можно зарабатывать? полагаю всем очевидно что да.
А какое у его приращений распределение? Две палки) от нормальности далеко как от луны)
Это всё я к тому, что распределения приращений никаким боком к профиту не относятся)
И тем более к наличию/отсутствию памяти)
Давно я так не смеялся)
Как вы думаете, на пилообразном сигнале можно зарабатывать? полагаю всем очевидно что да.
А какое у его приращений распределение? Две палки) от нормальности далеко как от луны)
Это всё я к тому, что распределения приращений никаким боком к профиту не относятся)
И тем более к наличию/отсутствию памяти)
Базилио, ну, нам котам ничего не остается кроме молочка
)Вы вот скажите - можно начать бизнес с бесплатной варки яиц?
Конечно можно, я же изучал все еврейские пословицы) Но это к теме ветки не относится, и так загадили всю пустопорожним трындежом)
Конечно можно, я же изучал все еврейские пословицы) Но это к теме ветки не относится, и так загадили всю пустопорожним трындежом)
Вашим?
Скажите по делу