От теории к практике - страница 290

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Yuriy Asaulenko:

Что есть функция распределения приращений?

выше я графики показал.

По какой функции приращения нарастают и убывают (огибающая)?

интересно же...

 
Renat Akhtyamov:

выше я графики показал.

По какой функции приращения нарастают и убывают (огибающая)?

интересно же...

Вроде оставляем один полупериод и НЧ фильтром ее, и усе.

 
Yuriy Asaulenko:

Вроде оставляем один полупериод и НЧ фильтром ее, и усе.

ок, попробую
 
Renat Akhtyamov:
ок, попробую

Если сделать для обоих полупериодов, то получим недоделанный RSI.))

ЗЫ Что- типа этого - https://www.mql5.com/ru/blogs/post/708480

Грааль в три строчки.
Грааль в три строчки.
  • 2017.09.27
  • Yuriy Asaulenko
  • www.mql5.com
Посмотрев на последние поделки индикаторов на форуме тоже захотелось приобщиться к благодати и написать что-либо совсем простое, но реально работающее. Выбор пал на доработку индикатора RSI (Индекс относительной силы. RSI от англ. relative strength index). Во первых, он меряет относительную силу "быков" и "медведей", а хочется еще и абсолютную...
 
Yuriy Asaulenko:

Если сделать для обоих полупериодов, то получим недоделанный RSI.))

я вобще им не пользовался никогда и не знаю чо он рисует

но все равно ржачно

)

 

Кстати, вот оно, нормальное распределение!

Просто нужно было еще доделать чуток. Фильтров нет. Лния прямо с котира.


Итак, выводы, ждемс!

 

Давно я так не смеялся)

Как вы думаете, на пилообразном сигнале можно зарабатывать? полагаю всем очевидно что да.

А какое у его приращений распределение? Две палки) от нормальности далеко как от луны)

Это всё я к тому, что распределения приращений никаким боком к профиту не относятся)

И тем более к наличию/отсутствию памяти)

 
basilio:

Давно я так не смеялся)

Как вы думаете, на пилообразном сигнале можно зарабатывать? полагаю всем очевидно что да.

А какое у его приращений распределение? Две палки) от нормальности далеко как от луны)

Это всё я к тому, что распределения приращений никаким боком к профиту не относятся)

И тем более к наличию/отсутствию памяти)

Базилио, ну, нам котам ничего не остается кроме молочка

)

Вы вот скажите - можно начать бизнес с бесплатной варки яиц?
 
Renat Akhtyamov:  Вы вот скажите - можно начать бизнес с бесплатной варки яиц?

Конечно можно, я же изучал все еврейские пословицы) Но это к теме ветки не относится, и так загадили всю пустопорожним трындежом)

 
basilio:

Конечно можно, я же изучал все еврейские пословицы) Но это к теме ветки не относится, и так загадили всю пустопорожним трындежом)

Вашим?

Скажите по делу

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