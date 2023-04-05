От теории к практике - страница 585

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

ок

ждем сигнал

хотя бы демо


А у тебя что-нибудь получилось?

 

Здесь период 240 минут.   Без стопов.  Кстати нужно прикрутить какой-нибудь умный алгоритм управления рисками.  В какой-то теме была хорошая идея.

 
В общем я соглашусь с Александром, что нужно ещё множитель (квантиль) делать динамичным.
 
Evgeniy Chumakov:

Здесь период 240 минут.   Без стопов.  Кстати нужно прикрутить какой-нибудь умный алгоритм управления рисками.  В какой-то теме была хорошая идея.

Т.е. получается на бОльших ТФ стратегия лучше работает согласно алгоритма Александра? Только бОльшая просадка(ожидаемо), а в плане доходности лучше?
 
Evgeniy Chumakov:

Здесь период 240 минут.   Без стопов.  Кстати нужно прикрутить какой-нибудь умный алгоритм управления рисками.  В какой-то теме была хорошая идея.

Спред 6 - это уже лучше, но всё равно не очень реалистично.

А комиссия у данного брокера есть?

Если есть, то этот отчет - ниочём.

Хотя рост депозита красивый.

 
Natalja Romancheva:

Если есть, то этот отчет - ниочём.



А у Вас как успехи?

 

Сегодня еще одна сделка:

+70 пунктов как с куста...

Ой... Это чё - я действительно Грааль спалил? Караул!!!

 
Alexander_K:

Сегодня еще одна сделка:

+70 пунктов как с куста...

Ой... Это чё - я действительно Грааль спалил? Караул!!!


Вижу что в алгоритме есть изменения, что сделки пошли часто.

 
Evgeniy Chumakov:


Вижу что в алгоритме есть изменения, что сделки пошли часто.

Да, уменьшил временное окно. А то грустно было... Щас больше риска, но хоть жизнь пошла.

 
Alexander_K:

Да, уменьшил временное окно. А то грустно было... Щас больше риска, но хоть жизнь пошла.


Я вот определил окно в 240 минут, а то действительно скучно.

1...578579580581582583584585586587588589590591592...1981
Новый комментарий