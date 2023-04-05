От теории к практике - страница 585
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ок
ждем сигнал
хотя бы демо
А у тебя что-нибудь получилось?
Здесь период 240 минут. Без стопов. Кстати нужно прикрутить какой-нибудь умный алгоритм управления рисками. В какой-то теме была хорошая идея.
Здесь период 240 минут. Без стопов. Кстати нужно прикрутить какой-нибудь умный алгоритм управления рисками. В какой-то теме была хорошая идея.
Здесь период 240 минут. Без стопов. Кстати нужно прикрутить какой-нибудь умный алгоритм управления рисками. В какой-то теме была хорошая идея.
Спред 6 - это уже лучше, но всё равно не очень реалистично.
А комиссия у данного брокера есть?
Если есть, то этот отчет - ниочём.
Хотя рост депозита красивый.
Если есть, то этот отчет - ниочём.
А у Вас как успехи?
Сегодня еще одна сделка:
+70 пунктов как с куста...
Ой... Это чё - я действительно Грааль спалил? Караул!!!
Сегодня еще одна сделка:
+70 пунктов как с куста...
Ой... Это чё - я действительно Грааль спалил? Караул!!!
Вижу что в алгоритме есть изменения, что сделки пошли часто.
Вижу что в алгоритме есть изменения, что сделки пошли часто.
Да, уменьшил временное окно. А то грустно было... Щас больше риска, но хоть жизнь пошла.
Да, уменьшил временное окно. А то грустно было... Щас больше риска, но хоть жизнь пошла.
Я вот определил окно в 240 минут, а то действительно скучно.