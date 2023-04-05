От теории к практике - страница 582
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Только формат теория + практика (мониторинг счёта в прямом эфире) может говорить о правоте сказанного.
Согласен. Причем необязательно прям всю подноготную рассказывать. Но, список литературы (хоть на папуасском языке) прикрепи. Дай людям надежду
Это весьма наивно - полагать, что по прибыльному трейдингу существует какая-то литература) немного собственных исследований даст гораздо больше пользы чем любые книжки.
Так вот свои исследования и опиши литературно.
Ещё повторю! Вот если есть количество якобы псевдо и реальных котировок, то это соотношение нужно как-то учитывать. Не только в делении суммы приращений.
По евро доллар за прошлую неделю только одна сделка. Тейк я взял размером половину отклонений , тобишь D/2
Вот обрати внимание где был пробит канал без учёта отношения реальных и псевдо котиров, а где с учётом.
По евро доллар за прошлую неделю только одна сделка. Тейк я взял размером половину отклонений , тобишь D/2
Вот обрати внимание где был пробит канал без учёта отношения реальных и псевдо котиров, а где с учётом.
И вот еще...
В МТ5, согласно теоретического контекста этой ветки, уже есть "деление на реальные и псевдо-" котировки
как по АСК, так и по БИД
//смотрим пропуски, обращаем внимание на запрошенный и полученный период тиковой истории
есть ли смысл собирать тиковые котировки, может быть просто обработать по алгоритму Александра?
Это весьма наивно - полагать, что по прибыльному трейдингу существует какая-то литература) немного собственных исследований даст гораздо больше пользы чем любые книжки.
Исследования тоже излишни. Надо ловить сигналы инопланетян.
Жень, а у тебя тоже окно 14400 секунд?
1440 минут, с тиками не работаю.
Исследования тоже излишни. Надо ловить сигналы инопланетян.
Интересная история, пошёл за бутылкой ... подключу к ней спутниковую антенну , должен быть лучше приём.
p/s. А оно ведь так и получается, что когда результата нет, то усмешки как над этим трейдером с бутылкой.