От теории к практике - страница 584
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На землю опуститесь пожалуйста...
Не угадали, из под земли нужно вылазить.
Ну, не знаю...
У меня за сегодня всего 1 сделка:
+20 пунктов на реале, на счете NDD.
Прибыль 377$ , средняя прибыль 23$ , максимальная просадка 237$
неее, не Грааль
ок
ждем сигнал
хотя бы демо
С одной стороны, вполне согласен с вами, что природа рынка не описывается статистическими методами. Скорее, методами теории игр. Но методы решения задач теории игр зачастую бывают вполне статистическими - смешанные равновесия Нэша, например. Можно рассматривать колебания вокруг этих равновесий.
Есть ещё подход эконофизики. Там рынок моделируется потенциальными играми, которые изучаются при большом количестве игроков. Там используются идеи статфизики.
В общем, неприменимость некоторых моделей не означает неприменимость всей науки в целом, а лишь то, что нужно строить другие модели.
Неприменимость статистики к принятию решений не означает ничего, кроме неприменимости статистики к принятию решений. Решения принимаются на основании иных методов. Статистика используется для оценки результатов их использования.
Прибыль 377$ , средняя прибыль 23$ , максимальная просадка 237$
неее, не Грааль
Все еще получится :)
Все еще получится :)
я и не сомневаюсь, сам втянулся в свободное время в математику, но увы, как и у участников топика Грааля пока нет, мне просто есть с чем сравнить - есть с десятка 2 написанных по ТЗ советников по простым , так сказать народным ТС - индикаторы и фильтрация, и вот у заказчиков почему то есть красивые линии баланса в тестере, а я сколько сам пытаюсь искать истину... ну нет там ничего.... нужно завязывать с этим, наверное скоро скажу, устал быть умным, денег охота!