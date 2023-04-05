От теории к практике - страница 584

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Но как-то стратегия без стопов настораживает. Нужно думать как контролировать убытки.
 
Evgeniy Chumakov:


Спред 2 на пятизнаке? А что уж не  -2. На землю опуститесь пожалуйста...
 
Natalja Romancheva:
На землю опуститесь пожалуйста...


Не угадали, из под земли нужно вылазить.

 

Ну, не знаю...

У меня за сегодня всего 1 сделка:

+20 пунктов на реале, на счете NDD.

 

Прибыль 377$ , средняя прибыль 23$ , максимальная просадка 237$

неее, не Грааль 

 
Evgeniy Chumakov:


ок

ждем сигнал

хотя бы демо

 
Aleksey Nikolayev:

С одной стороны, вполне согласен с вами, что природа рынка не описывается статистическими методами. Скорее, методами теории игр. Но методы решения задач теории игр зачастую бывают вполне статистическими - смешанные равновесия Нэша, например. Можно рассматривать  колебания вокруг этих равновесий.

Есть ещё подход эконофизики. Там рынок моделируется потенциальными играми, которые изучаются при большом количестве игроков. Там используются идеи статфизики.

В общем, неприменимость некоторых моделей не означает неприменимость всей науки в целом, а лишь то, что нужно строить другие модели.

Неприменимость статистики к принятию решений не означает ничего, кроме неприменимости статистики к принятию решений. Решения принимаются на основании иных методов. Статистика используется для оценки результатов их использования. 

 
Igor Makanu:

Прибыль 377$ , средняя прибыль 23$ , максимальная просадка 237$

неее, не Грааль 

Все еще получится :) 

 
Алексей Тарабанов:

Все еще получится :) 

я и не сомневаюсь, сам втянулся в свободное время в математику, но увы, как и у участников топика Грааля пока нет, мне просто есть с чем сравнить - есть с десятка 2 написанных по ТЗ советников по простым , так сказать народным ТС - индикаторы и фильтрация, и вот у заказчиков почему то есть красивые линии баланса в тестере, а я сколько сам пытаюсь искать истину... ну нет там ничего.... нужно завязывать с этим, наверное скоро скажу, устал быть умным, денег охота!

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