От теории к практике - страница 583

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Aleksey Nikolayev:

Исследования тоже излишни. Надо ловить сигналы инопланетян.


А вот смех смехом, а кто проверял? Может эгф с радио будет работать. Но вряд ли тут откроют ветку с проверкой гипотезы.

 
Evgeniy Chumakov:


А вот смех смехом, а кто проверял? Может эгф с радио будет работать. Но вряд ли тут откроют ветку с проверкой гипотезы.

Тады сразу бутылка сорокаградусной+антенна. Надежнее.

 
Evgeniy Chumakov:


Интересная история, пошёл за бутылкой ... подключу к ней спутниковую антенну , должен быть лучше приём.


p/s.  А оно ведь так и получается, что когда результата нет, то усмешки как над этим трейдером с бутылкой.

И бутылку с чем-то покрепче колы)

По сути, там насмешки стали частью выигрышной стратегии.

 

Вот я из окна вижу как каждый день с утра проходит какой-то дядька, видимо в магазин, и по всему у него что-то с головой не так.  Он всё время о чём-то беседует с невидимым другом, а иногда прям так спорит о чём-то сильно. 


Зы может крыша поехала от форекса. Тогда Khorosh был прав о сносе крыши.

 
Evgeniy Chumakov:

Вот я из окна вижу как каждый день с утра проходит какой-то дядька, видимо в магазин, и по всему у него что-то с головой не так.  Он всё время о чём-то беседует с невидимым другом, а иногда прям так спорит о чём-то сильно. 

Теперь такие по улицам ходят чуть не косяками.) Они всего на всего по телефону разговаривают.))

 
Yuriy Asaulenko:

Теперь такие по улицам ходят чуть не косяками.) Они всего на всего по телефону разговаривают.))


Не по телефону, потому-что по нему видно что с ним не всё в порядке.

 

Сделка по GBPUSD прошлая неделя.


Не сильно комильфо.

 
Evgeniy Chumakov:

Сделка по GBPUSD прошлая неделя.


Не сильно комильфо.

А стопы у сделок есть или когда убыток фиксируется ?

 
Roman Kutemov:

А стопы у сделок есть или когда убыток фиксируется ?

Пока стопы не делал, сейчас просто тест без стопов.

 

По usdjpy совсем не в тему



Как говорил один электрик - "Практика не всегда следует теории! "

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