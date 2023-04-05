От теории к практике - страница 583
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Исследования тоже излишни. Надо ловить сигналы инопланетян.
А вот смех смехом, а кто проверял? Может эгф с радио будет работать. Но вряд ли тут откроют ветку с проверкой гипотезы.
А вот смех смехом, а кто проверял? Может эгф с радио будет работать. Но вряд ли тут откроют ветку с проверкой гипотезы.
Тады сразу бутылка сорокаградусной+антенна. Надежнее.
Интересная история, пошёл за бутылкой ... подключу к ней спутниковую антенну , должен быть лучше приём.
p/s. А оно ведь так и получается, что когда результата нет, то усмешки как над этим трейдером с бутылкой.
И бутылку с чем-то покрепче колы)
По сути, там насмешки стали частью выигрышной стратегии.
Вот я из окна вижу как каждый день с утра проходит какой-то дядька, видимо в магазин, и по всему у него что-то с головой не так. Он всё время о чём-то беседует с невидимым другом, а иногда прям так спорит о чём-то сильно.
Зы может крыша поехала от форекса. Тогда Khorosh был прав о сносе крыши.
Вот я из окна вижу как каждый день с утра проходит какой-то дядька, видимо в магазин, и по всему у него что-то с головой не так. Он всё время о чём-то беседует с невидимым другом, а иногда прям так спорит о чём-то сильно.
Теперь такие по улицам ходят чуть не косяками.) Они всего на всего по телефону разговаривают.))
Теперь такие по улицам ходят чуть не косяками.) Они всего на всего по телефону разговаривают.))
Не по телефону, потому-что по нему видно что с ним не всё в порядке.
Сделка по GBPUSD прошлая неделя.
Не сильно комильфо.
Сделка по GBPUSD прошлая неделя.
Не сильно комильфо.
А стопы у сделок есть или когда убыток фиксируется ?
А стопы у сделок есть или когда убыток фиксируется ?
Пока стопы не делал, сейчас просто тест без стопов.
По usdjpy совсем не в тему
Как говорил один электрик - "Практика не всегда следует теории! "