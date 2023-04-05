От теории к практике - страница 1280
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А как они могут быть не запаздывающие, если считаешь уже прошлое? Если бы они бары в будущие считали то ....
Жень, только не надо догм, ладно?
Повторяю вопрос - на сколько баров (КОЛИЧЕСТВО!!!) тормозит и почему?
Тормозящие парметры найди, попробуй понять, разобраться в вопросе на 100%Затем снять торможение и получить ФормулЕ
Любой рыночный график формируется из определенных моделей. Их не больше 50 и количество таких возможных моделей ограничено.
На первый взгляд кажется, что существует только тренд вверх, тренд вниз или флет.
На самом деле это не так.
Одновременно могут существовать модели в которых участвуют все виды одновременно или в сочетании парой или одна из них.
Вот пример, где модель из 3х одновременно.
Красный, синий и зеленый живут своей жизнью вместе. Участок выделен из Н1 правого.
В других случаях только один тренд. Правый синий закрашенный канал. Другая модель поведения рыночной цены.
Любой рыночный график формируется из определенных моделей. Их не больше 50 и количество таких возможных моделей ограничено.
На первый взгляд кажется, что существует только тренд вверх, тренд вниз или флет.
На самом деле это не так.
Одновременно могут существовать модели в которых участвуют все виды одновременно или в сочетании парой или одна из них.
Вот пример, где модель из 3х одновременно.
Красный, синий и зеленый живут своей жизнью вместе. Участок выделен из Н1 правого.
В других случаях только один тренд. Правый синий закрашенный канал. Другая модель поведения рыночной цены.
Любой рыночный график формируется из определенных моделей. Их не больше 50 и количество таких возможных моделей ограничено.
На первый взгляд кажется, что существует только тренд вверх, тренд вниз или флет.
На самом деле это не так.
Одновременно могут существовать модели в которых участвуют все виды одновременно или в сочетании парой или одна из них.
Вот пример, где модель из 3х одновременно.
Красный, синий и зеленый живут своей жизнью вместе. Участок выделен из Н1 правого.
В других случаях только один тренд. Правый синий закрашенный канал. Другая модель поведения рыночной цены.
Владимир, есть такая поговорка "Наё*ка - друг чекиста", что означает - не верь глазам своим.
Нет ни тренда, ни флета на самом то деле.
Чёрный лебедь к какой модели относится, а гэп?
черный лебедь - это скачок цены через невыгодное для рынка место
но знать про это и уж тем более понимать причину невыгодности - не каждому дано.
Некоторые считают и довольно успешно
Я бы тебя обидел, но лучше чем у природы у меня все равно не получится.
Я бы тебя обидел, но лучше чем у природы у меня все равно не получится.
Кто нибудь мне объяснит почему сумма приращений после выхода за доверительный интервал идёт к нулю , а цена при этом в обратную сторону.
сумма приращений - это отрезок. правый конец отрезка минус левый конец отрезка.
левый конец отрезка еще нужно смотреть, как он перемещается.
черный лебедь - это скачок цены через невыгодное для рынка место
но знать про это и уж тем более понимать причину - не каждому дано.
сумма приращений - это отрезок. правый конец отрезка минус левый конец отрезка.
левый конец отрезка еще нужно смотреть, как он перемещается.
Это и я знаю. Даже если брать точку отсчёта , чтобы левый конец не перемещался, то это не помогает.