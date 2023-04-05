От теории к практике - страница 1280

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Evgeniy Chumakov:


А как они могут быть не запаздывающие, если считаешь уже прошлое?  Если бы они бары в будущие считали то ....

Жень, только не надо догм, ладно?

Повторяю вопрос - на сколько баров (КОЛИЧЕСТВО!!!) тормозит и почему?

Тормозящие парметры найди, попробуй понять, разобраться в вопросе на 100%

Затем снять торможение и получить ФормулЕ
 

Любой рыночный график формируется из определенных моделей. Их не больше 50 и количество таких возможных моделей ограничено.

На первый взгляд кажется, что существует только тренд вверх, тренд вниз или флет.

На самом деле это не так.

Одновременно могут существовать модели в которых участвуют все виды одновременно или в сочетании парой или одна из них.

Вот пример, где модель из 3х одновременно.

Красный, синий и зеленый живут своей жизнью вместе. Участок выделен из Н1 правого.

В других случаях только один тренд. Правый синий закрашенный канал. Другая модель поведения рыночной цены.

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[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Любой рыночный график формируется из определенных моделей. Их не больше 50 и количество таких возможных моделей ограничено.

На первый взгляд кажется, что существует только тренд вверх, тренд вниз или флет.

На самом деле это не так.

Одновременно могут существовать модели в которых участвуют все виды одновременно или в сочетании парой или одна из них.

Вот пример, где модель из 3х одновременно.

Красный, синий и зеленый живут своей жизнью вместе. Участок выделен из Н1 правого.

В других случаях только один тренд. Правый синий закрашенный канал. Другая модель поведения рыночной цены.


Чёрный лебедь к какой модели относится, а гэп?
 
Uladzimir Izerski:

Любой рыночный график формируется из определенных моделей. Их не больше 50 и количество таких возможных моделей ограничено.

На первый взгляд кажется, что существует только тренд вверх, тренд вниз или флет.

На самом деле это не так.

Одновременно могут существовать модели в которых участвуют все виды одновременно или в сочетании парой или одна из них.

Вот пример, где модель из 3х одновременно.

Красный, синий и зеленый живут своей жизнью вместе. Участок выделен из Н1 правого.

В других случаях только один тренд. Правый синий закрашенный канал. Другая модель поведения рыночной цены.


Владимир, есть такая поговорка "Наё*ка - друг чекиста", что означает - не верь глазам своим.

Нет ни тренда, ни флета на самом то деле.

 
Vladimir Baskakov:
Чёрный лебедь к какой модели относится, а гэп?

черный лебедь - это скачок цены через невыгодное для рынка место

но знать про это и уж тем более понимать причину невыгодности - не каждому дано.

 
Vladimir Baskakov:
Некоторые считают и довольно успешно


Я бы тебя обидел, но лучше чем у природы у меня все равно не получится.
[Удален]  
Evgeniy Chumakov:


Я бы тебя обидел, но лучше чем у природы у меня все равно не получится.
Ничего не понял. Ну ладно. По сути вопроса, индикаторы опережающие есть, например Ишимоку, видит далеко и довольно надежно
 
Evgeniy Chumakov:

Кто нибудь мне объяснит почему сумма приращений после выхода за доверительный интервал идёт к нулю , а цена при этом в обратную сторону.


сумма приращений - это отрезок. правый конец отрезка минус левый конец отрезка.
левый конец отрезка еще нужно смотреть, как он перемещается.

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

черный лебедь - это скачок цены через невыгодное для рынка место

но знать про это и уж тем более понимать причину - не каждому дано.

Я имел ввиду, что с моделями рынок не возьмешь, он все сломает и построит новое
 
multiplicator:

сумма приращений - это отрезок. правый конец отрезка минус левый конец отрезка.
левый конец отрезка еще нужно смотреть, как он перемещается.


Это и я знаю.  Даже если брать точку отсчёта , чтобы левый конец не перемещался, то это не помогает.

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