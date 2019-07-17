Глюк или изменения в сигналах?

Есть у меня сигнал. Время жизни около года. Пару недель назад заметил изменения - Прирост(Баланс, История счета) считается только за последние 3 месяца, а вот Средства, Просадка считаются за весь период. Если посмотреть историю в терминале - доступна за весь период (с августа 2018 года). Кто объяснит, в чём прикол?
 
Иногда брокер архивирует сделки, но если в терминале отображаются с августа, значит что-то не так поняли.

У меня сигналу 4 года и все отображается с начала публикации.


а вот другой глюк увидел. Иконки сьехали
:


 
Прикольно. MetaQuotes-Demo и 4 года живет. Круто. А у меня почему-то 2-3 месяца, ближайшее обновление терминала и новый счет(автоматом после перезапуска). Ввожу данные старого счета - говорит "ошибка соединения". Эх ....   

 
Uladzimir Kirychenka
В рейтинге МТ5 у кого брокер, как у вас, такая же ситуация... только 3 последних месяца. Проценты понятное дело исчезли. В рейтинге упали...
 
у меня такой же брокер. Все ок. 

 
У кого всех больше подписчиков, во вторую сотню улетел... Может от типа счета зависит.
 
Короче ситуация непонятна и официальных комментариев нет ((((((((((
 
Вам никто. Никогда, низачто не откроет секретную формулу. 
