Глюк или изменения в сигналах?
Есть у меня сигнал. Время жизни около года. Пару недель назад заметил изменения - Прирост(Баланс, История счета) считается только за последние 3 месяца, а вот Средства, Просадка считаются за весь период. Если посмотреть историю в терминале - доступна за весь период (с августа 2018 года). Кто объяснит, в чём прикол?
Иногда брокер архивирует сделки, но если в терминале отображаются с августа, значит что-то не так поняли.
У меня сигналу 4 года и все отображается с начала публикации.
а вот другой глюк увидел. Иконки сьехали
Прикольно. MetaQuotes-Demo и 4 года живет. Круто. А у меня почему-то 2-3 месяца, ближайшее обновление терминала и новый счет(автоматом после перезапуска). Ввожу данные старого счета - говорит "ошибка соединения". Эх ....
ничего подобного.
у меня такой же брокер. Все ок.
Короче ситуация непонятна и официальных комментариев нет ((((((((((
