От теории к практике - страница 282

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Yuriy Asaulenko:

Ладно, подойдем с другого конца. Состояние материальной точки (чего уж примитивней) уже описывается 16-мерным вектором (если чего не забыл)). Одно измерение забыли, и все наши вычисления вообще ничего не стоят.

И А_К2 - посмотрел одно измерение - нет, говорит, процесс немарковский.

А я говорю, что 4-хмерный вектор уже неплохо описывает процесс и уже позволяет на коротком интервале получить адекватное прогнозирование на 70% тестового временного интервала. Мои старые системы (до 14-15 г) это использовали как одно из условий входа/выхода в сделку. И где эта немарковость?

6-ти, сегодня читал...

 
Renat Akhtyamov:

6-ти, сегодня читал...

Вообще-то, для мат точки аж 19.)) масса, координаты, скорости, ускорения, силы, моменты, моменты инерции.

 
Yuriy Asaulenko:

Вообще-то, для мат точки аж 19.)) масса, координаты, скорости, ускорения, силы, моменты, моменты инерции.


Юра, ну ё-ма-ё...

Вы прочитали все это ранее, но почему то пытаетесь запутать следы...
 
Renat Akhtyamov:

Юра, ну ё-ма-ё...

Вы прочитали все это ранее, но почему то пытаетесь запутать следы...

Вообще-то, ускорения там лишние, но надо добавить угловые скорости.) Пока 19, если че не забыл.

Ну, я вроде все перечислил, считайте.

Даже для вашего случая - масса, координаты, скорости, силы - уже для описания системы 10-мерный. Где 6?

 
Yuriy Asaulenko:

Вообще-то, ускорения там лишние, но надо добавить угловые скорости.) Пока 19, если че не забыл.

Ну, я вроде все перечислил, считайте.

Даже для вашего случая - масса, координаты, скорости, силы - уже 10-мерный. Где 6?

У меня нет слов, одни буквы и они выше, в предпоследней строчке

Естественно что пояснение ещё выше

Но это же вода, не в этом суть
 
Renat Akhtyamov:
У меня нет слов, одни буквы и они выше, в предпоследней строчке

Я не понимаю, что непонятно? Вроде даже в пределах школьного курса.( Ладно, Бог с ним, проехали.

Короче, прежде чем работать с системой надо определить ее состояние, а оно выражается многомнрным вектором. Как мы видели, даже в простейших случаях с мат точкой.

 
Yuriy Asaulenko:

Я не понимаю, что непонятно? Вроде даже в пределах школьного курса.( Ладно, Бог с ним, проехали.

Короче, прежде чем работать с системой надо определить ее состояние, а оно выражается многомнрным вектором. Как мы видели, даже в простейших случаях с мат точкой.

это лишнее, Вы не знаете кто я...

Остальное в тему пошло, я б даже добавил - наконец то

 
Renat Akhtyamov:

это лишнее, Вы не знаете кто я...

Остальное в тему пошло, я б даже добавил - наконец то

Кстати, интересно, кто? Можете в личку написать. Проще общаться будет. У меня в профиле написано, если не снесли при апгрейдах.

Что касается состояния на рынке, то я полагаю, что это где-то 15-мерный вектор. Реальная размерность м.б. и меньше, но чтобы избавиться от шумов меньше не получается. т.е., для определения текущего состояния нужно не менее 15 точек истории.

 
Yuriy Asaulenko:

Кстати, интересно, кто? Можете в личку написать. Проще общаться будет. У меня в профиле написано, если не снесли при апгрейдах.

Что касается состояния на рынке, то я полагаю, что это где-то 15-мерный вектор. Реальная размерность м.б. и меньше, но чтобы избавиться от шумов меньше не получается. т.е., для определения текущего состояния нужно не менее 15 точек истории.

Распределение приращений - нормальное, как и ожидалось.

Ну всё чо, процесс немарковский, что и требовалось доказать !!!


 
Renat Akhtyamov:

Сижу вот репку чешу..... Не может быть такого.

Распределение приращений - нормальное, как и ожидалось. Но почему симметричное, ну копия просто.

Ошибка? :


Если удалось добиться нормального распределения приращений - процесс винеровский, т.е. стационарен и прогнозируем. Выкладывай математику преобразования ВР - это Грааль, будем исследовать. Долларовую наличность поделим без обид.

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