От теории к практике - страница 551
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Подозреваю, что нет не запаздывания.
естественно нет, ибо что бы не было запаздывания нужно прогнозирование (мат.модель временного ряда)
по сабжу, имхо нет прогноза, но должны быть правила движения цены, т.к. если бы цена хаотично металась бы то вверх то вниз, то не было бы трендов как по Доу " при восходящем (нисходящем) тренде, каждый последующий пик и каждый спад должен быть выше (ниже) предыдущего", и вот в чем вопрос, такая ситуация на всех таймфреймах, вечером может скрипт сделаю посчитать сколько раз были одновременные пробои хай и лоу на одном баре на истории и зависимость от ТФ
Хм... А если брать текущие Min/Max тикового скользящего массива?
Так лучше или хуже стало, Евгений?
Сделка в "+" появилась?
Так лучше или хуже стало, Евгений?
Как так? Формула та же , данные для формулы другие. У меня изначально есть константа, от неё и отталкиваюсь. Вернее это не константа, а параметр который я задаю.
Сделка в "+" появилась?
На картинке сделка в +
Как так? Формула та же , данные для формулы другие. У меня изначально есть константа, от неё и отталкиваюсь. Вернее это не константа, а параметр который я задаю.
:))) Ладно. Просто мне не совсем понятно, что именно ты меняешь. Кхм...
Сигнал безудержный открывай. Пора.
Главное преимущество, что изначально известны уровни стопа и профита. А из этого правильный MM.
стоп - это в минус?
не, не грааль