От теории к практике - страница 551

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Evgeniy Chumakov:

Подозреваю, что нет не запаздывания. 

естественно нет, ибо что бы не было запаздывания нужно прогнозирование (мат.модель временного ряда)

по сабжу, имхо нет прогноза, но должны быть правила движения цены, т.к. если бы цена хаотично металась бы то вверх то вниз, то не было бы трендов как по Доу " при восходящем (нисходящем) тренде, каждый последующий пик и каждый спад должен быть выше (ниже) предыдущего", и вот в чем вопрос, такая ситуация на всех таймфреймах, вечером может скрипт сделаю посчитать сколько раз были одновременные пробои хай и лоу на одном баре на истории и зависимость от ТФ

 
Alexander_K:

Хм... А если брать текущие Min/Max тикового скользящего массива?

Перерисовка будет.
 
Есть макроуровень рынка Форекс, рынок государств и их валют. Деньги государства можно рассматривать как "акции" этого государства, и как сугубо меркантильное предназначение - как единицу обмена и управления другими рынками. На этом уровне слабы спекулятивные ценовые цели, больше политические или  экономические, новостные, фундаментальная составляющая. Предсказуемость этой части рынка по истории торгов по инструменту, очень мала. Эта составляющая дискретна, она имеет ценовые цели невзирая на состояние рынка на данный момент, на развитие торговых событий в предистории. Предсказать техническим анализом ценовые цели фундаментальной составляющей не возможно, разве, что обладая инсайдерской информацией. По мере углубления с макроуровней вглубь, на микроуровни растет спецулятивная составляющая, меняется среда торговцев, инструмент тотже, ценовые цели разнятся. Идет техническое разбиение на торговые сесии. Рынок Форекс - рынок обменников, крупных, крупнейших и малых. Уровень Банков. Лоты (суммы) банков. Если Верхний макроуровень  устанавливает климат, и там один набор ценовых целей, то уровень ниже - маркетмейкеры, делают погоду. Помимо решения технических проблем - обмена валюты, на этом уровне решаются проблемы спекулятивного характера. Маркетмейкеры являются поставшиками ликвидности для клиентов. Клиентами могут быть как с их уровня клиенты, так и с более мелких. Брокерские конторы в том числе. Здесь другой набор долгосрочных и краткосрочных ценовых целей. Участники этого уровня могут только рассуждать о ценовых целях на верхнем макроуровне. Как и ценовых целях за период на своем уровне, из-за многочисленности и достаточной разнокалиберности  с точки зрения сумм ликвидности,используемых для деятельности для участников уровня. Налицо разнообразие обоснованных ценовых целей, и все их поставившие стараются их достичь. Отдельный слой брокеры, поставщики ликвидности для трейдеров, нацеленых на заработки спекулятивным образом. И если на рынке тренд вверх, и трейдер покупает, то кто-то ему продает. Кто ему продал на подъеме курса идет против рынка и по мере развития тренда вверх все больше и больше в убытке. Владея изрядными суммами он начинает формировать рынок себе в прибыток, устанавливая и достигая ценовые цели локального, более нижнего, глубокого, краткосрочного уровня со своим набором законов деятельности, сильно отличающиеся от законов верхних макроуровнеи.  Есть еще уровень трейдеров, способных организованной массой влиять на формирование цены. С открытия Лондонская сессия существенно вносит коррективы в ценовые цели до ее открытия. Как, собственно, и Американская сессия. Обилие ценовых целей в единицу времени и их динамика делают предсказуемость движения цены по истории размытым понятием, почти нереальным. Способы влияния больших лотов на формирование движения  цены - использование либо сделок большим, огромным лотом, либо обещание денег с помощью оградительных отложенных ордеров значительным лотом, т.н. пугалки или зазывалки, создающие затравку, которая либо обрастет, либо нет, "критической массой" лотов в нужном направлении. Если критическая масса собрана, образуется лавина, импульс, которая будет умело остановлена вблизи достигаемой локальной ценовой цели. Работа с формированием движения большими лотами идет постоянно вблизи спреда. Цель маркетмейкеров локального уровня, стопы и отложки трейдеров. Другого они не видят. ТР их не интересуют. 
 



 
Evgeniy Chumakov:

Так лучше или хуже стало, Евгений?

Сделка в "+" появилась?

 
Alexander_K:

Так лучше или хуже стало, Евгений?


Как так?  Формула та же , данные для формулы другие.  У меня изначально есть константа, от неё и отталкиваюсь. Вернее это не константа, а параметр который я задаю.

 
Alexander_K:


Сделка в "+" появилась?


На картинке сделка в +

 
Главное преимущество, что изначально известны уровни стопа и профита. А из этого правильный MM.
 
Evgeniy Chumakov:


Как так?  Формула та же , данные для формулы другие.  У меня изначально есть константа, от неё и отталкиваюсь. Вернее это не константа, а параметр который я задаю.

:))) Ладно. Просто мне не совсем понятно, что именно ты меняешь. Кхм...

Сигнал безудержный открывай. Пора.

 
Evgeniy Chumakov:
Главное преимущество, что изначально известны уровни стопа и профита. А из этого правильный MM.

стоп - это в минус?

не, не грааль

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