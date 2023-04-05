От теории к практике - страница 546

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secret:

Я вам все ключевые моменты как раз и раскрыл. Но вы ничерта не поняли, т.к. это было не очень красноречиво)

Ладно, не обижайся, дружище. Меньше всего мне хотелось бы остаться в памяти народной только взаимными колкостями с тобой.

Ну, не понял, потому что, честно, невнимательно читал - был ослеплен жаждой Грааля и, казалось, он близко...

Не беда - щас буду перечитывать, время до Нового Года еще есть :))

 
secret:

Моя и ваша эквити показывают, что всё как раз наоборот)

Просыпается ночью муж от охов и ахов жены - снится что-то.

- Мань! Мань! Ты чо?!

- Эх, Вань, сон мне вот тут приснился, что иду я по рынку, а там одни х.. продают. И чем дальше, тем все больше и дороже! И на самом дальном лотке такой ху.....ще стоит

- Эт наверно мой был

- Не, Вань, твои еще перед входом бабки по 3 рубля за пучек продавали...


по сабжу: Лоскутова анализ временных рядов кто-нибудь читал? увлекательно пишет, но прочитав 30 стр. из 113 что то кажется что математической основы так и не будет.. 

 
Igor Makanu:

по сабжу: Лоскутова анализ временных рядов кто-нибудь читал? увлекательно пишет, но прочитав 30 стр. из 113 что то кажется что математической основы так и не будет.. 

По ВР надо Дженкинса читать.)
 
Yuriy Asaulenko:
По ВР надо Дженкинса читать.)

ОК, сейчас буду искать, может к утру и ознакомлюсь, скачал еще и Безручко Математическое моделирование и временные ряды, но там 340 стр, ... фундаментально... не уверен, что столько читать хочу

 
Igor Makanu:

ОК, сейчас буду искать, может к утру и ознакомлюсь

К утру. Эт вряд-ли.))
Уточню - Бокс, Дженкинс.
 

Подскажите, какое это распределение?

 

В логарифмической шкале смотрится так:


 
Novaja:

Подскажите, какое это распределение?

Похоже на https://keisan.casio.com/exec/system/1180573227

Beta distribution (percentile) Calculator
Beta distribution (percentile) Calculator
  • keisan.casio.com
Calculates the percentile from the lower or upper cumulative distribution function of the beta distribution.
 
Нет, похоже на логнормальное
 
Может кто скинет, как смотрятся распределения в логарифмической шкале, ищу не могу найти.
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