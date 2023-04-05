От теории к практике - страница 546
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Я вам все ключевые моменты как раз и раскрыл. Но вы ничерта не поняли, т.к. это было не очень красноречиво)
Ладно, не обижайся, дружище. Меньше всего мне хотелось бы остаться в памяти народной только взаимными колкостями с тобой.
Ну, не понял, потому что, честно, невнимательно читал - был ослеплен жаждой Грааля и, казалось, он близко...
Не беда - щас буду перечитывать, время до Нового Года еще есть :))
Моя и ваша эквити показывают, что всё как раз наоборот)
Просыпается ночью муж от охов и ахов жены - снится что-то.
- Мань! Мань! Ты чо?!
- Эх, Вань, сон мне вот тут приснился, что иду я по рынку, а там одни х.. продают. И чем дальше, тем все больше и дороже! И на самом дальном лотке такой ху.....ще стоит
- Эт наверно мой был
- Не, Вань, твои еще перед входом бабки по 3 рубля за пучек продавали...
по сабжу: Лоскутова анализ временных рядов кто-нибудь читал? увлекательно пишет, но прочитав 30 стр. из 113 что то кажется что математической основы так и не будет..
по сабжу: Лоскутова анализ временных рядов кто-нибудь читал? увлекательно пишет, но прочитав 30 стр. из 113 что то кажется что математической основы так и не будет..
По ВР надо Дженкинса читать.)
ОК, сейчас буду искать, может к утру и ознакомлюсь, скачал еще и Безручко Математическое моделирование и временные ряды, но там 340 стр, ... фундаментально... не уверен, что столько читать хочу
ОК, сейчас буду искать, может к утру и ознакомлюсь
Подскажите, какое это распределение?
В логарифмической шкале смотрится так:
Подскажите, какое это распределение?
Похоже на https://keisan.casio.com/exec/system/1180573227