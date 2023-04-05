От теории к практике - страница 547
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Может кто скинет, как смотрятся распределения в логарифмической шкале, ищу не могу найти.
Не ищите, поставьте себе R и R-Studio и стройте любые графики.
Может кто скинет, как смотрятся распределения в логарифмической шкале, ищу не могу найти.
Заинтересовало. Тоже не смог найти, хотя далеко не всегда диапазоны значений на гистограммах относительных частот хорошо представляют визуально данные, по которым построены. Зато натолкнулся в http://www.math.wm.edu/~leemis/chart/UDR/UDR.html на очень интересный рисунок со связями различных типов распределений между собой. Столько распределений сразу никогда не встречал.
Это сколько же работы по сбору их свойств проделано. А чего стоит компоновка их взаимного расположения, чтобы стрелки были не длинными и не ломаными...
P.S. Оказывается, на сайте к этому рисунку приделан еще и поиск в нем, pdf текст для каждого распределения с формулами для его параметров, да еще и выход в нужный ВИКИ. Целый справочник.
Заинтересовало. Тоже не смог найти, хотя далеко не всегда диапазоны значений на гистограммах относительных частот хорошо представляют визуально данные, по которым построены. Зато натолкнулся в http://www.math.wm.edu/~leemis/chart/UDR/UDR.html на очень интересный рисунок со связями различных типов распределений между собой. Столько распределений сразу никогда не встречал.
Это сколько же работы по сбору их свойств проделано. А чего стоит компоновка их взаимного расположения, чтобы стрелки были не длинными и не ломаными...
P.S. Оказывается, на сайте к этому рисунку приделан еще и поиск в нем, pdf текст для каждого распределения с формулами для его параметров, да еще и выход в нужный ВИКИ. Целый справочник.
Распределения Пирсона не вижу. Оно бы сильно усложнило расстановку стрелочек.
Колдун вернулся...
Умываюсь слезьми радости и печали...
Для меня - слишком поздно, для страждущих - самое время подарить им надежду.
Так оно в центре, chi-square, кстати на хабре видела эту схему в комментах к одной статье. Спасибо.
Нет, распределение Пирсона - более широкое понятие чем хи-квадрат. Я не зря про возможные проблемы со стрелками написал.
Фазового портрета вроде еще не было...
Жду в.ролики от Мишани-Учителя. Но пока только по воробьям учит стрелять))) Наверное к чему то готовит...
Он щас на депозит тяжким трудом зарабатывает... Дворником, очевидно. Собственно, как и Фа.
И Док куда-то исчез... В общем, лето изрядно покосило наши ряды.
Люди на хлеб вот так зарабатывают. Но зато быстро.
Теория хороша, но практика не удалась)