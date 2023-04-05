От теории к практике - страница 547

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Novaja:
Может кто скинет, как смотрятся распределения в логарифмической шкале, ищу не могу найти.

Не ищите, поставьте себе R и R-Studio и стройте любые графики.

 
Novaja:
Может кто скинет, как смотрятся распределения в логарифмической шкале, ищу не могу найти.

Заинтересовало. Тоже не смог найти, хотя далеко не всегда диапазоны значений на гистограммах относительных частот хорошо представляют визуально данные, по которым построены. Зато натолкнулся в http://www.math.wm.edu/~leemis/chart/UDR/UDR.html на очень интересный рисунок со связями различных типов распределений между собой. Столько распределений сразу никогда не встречал.  

Это сколько же работы по сбору их свойств проделано. А чего стоит компоновка их взаимного расположения, чтобы стрелки были не длинными и не ломаными...

P.S. Оказывается, на сайте к этому рисунку приделан еще и поиск в нем, pdf текст для каждого распределения с формулами для его параметров, да еще и выход в нужный ВИКИ. Целый справочник.

Univariate Distribution Relationship Chart
  • Larry Leemis
  • www.math.wm.edu
A clickable diagram of probability distributions and their relationships
 
Vladimir:

Заинтересовало. Тоже не смог найти, хотя далеко не всегда диапазоны значений на гистограммах относительных частот хорошо представляют визуально данные, по которым построены. Зато натолкнулся в http://www.math.wm.edu/~leemis/chart/UDR/UDR.html на очень интересный рисунок со связями различных типов распределений между собой. Столько распределений сразу никогда не встречал.  

Это сколько же работы по сбору их свойств проделано. А чего стоит компоновка их взаимного расположения, чтобы стрелки были не длинными и не ломаными...

P.S. Оказывается, на сайте к этому рисунку приделан еще и поиск в нем, pdf текст для каждого распределения с формулами для его параметров, да еще и выход в нужный ВИКИ. Целый справочник.

Распределения Пирсона не вижу. Оно бы сильно усложнило расстановку стрелочек.

 
Так оно в центре, chi-square, кстати на хабре видела эту схему в комментах к одной статье. Спасибо.
 

Колдун вернулся... 

Умываюсь слезьми радости и печали...

Для меня - слишком поздно, для страждущих - самое время подарить им надежду. 

 
Novaja:
Так оно в центре, chi-square, кстати на хабре видела эту схему в комментах к одной статье. Спасибо.

Нет, распределение Пирсона - более широкое понятие чем хи-квадрат. Я не зря про возможные проблемы со стрелками написал.

 
Vizard_:
Фазового портрета вроде еще не было...
В ветке avtomat-а их навалом)
 
Vizard_:

Жду в.ролики от Мишани-Учителя. Но пока только по воробьям учит стрелять))) Наверное к чему то готовит...

Он щас на депозит тяжким трудом зарабатывает... Дворником, очевидно. Собственно, как и Фа.

 
Vizard_:


И Док куда-то исчез... В общем, лето изрядно покосило наши ряды.

 
Uladzimir Izerski:

Люди на хлеб вот так зарабатывают. Но зато быстро.

Теория хороша, но практика не удалась)

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