От теории к практике - страница 549

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Синим- распределения Returns Low, минутки(половина колокола) красным-экспонента, формула экспоненты, видно островки где не совпадает. Лог масштаб.
 
Alexander_K:

Думаю, у меня тоже самое, может чуть получше.

Однако, ну и что? Имеем laplace motion, который в отличие от винеровского процесса, мало исследован.

Если применить математику винеровского процесса - имеем чистые +0% прибыли.

Нужен концептуальный прорыв.

Типа: "Дяди! А знаете ли вы, что..." и далее небольшой гениальный текст.

Так я уже ткнула, сейчас кричать буду, там на первых картинках из того файла экспоненты нет! Как Вы это сделали, что ее нет?

 
Alexander_K:

Нужен концептуальный прорыв.

Типа: "Дяди! А знаете ли вы, что..." и далее небольшой гениальный текст.

Дяди! А знаете ли вы, что все ваши потуги с распределениями бессмысленны, т.к. распределения ничего не говорят о дальнейшем движении цены?

Если цена вышла за N сигм, отсюда еще никак не следует, что она вернется к средней или еще к чему-нибудь. Пока что, за 549 страниц, до этого факта еще никто не добрался.

 
secret:

Дяди! А знаете ли вы, что все ваши потуги с распределениями бессмысленны, т.к. распределения ничего не говорят о дальнейшем движении цены?

Если цена вышла за N сигм, отсюда еще никак не следует, что она вернется к средней или еще к чему-нибудь. Пока что, за 549 страниц, до этого факта еще никто не добрался.

Да, это уже давно понятно. Иль, всерьез думаешь, что тебя никто не читает?

"Если цена вышла за N сигм, отсюда еще никак не следует, что она вернется к средней или еще к чему-нибудь".

А ДАЛЬШЕ???

 
Alexander_K:

Да, это уже давно понятно. Иль, всерьез думаешь, что тебя никто не читает?

"Если цена вышла за N сигм, отсюда еще никак не следует, что она вернется к средней или еще к чему-нибудь".

А ДАЛЬШЕ???

Он имел ввиду, что это уже тупик.

Пересмотр теории - самый идеальный вариант, а о практике пока и речи не может быть

Например, я уже предлагал окно наблюдения в 3 месяца, т.к. сливают в основном за этот промежуток времени

и именно только 3 месяца доступны на М1, по кр.мере раньшо

...

вот и наблюдайте чо там

авось

 
secret:


Если есть какая-нить литература - выложи здесь, плиз.

 
secret:

Дяди! А знаете ли вы, что все ваши потуги с распределениями бессмысленны, т.к. распределения ничего не говорят о дальнейшем движении цены?

Если цена вышла за N сигм, отсюда еще никак не следует, что она вернется к средней или еще к чему-нибудь. Пока что, за 549 страниц, до этого факта еще никто не добрался.

Тут главное понимание, перефразируя классика жанра, "а какой тут у вас процесс идет?"))

 
secret:


Если цена вышла за N сигм, отсюда еще никак не следует, что она вернется к средней или еще к чему-нибудь.


Не, она - цена к средней возвращается, только средняя уже не там где надо.

 
 

Я вот щас скажу.

Если рассматривать процесс со сносом, короче, канал вокруг средней, то, по крайней мере не запаздывающей является дисперсия = с*lambda*t.

Но вот средняя???

Почитайте внимательно, что пишут про коэффициент сноса умные люди, которые на голову умнее всех здесь вместе взятых:

Вот в этом сносе как мере центральной тенденции вся и загвоздка. 

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