От теории к практике - страница 555
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О!
Я, наверное, дождусь, когда Автомат статью про АКФ накропает и снова ринусь в погоню за целебным Граалем.
Я вот о чем подумал...
Бог с ней с физикой - обратимся к чистой математике.
1. Итак, мы нашли Лапласа на приращениях, пусть это Эрланг 300-го порядка, аналог returns OPEN M5
2. Сумма таких приращений будет давать кси-квадрат с к=количеству слагаемых. В пределе - нормальное распределение. Так?
3. Т.е. сумма returns OPEN M5 в скользящем окне, допустим, 1440 таких значений = неделя образует нормальное распределение с известной квантильной функцией и матожиданием =0. Так, что ли?
4. Нейросетевики, уверен, такой процесс запросто превратят в наличные.
Я вот о чем подумал...
Бог с ней с физикой - обратимся к чистой математике.
1. Итак, мы нашли Лапласа на приращениях, пусть это Эрланг 300-го порядка, аналог returns OPEN M5
2. Сумма таких приращений будет давать кси-квадрат с к=количеству слагаемых. В пределе - нормальное распределение. Так?
3. Т.е. сумма returns OPEN M5 в скользящем окне, допустим, 1440 таких значений = неделя образует нормальное распределение с известной квантильной функцией и матожиданием =0. Так, что ли?
4. Нейросетевики, уверен, такой процесс запросто превратят в наличные.
Почитал об Эрланге, ничего не нашёл, что его связывает с торговлей на рынке, хотя рынок в то время уже был довольно известен. Понял только, что Эрланг связан с сельскими телефонами)
Что вы с него хотите взять, даже с 300-го порядка?
P.S. О Лапласе тоже интересно - космос и звезды. Вы собрались найти закономерность по звёздным циклам? Может проще монетку подбросить несколько раз)
На валютах вообще вечный флет)) А вы говорите не сработает.)
можно с`имитировать биржу и на форексе, запросто.
Во сколько клиринг по фьючу евробакса?
Гхм... Повторю вопрос - вот нашли Вы чистое распределение Лапласа и чё? Посмотрите в интернете Laplace motion - те же скачкИ, все то же барахло.
Окончивший, очевидно без троек, сельскую школу, некий Bas уверяет, что выход за любую сигму не дает гарантий возврата к средней.
Эту гарантию дает только экспоненциально убывающая АКФ.
Одного возврата к средней недостаточно. Нужен возврат по прямой с минимумом просадки, то есть без захода в минус и срабатывания СЛ.
Одного возврата к средней недостаточно. Нужен возврат по прямой с минимумом просадки, то есть без захода в минус и срабатывания СЛ.
Из последних сигналов.
Если бы торговал, то сделка в плюсе.
Из последних сигналов.
Если бы торговал, то сделка в плюсе.