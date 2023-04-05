От теории к практике - страница 552
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
стоп - это в минус?
не, не грааль
А вы на своих граалях стопы не ставите?
А вы на своих граалях стопы не ставите?
не а
убытков не предусмотрено
не а
убытков не предусмотрено
Ай, малатца, Рена!
Ай, малатца, Рена!
сегодня прикидывал - когда же все-таки я заболел торговлей такого рода
думал с 2010
порылся в памяти и вспомнил, а нееет!
прочитал я как то в 1993-ем статейку в журнале иии......
первым делом затащил в город инет, всем назло, к 2000-му
тогда никто и в помине не знал что за зверь "Интернет"
ну и ... шаг за шагом
сегодня прикидывал - когда же все-таки я заболел торговлей такого рода
думал с 2010
порылся в памяти и вспомнил, а нееет!
прочитал я как то в 1993-ем статейку в журнале иии......
первым делом затащил в город инет, всем назло, к 2000-му
тогда никто и в помине не знал что за зверь "Интернет"
ну и ... шаг за шагом
Меня заманила новость по ещё советскому радио, что придумали возможность дистанционно обменивать валюты. После этого ждал много лет для осуществления такой возможности. А с появлением интернета удалось быстро слить нное количество тысяч баксов, чтобы набраться ума) Опыт возмещает, но затраты по времени по возвращению не соразмерны потерям. Учимся на ошибках и никого не боимся. На чужих лучше, но доходит правда хуже.))
Меня заманила новость по ещё советскому радио, что придумали возможность дистанционно обменивать валюты. После этого ждал много лет для осуществления такой возможности. А с появлением интернета удалось быстро слить нное количество тысяч баксов, чтобы набраться ума) Опыт возмещает, но затраты по времени по возвращению не соразмерны потерям. Учимся на ошибках и никого не боимся. На чужих лучше, но доходит правда хуже.))
Цыплят по осени считают
Сначала стратегия, а потом деньги, в т.ч. и вложения
Если стратегия хорошая, то и демка как реал пойдет
Если есть отличия демы и реала - стоп не раздумывая
Цыплят по осени считают
Сначала стратегия, а потом деньги, в т.ч. и вложения
Если стратегия хорошая, то и демка как реал пойдет
Если есть отличия демы и реала - стоп не раздумывая
Давно уже руки не дрожат)))
Взяла данные отсюда https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page836#comment_7062634
Решила посмотреть распределение внутри скользящего окна, т.е. в 10000, взяла (Bid+Ask)/2, потом *100000, чтобы целое число было, посчитала приращения и что у меня получилось, как увидела, смеялась аж до слез)))) Может где-то ошибка, картинку прилагаю: