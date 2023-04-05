От теории к практике - страница 552

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Renat Akhtyamov:

стоп - это в минус?

не, не грааль


А вы на своих граалях стопы не ставите?

 
Простая Машка 15 со сдвигом без особых формул дает делать дело. https://www.mql5.com/ru/charts/9113406/gbpjpy-h1-metaquotes-software-corp
График GBPJPY, H1, 2018.09.11 15:52 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
График GBPJPY, H1, 2018.09.11 15:52 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
  • www.mql5.com
Символ: GBPJPY. Период графика: H1. Брокер: MetaQuotes Software Corp.. Торговая платформа: MetaTrader 5. Режим торговли: Demo. Дата: 2018.09.11 15:52 UTC.
 
Evgeniy Chumakov:


А вы на своих граалях стопы не ставите?

не а

убытков не предусмотрено

 
Renat Akhtyamov:

не а

убытков не предусмотрено

Ай, малатца, Рена!

 
Alexander_K:

Ай, малатца, Рена!

сегодня прикидывал - когда же все-таки я заболел торговлей такого рода

думал с 2010

порылся в памяти и вспомнил, а нееет!

прочитал я как то в 1993-ем статейку в журнале иии......

первым делом затащил в город инет, всем назло, к 2000-му

тогда никто и в помине не знал что за зверь "Интернет"

ну и ... шаг за шагом

 
Renat Akhtyamov:

сегодня прикидывал - когда же все-таки я заболел торговлей такого рода

думал с 2010

порылся в памяти и вспомнил, а нееет!

прочитал я как то в 1993-ем статейку в журнале иии......

первым делом затащил в город инет, всем назло, к 2000-му

тогда никто и в помине не знал что за зверь "Интернет"

ну и ... шаг за шагом

Меня заманила новость по ещё советскому радио, что придумали возможность дистанционно обменивать валюты. После этого ждал много лет для осуществления такой  возможности. А с появлением интернета удалось быстро слить нное количество тысяч баксов, чтобы набраться ума) Опыт возмещает, но затраты по времени по возвращению не соразмерны потерям. Учимся на ошибках и никого не боимся. На чужих лучше, но доходит правда хуже.))

 
Очень трепетно отношусь к изысканиям  Alexander_К и Новая. Чувствую отберут у меня хлеб. Идут по пятам, а убегать уже не куда.
 
Uladzimir Izerski:

Меня заманила новость по ещё советскому радио, что придумали возможность дистанционно обменивать валюты. После этого ждал много лет для осуществления такой  возможности. А с появлением интернета удалось быстро слить нное количество тысяч баксов, чтобы набраться ума) Опыт возмещает, но затраты по времени по возвращению не соразмерны потерям. Учимся на ошибках и никого не боимся. На чужих лучше, но доходит правда хуже.))

Цыплят по осени считают

Сначала стратегия, а потом деньги, в т.ч. и вложения

Если стратегия хорошая, то и демка как реал пойдет

Если есть отличия демы и реала - стоп не раздумывая

 
Renat Akhtyamov:

Цыплят по осени считают

Сначала стратегия, а потом деньги, в т.ч. и вложения

Если стратегия хорошая, то и демка как реал пойдет

Если есть отличия демы и реала - стоп не раздумывая

Давно уже руки не дрожат)))

 

Взяла данные отсюда https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page836#comment_7062634

Решила посмотреть распределение внутри скользящего окна, т.е. в 10000, взяла (Bid+Ask)/2, потом *100000, чтобы целое число было, посчитала приращения и что у меня получилось, как увидела, смеялась аж до слез)))) Может где-то ошибка, картинку прилагаю:


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