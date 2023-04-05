От теории к практике - страница 556

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Novaja:
Ну да, красиво.))


А перед тем была такая сделка.


 
Evgeniy Chumakov:


Евгений - не томи, сигнал открывай.

Страждущие ждут.

 
Novaja:

А откуда такие распределения?

 
Alexander_K:

О!

Я, наверное, дождусь, когда Автомат статью про АКФ накропает и снова ринусь в погоню за целебным Граалем.

Да, мне тоже интересно, что нового может сообщить Автомат о АКФ, чего нет в учебниках.
Так что можете не ждать. Может просто почитать чего? И вперед, за граалем.))
 
Yuriy Asaulenko:
Да, мне тоже интересно, что нового может сообщить Автомат о АКФ, чего нет в учебниках.
Так что можете не ждать. Может просто почитать чего? И вперед, за граалем.))

Автоматище мог бы помочь разобраться в следующем барахле (пардон за нижеследующие портянки):

Т.е. в VisSim'е есть фактически 3 способа вычисления дискретной оценки автокорреляции.

Каким же надо пользоваться, чтобы:

1. не было условий на применение tau=const. Меня интересует исключительно и только динамическое экспоненциальное tau.

2. был явный критерий, что при данной выборке N АКФ является экспоненциально убывающей.

???

 
Alexander_K:

Каким же надо пользоваться, чтобы:

1. не было условий на применение tau=const. Меня интересует исключительно и только динамическое экспоненциальное tau.

2. был явный критерий, что при данной выборке N АКФ является экспоненциально убывающей.

???

1. Здесь нет никаких ограничений. Вычисляется одна точка АКФ. 
Хотите всю - считайте для каждого значения тау.
2.АКФ не дает подобных критериев, а лишь констатирует факт. Че пристали к матожиданию?))
 
Yuriy Asaulenko:
1. Здесь нет никаких ограничений. Вычисляется одна точка АКФ. 
Хотите всю - считайте для каждого значения тау.
2.АКФ не дает подобных критериев, а лишь констатирует факт. Че пристали к матожиданию?))

Не губите мою последнюю надежду, Юрий...

Верую в АКФ как дитятя, что это именно то, что нужно - параметр "тренд/флет" наподобие Херста.

Только грамотно применить его не могу.

[Удален]  

Блаженны верующие.

;)))

 
Alexander_K:

Не губите мою последнюю надежду, Юрий...

Верую в АКФ как дитятя, что это именно то, что нужно - параметр "тренд/флет" наподобие Херста.

Только грамотно применить его не могу.

Не решает вопроса. 
Обычная машка сделает все это лучше, быстрее и проще. В смысле тренда.
Но как только вы решите этот вопрос, возникнут следующие.) Но они по любому возникнут.))
 
Alexander_K:

экспоненциально убывающая АКФ.

надо трансформировать данные так, чтобы это условие всегда выполнялось.

Долго смеялся) отличная шутка, жгите еще)

ладно, по сути вы правы конечно. Контрольный крестьянский вопрос, на три балла: для СБ такое преобразование возможно?

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