От теории к практике - страница 556
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Ну да, красиво.))
А перед тем была такая сделка.
Евгений - не томи, сигнал открывай.
Страждущие ждут.
А откуда такие распределения?
О!
Я, наверное, дождусь, когда Автомат статью про АКФ накропает и снова ринусь в погоню за целебным Граалем.
Да, мне тоже интересно, что нового может сообщить Автомат о АКФ, чего нет в учебниках.
Автоматище мог бы помочь разобраться в следующем барахле (пардон за нижеследующие портянки):
Т.е. в VisSim'е есть фактически 3 способа вычисления дискретной оценки автокорреляции.
Каким же надо пользоваться, чтобы:
1. не было условий на применение tau=const. Меня интересует исключительно и только динамическое экспоненциальное tau.
2. был явный критерий, что при данной выборке N АКФ является экспоненциально убывающей.
???
Каким же надо пользоваться, чтобы:
1. не было условий на применение tau=const. Меня интересует исключительно и только динамическое экспоненциальное tau.
2. был явный критерий, что при данной выборке N АКФ является экспоненциально убывающей.
???
1. Здесь нет никаких ограничений. Вычисляется одна точка АКФ.
Не губите мою последнюю надежду, Юрий...
Верую в АКФ как дитятя, что это именно то, что нужно - параметр "тренд/флет" наподобие Херста.
Только грамотно применить его не могу.
Блаженны верующие.
;)))
Не губите мою последнюю надежду, Юрий...
Верую в АКФ как дитятя, что это именно то, что нужно - параметр "тренд/флет" наподобие Херста.
Только грамотно применить его не могу.
экспоненциально убывающая АКФ.
надо трансформировать данные так, чтобы это условие всегда выполнялось.
Долго смеялся) отличная шутка, жгите еще)
ладно, по сути вы правы конечно. Контрольный крестьянский вопрос, на три балла: для СБ такое преобразование возможно?