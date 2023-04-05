От теории к практике - страница 46
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Предоставьте иллюстрацию сказанному. Благо историю этих участков легко подтянуть.
Под колоколом вы Стьюдента, Коши или Гауса и еще кого подразумеваете?
Они все колоколоподобны как бы. А еще любопытно, где вы видели « похожа на половину колокола»
Вот это точно фэномен артефактный. И первоисточник данных здесь тоже будет полезен для анализа..
Приложите, пожалуйста.
Я не занимаюсь стриптизом, ибо итак понятно чего там будет
Постройте гистограмму согласно решения, которым пользуется автор, с учетом того, что цена идет так
не будет ли столь любезен уважаемый автор (или кто-то из активных участников) сделать некий ресурс, сайт/wiki например, честно аккумулирующий высказанное в ветке ?
читать вторую ветвь форума подряд чтобы просто быть в курсе сложновато становится :-)
Рад Вас снова слышать!
Думаю, что топикстартеру (и не только) будет небесполезна инфа по старым ссылкам : Н-вола и еще. Каги и ренко - лучше способа пока не видно.
Не думаю, что прореживание тиков разумно в принципе - эффект стробоскопа будем наблюдать, а все интересное пропустим.
А в блуждании к среднему по Винерскому процессу еще и «Разборчивую невесту» можно применить - тогда точка входа (по Березовскому) будет чуть лучше...
😎
Истинно так, Михаил!
Еще тут писал об этом. Тиковый шум надо отфильтровывать без вариантов.
А заодно хотелось бы узнать, зачем уважаемый автор удаляет свои предыдущие сообщения в этой ветке - с картинками, гистограммами, ссылками на проект, и множество других?
не будет ли столь любезен уважаемый автор (или кто-то из активных участников) сделать некий ресурс, сайт/wiki например, честно аккумулирующий высказанное в ветке ?
читать вторую ветвь форума подряд чтобы просто быть в курсе сложновато становится :-)
Ага - https://www.mql5.com/ru/users/abolk счас метнется кабанчиком.
D)
А как же разница в приходе тиков у разных ДЦ?
или натянем через коэффициенты согласования?
Не вижу в этом проблем. Результаты любой ТС, модели, советника будут отличаться в разных ДЦ. Чем робастее модель, тем менее ощутимы отличия.
Не вижу в этом проблем. Результаты любой ТС, модели, советника будут отличаться в разных ДЦ. Чем робастее модель, тем менее ощутимы отличия.
Ну как минимум разные плагины на входе/выходе
Очевидно, что заметят только те, у которых АТС достойна внимания
А заодно хотелось бы узнать, зачем уважаемый автор удаляет свои предыдущие сообщения в этой ветке - с картинками, гистограммами, ссылками на проект, и множество других?
Мои посты, как и я, - коты Шредингера в Гильбертовом пространстве :)))))))))))
Alexander_K2:
Но, я подумал - я физик или не физик? Что для меня важнее - деньги или истина? Истина! Вот так вот!
И при этом почему-то открыт счёт на реальные деньги. А когда будет слив, то - "Я же говорил что деньги для меня не главное".
Странно как-то всё это.