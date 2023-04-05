От теории к практике - страница 46

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Mikhail Dovbakh:

Предоставьте иллюстрацию сказанному. Благо историю этих участков легко подтянуть.
Под колоколом вы Стьюдента, Коши или Гауса и еще кого подразумеваете?
Они все колоколоподобны как бы. А еще любопытно, где вы видели « похожа на половину колокола»

Вот это точно фэномен артефактный. И первоисточник данных здесь тоже будет полезен для анализа.. 
Приложите, пожалуйста.

Я не занимаюсь стриптизом, ибо итак понятно чего там будет

Постройте гистограмму согласно решения, которым пользуется автор, с учетом того, что цена идет так


 

не будет ли столь любезен уважаемый автор (или кто-то из активных участников) сделать некий ресурс, сайт/wiki например, честно аккумулирующий высказанное в ветке ?

читать вторую ветвь форума подряд чтобы просто быть в курсе сложновато становится :-)

 
Mikhail Dovbakh:

Рад Вас снова слышать!
Думаю, что топикстартеру (и не только) будет небесполезна инфа по старым  ссылкам : Н-вола и еще. Каги и ренко - лучше способа пока не видно.
Не думаю, что прореживание тиков разумно в принципе - эффект стробоскопа будем наблюдать, а все интересное пропустим.
А в блуждании к среднему по Винерскому процессу еще и «Разборчивую невесту» можно применить - тогда точка входа (по Березовскому) будет чуть лучше...

😎


Истинно так, Михаил!

Еще тут писал об этом. Тиковый шум надо отфильтровывать без вариантов.

 

А заодно хотелось бы узнать, зачем уважаемый автор удаляет свои предыдущие сообщения в этой ветке - с картинками, гистограммами, ссылками на проект, и множество других?

 
Maxim Kuznetsov:

не будет ли столь любезен уважаемый автор (или кто-то из активных участников) сделать некий ресурс, сайт/wiki например, честно аккумулирующий высказанное в ветке ?

читать вторую ветвь форума подряд чтобы просто быть в курсе сложновато становится :-)

Ага - https://www.mql5.com/ru/users/abolk счас метнется кабанчиком.

D)

Andrey F. Zelinsky
Andrey F. Zelinsky
  • www.mql5.com
Создать новую работу для меня: https://www.mql5.com/ru/job/new?prefered=abolk Пошаговое руководство: https://www.mql5.com/ru/articles/117 Как пополнить счёт: https://www.mql5.com/ru/articles/302 Рекомендация --> В публичной заявке детально ТЗ расписывать не стоит, достаточно в общих чертах (буквально 1-2 первых строчек ТЗ). ТЗ...
 
Nikolay Demko:

А как же разница в приходе тиков у разных ДЦ?

или натянем через коэффициенты согласования?


Не вижу в этом проблем. Результаты любой ТС, модели, советника будут отличаться в разных ДЦ. Чем робастее модель, тем менее ощутимы отличия.

 
Alexander Sevastyanov:

Не вижу в этом проблем. Результаты любой ТС, модели, советника будут отличаться в разных ДЦ. Чем робастее модель, тем менее ощутимы отличия.

Ну как минимум разные плагины на входе/выходе

Очевидно, что заметят только те, у которых АТС достойна внимания

 
bas:

А заодно хотелось бы узнать, зачем уважаемый автор удаляет свои предыдущие сообщения в этой ветке - с картинками, гистограммами, ссылками на проект, и множество других?


Мои посты, как и я, - коты Шредингера в Гильбертовом пространстве :)))))))))))

 
Alexander_K2Я не раз говорил, что эта ветка - для думающих и настойчивых. Таких тут много. Просто нужно время для усвоения материала.
Как же молодежи усваивать материал, если посты удаляются?
 

Alexander_K2:

Но, я подумал - я физик или не физик? Что для меня важнее - деньги или истина? Истина! Вот так вот!


И при этом почему-то открыт счёт на реальные деньги.  А когда будет слив, то - "Я же говорил что деньги для меня не главное".  

Странно как-то всё это.

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