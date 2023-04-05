От теории к практике - страница 1017
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну, да - дядя мыслит в верном направлении. Канал+доп.ключ (всего один!!! но, как важно его найти!) и есть Грааль. Абсолютно все задачи в теории стохастических процессов именно так и решаются. И никак иначе.
часто ли замечал, что ордер из минуса выходит в ноль и потом ахтунг - просада и на долго?
У меня вчера так и произошло.
Ну, никак в толк не возьму, какой такой ключ он все ищет и ищет. Че, глазами не видно куда процесс идет? Так не при в сделку против процесса, дождись пока развернется - и весь ключ. Линию полином. регрессии построить трудно минут за 10 - 20, или Заратустра (ВисСим) не позволяет? Смотри ее направление (производную) и жди погоды, и впереди паровоза не беги. Физик фигов.)) В дворники разжаловать.
Видно, конечно, осталась самая малость - глаза к эксперту приаттачить.)
Видно, конечно, осталась самая малость - глаза к эксперту приаттачить.)
Дел много : ещё объеденить нейросети и сделать спец.девайс который бьёт по манипуляторам тянущимся к кнопке buy/sell :-)
Ну дык сделать мышку-электрошокер не проблема.)
А так ведь приращения смотрятся вкуснее!
А так ведь приращения смотрятся вкуснее!
А так ведь приращения смотрятся вкуснее!
Приятного аппетита.)
А так ведь приращения смотрятся вкуснее!
А как во времени распределены эти приращения?
А как во времени распределены эти приращения?
Это же физики!. Дайте им поковыряться в мелочах под микроскопом. Может найдут там Грааль, обещали поделиться.