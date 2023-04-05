От теории к практике - страница 1017

Новый комментарий
 
Alexander_K:

Ну, да - дядя мыслит в верном направлении. Канал+доп.ключ (всего один!!! но, как важно его найти!) и есть Грааль. Абсолютно все задачи в теории стохастических процессов именно так и решаются. И никак иначе.

Ну, никак в толк не возьму, какой такой ключ он все ищет и ищет. Че, глазами не видно куда процесс идет? Так не при в сделку против процесса, дождись пока развернется - и весь ключ. Линию полином. регрессии построить трудно минут за 10 - 20, или Заратустра (ВисСим) не позволяет? Смотри ее направление (производную) и жди погоды, и впереди паровоза не беги. Физик фигов.)) В дворники разжаловать.
 
Renat Akhtyamov:

часто ли замечал, что ордер из минуса выходит в ноль и потом ахтунг - просада и на долго?

 У меня вчера так и произошло.

 
Yuriy Asaulenko:
Ну, никак в толк не возьму, какой такой ключ он все ищет и ищет. Че, глазами не видно куда процесс идет? Так не при в сделку против процесса, дождись пока развернется - и весь ключ. Линию полином. регрессии построить трудно минут за 10 - 20, или Заратустра (ВисСим) не позволяет? Смотри ее направление (производную) и жди погоды, и впереди паровоза не беги. Физик фигов.)) В дворники разжаловать.

Видно, конечно, осталась самая малость - глаза к эксперту приаттачить.)

 
khorosh:

Видно, конечно, осталась самая малость - глаза к эксперту приаттачить.)

Дел много : ещё объеденить нейросети и сделать спец.девайс который бьёт по манипуляторам тянущимся к кнопке buy/sell :-)
 
Maxim Kuznetsov:
Дел много : ещё объеденить нейросети и сделать спец.девайс который бьёт по манипуляторам тянущимся к кнопке buy/sell :-)

Ну дык сделать мышку-электрошокер не проблема.)

 

А так ведь приращения смотрятся вкуснее!


Файлы:
EURUSD.e_Return.txt  69 kb
 
Evgeniy Chumakov:

А так ведь приращения смотрятся вкуснее!


Я чего-то упустил, приращения цены могут быть и в пунктах? Всё это имеет какое-то отношение к выявлению момента действительного разворота ?
 
Evgeniy Chumakov:

А так ведь приращения смотрятся вкуснее!


Приятного аппетита.)

 
Evgeniy Chumakov:

А так ведь приращения смотрятся вкуснее!


А как во времени распределены эти приращения?

 
vladevgeniy:

А как во времени распределены эти приращения?

Это же физики!. Дайте им поковыряться в мелочах под микроскопом. Может найдут там Грааль, обещали поделиться.

1...101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024...1981
Новый комментарий