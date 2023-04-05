От теории к практике - страница 40
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Неплохо еще раз предупредить о том, что Вы выложили неполноценную версию, чтоб народ не мучился и не искал того, чего нет.)
Да-да, именно. Это ДЕМО-версия.
Я не раз говорил, что эта ветка - для думающих и настойчивых. Таких тут много. Просто нужно время для усвоения материала. Но, я тоже не гений - где-то могу и ошибаться в теории, но не слишком сильно :))))))
Мне для работы нужен только диван. Все остальное лишнее. Чьи либо хотелки и советы, а тем более подсказки тоже. Если нужно, я сам спрошу.)
А Вы - хочу, чтобы люди ДУМАЛИ и работали самостоятельно. Я лишь иногда подсказывать буду самым настойчивым.
Офигеть.))
Как там - Советчик, помни - советчиков бьют.)
Ха! Уважаю таких - сам такой. Извиняюсь, Юрий.
ИМЕННО!!! Я не даю и не дам никому окончательный вариант программы. Я хочу, чтобы люди ДУМАЛИ и работали самостоятельно. Я лишь иногда подсказывать буду самым настойчивым.
Тики придут такие, какие пожелает дц/брокер, а почему так дц/брокер не скажет. "Картинка" у разных дц/брокеров будет и совершенно разной и похожей.
Не надо давать, покажите свое интегрально-дифференциальное визуально.
Надо правой кнопкой мыши щелкнуть по блокам экспорта .csv Ask и Bid и выставить время Fixed Interval. Это время должно совпадать с временем в поле Time Step в меню Simulation Properties. Этим самым Вы выбираете скорость считывания тиков.
Вы меня не поняли. Симуляция может считывать тики с частотой хоть 1 гигагерц, это никакого значения не имеет. Важно, сколько времени в реальности было между поступлением тиков. Для этого к тикам приписывают метки времени. В ваших данных их просто нет.
Какого усвоения?) какого материала?))) вы же выложили неработающий "материал", да еще и предлагаете угадать мысли в вашей голове, потому что рыночного смысла в этом материале нет.
Короче ждем тест "настоящей" системы, но мне сдается он будет не лучше демо-версии)
p.s. у меня нет цели грааль выклянчить, мне своих девать некуда) я вам просто подсказываю что ваша модель - одно сплошное заблуждение) обратного она пока доказать не сумела.
Вы меня не поняли. Симуляция может считывать тики с частотой хоть 1 гигагерц, это никакого значения не имеет. Важно, сколько времени в реальности было между поступлением тиков. Для этого к тикам приписывают метки времени. В ваших данных их просто нет.
Короче, я понял, что предложенная нам модель - бессмысленная пустышка, так что ждем тест "настоящей" модели, до тех пор всё пустая болтовня)
Да. Работаю. Пока сделал 3 пары для одновременной торговли. А надо 36!!!! Тяжко, друзья мои... Тяжело.
Выглядит это так:
Видите слева внизу генератор импульсов для считывания тиков через экспоненциально распределенные интервалы времени?
Да, я именно так буду собирать тики и вести свой собственный исторический архив.
Пока еще никто лучше не предложил...
С уважением,
Александр.
Да. Работаю. Пока сделал 3 пары для одновременной торговли. А надо 36!!!! Тяжко, друзья мои... Тяжело.
Выглядит это так:
Видите слева внизу генератор импульсов для считывания тиков через экспоненциально распределенные интервалы времени?
Да, я именно так буду собирать тики и вести свой собственный исторический архив.
Пока еще никто лучше не предложил...
С уважением,
Александр.
Все что Вам нужно уже есть: https://www.mql5.com/ru/forum/154818
осталось применить Вашу формулу к имеющимся данным и показать результат.
Все что нужно: https://www.mql5.com/ru/forum/154818
Все что нужно: https://www.mql5.com/ru/forum/154818
Вы лучше сделайте и запостите адекватный тест в МТ по одной паре, но за несколько лет. Узнаете много нового. И это будет хотя бы дельное сообщение, а не задорный троллинг.
Я бы Вам ответил, но здесь об MQL как о покойнике - либо хорошо, либо никак.
Просто, что нашел поиск. В голых тиках счастья нет. Значит никак.