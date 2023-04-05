От теории к практике - страница 40

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Yuriy Asaulenko:
Неплохо еще раз предупредить о том, что Вы выложили неполноценную версию, чтоб народ не мучился и не искал того, чего нет.)

Да-да, именно. Это ДЕМО-версия.

Я не раз говорил, что эта ветка - для думающих и настойчивых. Таких тут много. Просто нужно время для усвоения материала. Но, я тоже не гений - где-то могу и ошибаться в теории, но не слишком сильно :))))))

 
Yuriy Asaulenko:
Мне для работы нужен только диван. Все остальное лишнее. Чьи либо хотелки и советы, а тем более подсказки тоже. Если нужно, я сам спрошу.)

А Вы - хочу, чтобы люди ДУМАЛИ и работали самостоятельно. Я лишь иногда подсказывать буду самым настойчивым.

Офигеть.))

Как там - Советчик, помни - советчиков бьют.)


Ха! Уважаю таких - сам такой. Извиняюсь, Юрий.

[Удален]  
Alexander_K2:
ИМЕННО!!! Я не даю и не дам никому окончательный вариант программы. Я хочу, чтобы люди ДУМАЛИ и работали самостоятельно. Я лишь иногда подсказывать буду самым настойчивым.
Интегральный квантильен по Эйлеру от трех дц/брокеров на минутах желтым цветом 21 ноября gmt+2(№1 заявлен поставщиком ликвидности для №2 и как следствие для №3):
2111fxgkrn

Тики придут такие, какие пожелает дц/брокер, а почему так дц/брокер не скажет. "Картинка" у разных дц/брокеров будет и совершенно разной и похожей.

Не надо давать, покажите свое интегрально-дифференциальное визуально.

 
Alexander_K2:

Надо правой кнопкой мыши щелкнуть по блокам экспорта .csv Ask и Bid и выставить время Fixed Interval. Это время должно совпадать с временем в поле Time Step в меню Simulation Properties. Этим самым Вы выбираете скорость считывания тиков.

Вы меня не поняли. Симуляция может считывать тики с частотой хоть 1 гигагерц, это никакого значения не имеет. Важно, сколько времени в реальности было между поступлением тиков. Для этого к тикам приписывают метки времени. В ваших данных их просто нет.

Alexander_K2Я не раз говорил, что эта ветка - для думающих и настойчивых. Таких тут много. Просто нужно время для усвоения материала. Но, я тоже не гений - где-то могу и ошибаться в теории, но не слишком сильно :))))))

Какого усвоения?) какого материала?))) вы же выложили неработающий "материал", да еще и предлагаете угадать мысли в вашей голове, потому что рыночного смысла в этом материале нет.

Короче ждем тест "настоящей" системы, но мне сдается он будет не лучше демо-версии)

p.s. у меня нет цели грааль выклянчить, мне своих девать некуда) я вам просто подсказываю что ваша модель - одно сплошное заблуждение) обратного она пока доказать не сумела.

 
bas:

Вы меня не поняли. Симуляция может считывать тики с частотой хоть 1 гигагерц, это никакого значения не имеет. Важно, сколько времени в реальности было между поступлением тиков. Для этого к тикам приписывают метки времени. В ваших данных их просто нет.


Короче, я понял, что предложенная нам модель - бессмысленная пустышка, так что ждем тест "настоящей" модели, до тех пор всё пустая болтовня)

Да. Работаю. Пока сделал 3 пары для одновременной торговли. А надо 36!!!! Тяжко, друзья мои... Тяжело. 

Выглядит это так:


Видите слева внизу генератор импульсов для считывания тиков через экспоненциально распределенные интервалы времени?

Да, я именно так буду собирать тики и вести свой собственный исторический архив.

Пока еще никто лучше не предложил...

С уважением,

Александр.

[Удален]  
Alexander_K2:

Да. Работаю. Пока сделал 3 пары для одновременной торговли. А надо 36!!!! Тяжко, друзья мои... Тяжело. 

Выглядит это так:


Видите слева внизу генератор импульсов для считывания тиков через экспоненциально распределенные интервалы времени?

Да, я именно так буду собирать тики и вести свой собственный исторический архив.

Пока еще никто лучше не предложил...

С уважением,

Александр.

 Все что Вам нужно уже есть: https://www.mql5.com/ru/forum/154818

осталось применить Вашу формулу к имеющимся данным и показать результат.

Создание тикового графика
Создание тикового графика
  • 2015.02.13
  • www.mql5.com
добрый день...
 
Petr Doroshenko:
 Все что нужно: https://www.mql5.com/ru/forum/154818
!!!! Спасибо, почитаю.
 
Petr Doroshenko:
 Все что нужно: https://www.mql5.com/ru/forum/154818
Я бы Вам ответил, но здесь об MQL как о покойнике - либо хорошо, либо никак.
 
Alexander_K2Пока сделал 3 пары для одновременной торговли. А надо 36!!!! Тяжко, друзья мои... Тяжело. 

Вы лучше сделайте и запостите адекватный тест в МТ по одной паре, но за несколько лет. Узнаете много нового. И это будет хотя бы дельное сообщение, а не задорный троллинг.

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Yuriy Asaulenko:
Я бы Вам ответил, но здесь об MQL как о покойнике - либо хорошо, либо никак.

Просто, что нашел поиск. В голых тиках счастья нет. Значит никак.

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