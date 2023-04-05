От теории к практике - страница 1212

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multiplicator:
после оптимизации в оптимизаторе получаем какой-то такой график результатов:
как перевернутая парабола

если оптимизировать за другой месяц - парабола смещается влево или вправо.
что-то похожее когда-то показывал Джокер. он пытался прогнозировать, как будет двигаться эта парабола.

даже запускал свой сигнал. но его сигнал "плохо кончил". отсюда можно сделать вывод, что он так и не довел до конца эту свою тему.

что оптимизировали, чтобы такой график получился 

 
Martin Cheguevara:

вооот о том я и толкую))

согласись, что такой метод использовать просто бесполезно.

какое основание что например оттестированная выборка в 50 отсчетов будет работать и в будущем?

да никакого потому что все крайне просто - рынок постоянно меняется)

Статистика учит нас, что чем больше отсчетов, тем больше основание тиких предположений.
 
Roman Kutemov:

что оптимизировали, чтобы такой график получился 

размер окна выборки
 
Natalja Romancheva:
Статистика учит нас, что чем больше отсчетов, тем больше основание тиких предположений.
Тем больше бесполезность выводов основанных на таких предположениях.
 
Martin Cheguevara:
Тем больше бесполезность выводов основанных на таких предположениях.

++

 
Roman Kutemov:

Саша, привет.

Возможно во вложении ключ тренд/флэт ? посмотри 

Привет, Роман.

Коэффициент Херста - вероятное направление исследований.

Стандартной является точка зрения, что Херст неприменим на рыночных котировках.


Возможно, есть и другие мнения от трейдеров, применяющих его в своих ТС - их бы и хотелось послушать. Равно, как и трейдеров, использующих энтропию, автокорреляцию и т.п.

Но, убежден, что никаких мнений мы тут уже не услышим - трейдерская тупизна и/или скрытность делают свое черное дело. Ветку можно удалять. Аминь.

 



Чушь безграмотная. Кто автор?

 
secret:

Чушь безграмотная. Кто автор?

Орлов Юрий Николаевич. Зав. сектором кинетических уравнений Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, член Совета РАН по физико-техническому анализу энергетических систем, доцент МФТИ. Окончил МФТИ в 1987 году. Доктор физико-математических наук, специалист в областях классической и квантовой статистической механики, динамических систем, энергетики. Автор более 70 научных публикаций.

 
Alexander_K:

Орлов Юрий Николаевич. Зав. сектором кинетических уравнений Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, член Совета РАН по физико-техническому анализу энергетических систем, доцент МФТИ. Окончил МФТИ в 1987 году. Доктор физико-математических наук, специалист в областях классической и квантовой статистической механики, динамических систем, энергетики. Автор более 70 научных публикаций.

Это понятно, (хоть) на демо счете проверялось (идея цитаты про индикаторы понятна)? Когда уже мы будем так реагировать - "Славься АК, славься кот" 0:20:


 

Alexander_K:

Но, убежден, что никаких мнений мы тут уже не услышим - трейдерская тупизна и/или скрытность делают свое черное дело. Ветку можно удалять. Аминь.

Иди и больше не греши.

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