От теории к практике - страница 1212
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после оптимизации в оптимизаторе получаем какой-то такой график результатов:
как перевернутая парабола
если оптимизировать за другой месяц - парабола смещается влево или вправо.
что-то похожее когда-то показывал Джокер. он пытался прогнозировать, как будет двигаться эта парабола.
даже запускал свой сигнал. но его сигнал "плохо кончил". отсюда можно сделать вывод, что он так и не довел до конца эту свою тему.
что оптимизировали, чтобы такой график получился
вооот о том я и толкую))
согласись, что такой метод использовать просто бесполезно.
какое основание что например оттестированная выборка в 50 отсчетов будет работать и в будущем?
да никакого потому что все крайне просто - рынок постоянно меняется)
что оптимизировали, чтобы такой график получился
Статистика учит нас, что чем больше отсчетов, тем больше основание тиких предположений.
Тем больше бесполезность выводов основанных на таких предположениях.
++
Саша, привет.
Возможно во вложении ключ тренд/флэт ? посмотри
Привет, Роман.
Коэффициент Херста - вероятное направление исследований.
Стандартной является точка зрения, что Херст неприменим на рыночных котировках.
Возможно, есть и другие мнения от трейдеров, применяющих его в своих ТС - их бы и хотелось послушать. Равно, как и трейдеров, использующих энтропию, автокорреляцию и т.п.
Но, убежден, что никаких мнений мы тут уже не услышим - трейдерская тупизна и/или скрытность делают свое черное дело. Ветку можно удалять. Аминь.
Чушь безграмотная. Кто автор?
Чушь безграмотная. Кто автор?
Орлов Юрий Николаевич. Зав. сектором кинетических уравнений Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, член Совета РАН по физико-техническому анализу энергетических систем, доцент МФТИ. Окончил МФТИ в 1987 году. Доктор физико-математических наук, специалист в областях классической и квантовой статистической механики, динамических систем, энергетики. Автор более 70 научных публикаций.
Орлов Юрий Николаевич. Зав. сектором кинетических уравнений Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, член Совета РАН по физико-техническому анализу энергетических систем, доцент МФТИ. Окончил МФТИ в 1987 году. Доктор физико-математических наук, специалист в областях классической и квантовой статистической механики, динамических систем, энергетики. Автор более 70 научных публикаций.
Это понятно, (хоть) на демо счете проверялось (идея цитаты про индикаторы понятна)? Когда уже мы будем так реагировать - "Славься АК, славься кот" 0:20:
Alexander_K:
Но, убежден, что никаких мнений мы тут уже не услышим - трейдерская тупизна и/или скрытность делают свое черное дело. Ветку можно удалять. Аминь.
Иди и больше не греши.