От теории к практике - страница 210
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На скрине вижу только одну сделку. Даж очки одел.))
ну там пониже
работая одним ордером, помнить последний профит непокрытый убытком
это круче, чем пережидать до полного ливантоса
при этом, вероятность слива уменьшается в разы
)
Я думаю, ты щас скажешь - те, которые работают с тиками.
Нет. Мы уже не раз и не два говорили, что тики в разных ДЦ разные. А нужна некая универсальная нелинейная шкала времени.
Не, Александр, вообще мимо кассы. Ну, Вы там, на месте, увидите. Так думаю)
А вообще, Вы правильно все делаете - модель, цена и время. ИМХО, конечно.
Не, Александр, вообще мимо кассы. Ну, Вы там, на месте, увидите. Так думаю)
А вообще, Вы правильно все делаете - модель, цена и время. ИМХО, конечно.
По сделкам, я уже вообще перестал понимать что происходит.)) Те сделки, кот я видел, на истории представляются бредом сумасшедшего.
Абсолютно не понимаю, как это может работать. А вроде факт -+75, однако.
Те сделки, кот я видел, на истории представляются бредом сумасшедшего.
Это верный признак Грааля :)
Это верный признак Грааля :)
Да, у физиков же есть афоризм: "а достаточно ли выдвинутая идея сумасшедшая, чтобы быть верной".
Это верный признак Грааля :)
Необходимый, но не достаточный.)))
Есть одна хорошая фишка и в последнем скрине
Взял на вооружение...
По сделкам, я уже вообще перестал понимать что происходит.)) Те сделки, кот я видел, на истории представляются бредом сумасшедшего.
Абсолютно не понимаю, как это может работать. А вроде факт -+75, однако.
ваш "золотой грааль" работает только в теории. а на деле рэквоты и проскальзывания не дадут получить прибыль.
дааа... хорошо, что я сегодня не торговал. нормально так сегодня протянули.
Да, ладно. День как день.) Про движение без индикаторов не скажу, но, на вскидку, 2-3 вполне безопасные сделки там есть.
ваш "золотой грааль" работает только в теории. а на деле рэквоты и проскальзывания не дадут получить прибыль.
он, вроде, на реале играет.
я не про то.
Вот, судя по двум последним сделкам:
окна наблюдения = 4 часа, конкретно для пары EURJPY мало.
Все-таки в линейной шкале времени ВСЕ пары индивидуальны, поэтому я и завел речь о нелинейной шкале. Она отличается и от экспоненциальной, которую я использовал раньше... Вот именно в том нелинейном пространстве, все пары одинаковы. Убежден в этом.