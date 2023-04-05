От теории к практике - страница 1207

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vladevgeniy:
А где начальник транспортного цеха?) Неделя в разгаре, Грааль руки сжет же? Не?))

Специально для тебя, Феликс:

Чтоб ты не плакал и веровал в чудеса.

 
Alexander_K:

Специально для тебя, Феликс:

Чтоб ты не плакал и веровал в чудеса.

К сожалению, сигнал Diffusion отключен и недоступен.

Мне всё равно.

Замечательное начало было, но что то пошло не так.

 
Uladzimir Izerski:


Сигнал отключен специально, чтобы страждущие не пучили на него глазёнки, а искали ключ "тренд/флет".

 
Alexander_K:

Сигнал отключен специально, чтобы страждущие не пучили на него глазёнки, а искали ключ "тренд/флет".

ну вообще-то ...если Твоя система лажанет Тебе будет гораздо проще если никто об этом не узнает;)

Потому что причина в том что Ты так до сих пор ни в чем не стал уверен.

Потому что чуешь нутром что так и не нашел то что искал, а просто занялся самообманом, пустив пыль себе  глаза...

так часто делают... не Ты первый - не Ты последний...

 
Uladzimir Izerski:

Не знаю ваш возраст. Не важно.

Просто мне пришлось жить в период  деградации культуры. В музыке, танцах, поэзии.

Музицируете? Танцуете? Вознесенского помните? 

[Удален]  
Алексей Тарабанов:

Музицируете? Танцуете? Вознесенского помните? 

вот тогда он и тронулся по-тихому... видать, волной эстетской накрыло... говорят, многих не минула чаша сия...

 
Олег avtomat:

вот тогда он и тронулся по-тихому

Не издевайся над человеком. Он такой же, как и мы. 

[Удален]  
Алексей Тарабанов:

Не издевайся над человеком. Он такой же, как и мы. 

ну что ты... он лучше!

 
Не знаю, как улучшить твою конструкцию. Левое полушарие с правым поменять? 
 
khorosh:
Железная логика - 2 варианта: либо на север, либо на юг.)

на самом деле отличная логика, я тоже так делаю :-)

в прошлом рисуется прошлое, в будущем - варианты развития событий. И вдруг становится видно что конкретно реализуется сейчас.

ULAD вычисляет каналы "отклонений/вариаций" и ловит момент когда сильные_мира возвращают зарвавщийся темп в требуемое русло.

это не универсальный метод и работает только на форекс (только с фиатами, только с мажорами). Зато работает :)

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