От теории к практике - страница 1207
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А где начальник транспортного цеха?) Неделя в разгаре, Грааль руки сжет же? Не?))
Специально для тебя, Феликс:
Чтоб ты не плакал и веровал в чудеса.
Специально для тебя, Феликс:
Чтоб ты не плакал и веровал в чудеса.
К сожалению, сигнал Diffusion отключен и недоступен.
Мне всё равно.
Замечательное начало было, но что то пошло не так.
Сигнал отключен специально, чтобы страждущие не пучили на него глазёнки, а искали ключ "тренд/флет".
Сигнал отключен специально, чтобы страждущие не пучили на него глазёнки, а искали ключ "тренд/флет".
ну вообще-то ...если Твоя система лажанет Тебе будет гораздо проще если никто об этом не узнает;)
Потому что причина в том что Ты так до сих пор ни в чем не стал уверен.
Потому что чуешь нутром что так и не нашел то что искал, а просто занялся самообманом, пустив пыль себе глаза...
так часто делают... не Ты первый - не Ты последний...
Не знаю ваш возраст. Не важно.
Просто мне пришлось жить в период деградации культуры. В музыке, танцах, поэзии.
Музицируете? Танцуете? Вознесенского помните?
Музицируете? Танцуете? Вознесенского помните?
вот тогда он и тронулся по-тихому... видать, волной эстетской накрыло... говорят, многих не минула чаша сия...
вот тогда он и тронулся по-тихому
Не издевайся над человеком. Он такой же, как и мы.
Не издевайся над человеком. Он такой же, как и мы.
ну что ты... он лучше!
Железная логика - 2 варианта: либо на север, либо на юг.)
на самом деле отличная логика, я тоже так делаю :-)
в прошлом рисуется прошлое, в будущем - варианты развития событий. И вдруг становится видно что конкретно реализуется сейчас.
ULAD вычисляет каналы "отклонений/вариаций" и ловит момент когда сильные_мира возвращают зарвавщийся темп в требуемое русло.
это не универсальный метод и работает только на форекс (только с фиатами, только с мажорами). Зато работает :)