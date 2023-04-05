От теории к практике - страница 1206
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Будущее это история настоящего)
Уважаю понимающих людей)
Любой уровень это скопление ордеров. И кто окажется на коне еще не понятно. Но у нас есть точный ориентир на два возможных варианта.
А что еще нужно для успешной торговли.?
В прошлом видите только вы))
Мне видится будущее.
Все видят только прошлое, в том числе и вы.
Покажите будущее.
Будущее это история настоящего)
Зачем вы постите тут картинки из прошлого?
Никому не интересно.
Железная логика - 2 варианта: либо на север, либо на юг.)
У нас только два варианта для торговли или купить или продать.)))))))))
Зачем вы постите тут картинки из прошлого?
Никому не интересно.
Будущее то еще не наступило. Смотрите завтра))))))))))))
А завтра будет история вчерашнего дня.
Будущее то еще не наступило. Смотрите завтра))))))))))))
завидуют
;)
Будущее то еще не наступило. Смотрите завтра))))))))))))
)))
)))
Не знаю ваш возраст. Не важно.
Просто мне пришлось жить в период деградации культуры. В музыке, танцах, поэзии.
Не знаю ваш возраст. Не важно.
Просто мне пришлось жить в период деградации культуры. В музыке, танцах, поэзии.
Причем тут мой возраст, я это образно ...
Похоже деградация присутствует сейчас, раньше был прогресс