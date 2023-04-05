От теории к практике - страница 1206

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Будущее это история настоящего)

EURUSDM5_01

 
Uladzimir Izerski:

Уважаю понимающих людей)

Любой уровень это скопление ордеров. И кто окажется на коне еще не понятно. Но у нас есть точный ориентир на два возможных варианта.

А что еще нужно для успешной торговли.?

Железная логика - 2 варианта: либо на север, либо на юг.)
 
Uladzimir Izerski:

В прошлом видите только вы))

Мне видится будущее.

Все видят только прошлое, в том числе и вы.

Покажите будущее. 

 
Uladzimir Izerski:

Будущее это история настоящего)


Зачем вы постите тут картинки из прошлого?

Никому не интересно.

 
khorosh:
Железная логика - 2 варианта: либо на север, либо на юг.)

У нас только два варианта для торговли или купить или продать.)))))))))

 
Sergey Chalyshev:

Зачем вы постите тут картинки из прошлого?

Никому не интересно.

Будущее то еще не наступило. Смотрите завтра))))))))))))   

А завтра будет история вчерашнего дня.

 
Uladzimir Izerski:

Будущее то еще не наступило. Смотрите завтра))))))))))))

завидуют

;)

 
Uladzimir Izerski:

Будущее то еще не наступило. Смотрите завтра))))))))))))

)))


 
Sergey Chalyshev:

)))


Не знаю ваш возраст. Не важно.

Просто мне пришлось жить в период  деградации культуры. В музыке, танцах, поэзии.

 
Uladzimir Izerski:

Не знаю ваш возраст. Не важно.

Просто мне пришлось жить в период  деградации культуры. В музыке, танцах, поэзии.

Причем тут мой возраст, я это образно ...

Похоже деградация присутствует сейчас, раньше был прогресс

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