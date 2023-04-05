От теории к практике - страница 230

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Aleksey Ivanov:

Уважаемый Александр! Зашел на Вашу огромную ветку, где Вы сначала выдвинули эти гипотезы. Читать такую огромную ветку мне, честно говоря, некогда. Скажите, пожалуйста, к какому конкретному выводу Вы, все-таки, пришли, обсуждая это со всеми остальными уважаемыми участниками форума?

Вот, Вы выдвинули гипотезы - они статистически Вами проверены? Если да, то какие оптимальные алгоритмы торговли из них Вами установлены?

Приветствую, Алексей!

Прочитайте ветку хотя бы по диагонали - не пожалеете.

Вкратце:

1. t2-распределение приращений НЕ подтвердилось. Реальное распределение - это произведение двух функций и оно является устойчивым. Из него находим объем выборки и используем веса приращений для расчета WMA.

2. Рассчитывается коэффициент диффузии с обязательным учетом интенсивности торгов.

3. Ведется контртрендовая торговля к WMA.

Достаточно интересно получилось и книги хорошие здесь найти можно.

И да - здесь интересные люди встретились, незабываемое общение. Аж на слезу пробило...

 
Alexander_K2:

Приветствую, Алексей!

Прочитайте ветку хотя бы по диагонали - не пожалеете.

Вкратце:

1. t2-распределение НЕ подтвердилось. Реальное распределение - это произведение двух функций и оно является устойчивым. Из него находим объем выборки и используем веса приращений для расчета WMA.

2. Рассчитывается коэффициент диффузии с обязательным учетом интенсивности торгов.

3. Ведется контртрендовая торговля к WMA.

Достаточно интересно получилось и книги хорошие здесь найти можно.

И да - здесь интересные люди встретились, незабываемое общение. Аж на слезу пробило...

А у меня счас внезапно вздрогнуло веко.

И все-таки стейт?

 
Renat Akhtyamov:

А у меня счас внезапно вздрогнуло веко.

И все-таки стейт?

Уже рыдая в голос, выполняю обещанное:


 
Alexander_K2:

Уже рыдая в голос, выполняю обещанное:

зер гуд, вопрос снят
 
Renat Akhtyamov:
зер гуд, вопрос снят

Thanks.

 
Alexander_K2:
 


1. t2-распределение приращений НЕ подтвердилось. Реальное распределение - это произведение двух функций и оно является устойчивым. Из него находим объем выборки и используем веса приращений для расчета WMA.

2. Рассчитывается коэффициент диффузии с обязательным учетом интенсивности торгов.

3. Ведется контртрендовая торговля к WMA.


1. Если Вас не затруднит, то напишите мне, пожалуйста, вид этих функций.

 
Aleksey Ivanov:

1. Если Вас не затруднит, то напишите мне, пожалуйста, вид этих функций.

Почитайте нашего коллегу Шелепина Л.А., особенно стр.9-10, там все есть.

Файлы:
PF-05-3-5.zip  1039 kb
 
Alexander_K2:

Почитайте нашего коллегу Шелепина Л.А., особенно стр.9-10, там все есть.

т.е. в этой книге есть конкретные соотношения для плотности вероятности цены, что Вы статистически подтвердили на массиве ее историй, или что?
 

Какой красивый стейт,- наверное, учитывается коэффициент диффузии с обязательным учетом интенсивности торгов. 

 
Aleksey Ivanov:
т.е. в этой книге есть конкретные соотношения для плотности вероятности цены, что Вы статистически подтвердили на массиве ее историй, или что?

Формула (14) и есть функция плотности вероятности ценовых приращений. Подтверждено экспериментально.

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