От теории к практике - страница 225

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Alexander_K2:

:))))))))))))

ок.

а когда цена пойдет так (что для этого НЕ нужно делать) согласно Вашей стратегии? :


 
Renat Akhtyamov:

ок.

а когда цена пойдет так (что для этого нужно) согласно Вашей стратегии? :


Не пойдет. Иначе, я просто грубо ошибся в расчетах окна наблюдения. Как в случае с GBPCAD. Надо 40.000х1,577(экспоненциальный множитель)=примерно 17 часов(!!!), а у меня сейчас работает 10.000х1,577=4,5 часа.

Грубейшая ошибка в расчетах привела к паре отрицательных сделок.

 

Ну и тут я бы посмотрел на строчки, которые находятся над графиком баланса, потому что они в 100 с лишним раз лучше рассказывают о перспективах стратегии, чем нижние

Сможете показать скрин?

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От теории к практике

Alexander_K2, 2018.03.15 20:01

Прикольно. Там те же сделки с моими данными, которые светить не обязательно. И такая вещь:


И на чё тут внимание надо обращать? О! Пусть тестюшка в этом разбирается!

 
Renat Akhtyamov:

Ну и тут я бы посмотрел на строчки, которые находятся над графиком баланса.

Сможете показать скрин?


Вечером разве только. Да и то - мне это неинтересно. Мне физика интересна, а с этим пусть мои домочадцы разбираются и впаривают сигнал всем подряд, без разбора :)))

 
Alexander_K2:

Вечером разве только. Да и то - мне это неинтересно. Мне физика интересна, а с этим пусть мои домочадцы разбираются и впаривают сигнал всем подряд, без разбора :)))

Ну вечером так вечером
 

Alexander_K2:

Чистая физика против рынка. Без стоп-лоссов, без тейк-профитов. За 1.5 месяца более +200%.


Привет чистым физикам!

Умная вещь

Я тебе одну умную вещь скажу только ты не обижайся :-))

Прошло слишком мало времени, чтобы делать выводы о результативности системы. Нужно посмотреть, как она работает в разных рыночных условиях. Это если коротко...

 
Dennis Kirichenko:


Привет чистым физикам!


Я тебе одну умную вещь скажу только ты не обижайся :-))

Прошло слишком мало времени, чтобы делать выводы о результативности системы. Нужно посмотреть, как она работает в разных рыночных условиях. Это если коротко...

Денис, я ж уже говорил, что на истории провести анализ не могу - надо преобразовывать тиковый архив к нужному временному ряду, а это весьма трудоемкая работа, тупо некогда. Получается - только работа в real-time. И сколько же надо ждать, чтобы люди поверили и закричали от радости??? 50 лет? Так я уже копыта кину к тому времени, без вариантов.

 
Alexander_K2:

Денис, я ж уже говорил, что на истории провести анализ не могу - надо преобразовывать тиковый архив к нужному временному ряду, а это весьма трудоемкая работа, тупо некогда. Получается - только работа в real-time. И сколько же надо ждать, чтобы люди поверили и закричали от радости??? 50 лет? Так я уже копыта кину к тому времени, без вариантов.

У Вас растет баланс, а растет ли эквити?
 
Renat Akhtyamov:
У Вас растет баланс, а растет ли эквити?

Хм... У меня сделка открывается по условию OrdersTotal()=0

Т.е. одновременно может быть открыто не более одной сделки (в очень редких случаях несколько). Так что, на момент закрытия текущей сделки, у меня баланс=эквити, можно ничего и не проверять.

Финита ля комедия, господа! Для Форекса, естественно.

 
Alexander_K2:

Хм... У меня сделка открывается по условию OrdersTotal()=0

Т.е. одновременно может быть открыто не более одной сделки (в очень редких случаях несколько). Так что, на момент закрытия текущей сделки, у меня баланс=эквити, можно ничего и не проверять.

Финита ля комедия, господа! Для Форекса, естественно.

как состыковать выделенное?

ля комедия, не более
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