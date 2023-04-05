От теории к практике - страница 223
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Итак,Внизу и вверху есть места консолидации(отмечены прямоугольниками) В верхней консолидации видим выход из нее и проход цены вниз и в последующем возврат к зоне конс.... . Это своего рода уровень От него и продаем. А так как внизу нет даже намека на торможения то цена я так думаю дойдет к нижней зоне конс... . ПРАВДА Я НЕМНОГО ОПОЗДАЛ СО ВХОДОМ НО НЕ СИЛЬНО. ПРОСТО ЭТО МИНУТКИ, ДАЖЕ ПО МАНЕНЬКОМУ СХОДИТЬ ВРЕМЕНИ НЕТ.
Вот эти уровни ( а это одна из немногих реально работающих стратегий) Вы по формулам определяете или "на глаз"?
Вот еще
На глаз. И он не подводит. Можете мой сигнал глянуть.
А индикатор, которым Lesorub пользуется, не пробовали? У него реально шикарная вещь.
Прикольно. Там те же сделки с моими данными, которые светить не обязательно. И такая вещь:
И на чё тут внимание надо обращать? О! Пусть тестюшка в этом разбирается!
Ну профит фактор больше 2-ки, это хорошо. Макс просадка 20% это не очень, на серьезных суммах нужно будет снижать риск, но если 200% профита, то для 20% профита это будет просадка всего 2%
средний макс убыток больше средней макс прибыли, т.е. если произойдет несколько убыточных сделок подряд то может нехило разгрузить депозит, а восстанавливаться он будет дольше
Ну профит фактор больше 2-ки, это хорошо. Макс просадка 20% это не очень, на серьезных суммах нужно будет снижать риск, но если 200% профита, то для 20% профита это будет просадка всего 2%
средний макс убыток больше средней макс прибыли, т.е. если произойдет несколько убыточных сделок подряд то может нехило разгрузить депозит, а восстанавливаться он будет дольше
Ага. Ну, и хорошо. Максим, если че - стучись в личку с вопросом типа "Ну, и где обещанный Грааль?". Я высылаю только по запросу, не хочу ничего навязывать. Вышлю модель, рабочую версию не могу - не продается.
Не не пробовал. Я по своему. Зачем прыгать со своей ТС которая работает на чужую ТС
Вручную тяжело, просто из-за усталости можно допустить ошибку. А стратегии у вас вроде одинаковые.