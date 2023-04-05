От теории к практике - страница 234

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Yuriy Asaulenko:

.... и здесь главное результат, а не процесс.

ну это кому как

 
Yuriy Asaulenko:

Единственный пост на который хочется ответить.) Раньше не мог, был в бане (не понял за что)))). Насколько понял, за мнение не совпадающее с мнием MQ. Но фиг с ним.

Как автор идеи, еще Alexander_K , которого в личке я попросил удалить мой пост, а он, уже Alexander_K2  ,разболтал всему свету без моего согласия. Чего я никак не ожидал.

Так вот, это не физика, а идиотизм физики. Это все равно, что решать задачу про трубы и бассейн для 5-го класса методами гидродинамики. Понятно, что задача решится. Но решение смешно именно в силу своего наукообразия.

Могу ли я противопоставить простое решение? - Могу, т.к. имел его задолго до А_К. В решении не надо ничего, кроме основных понятий тер.вера и мат. статистики. Т.к. о реале я принципиально не говорю, то могу привести результат моделирования, если понадобится.

Тем не менее, я рад, что у   Alexander_K2 получилось. Задачку для 5-го класса можно решить разными путями, и здесь главное результат, а не процесс.

Юрий, я рад Вашему возвращению! Идея - Ваша, но я ее развил, приумножил и напустил туману. Так что авторство и мое есть. Кто понимает, о чем речь в этой ветке - пусть пользуются. Эти люди заслужили жить, по крайней мере, безбедно. 

 
Alexander_K2:

Юрий, я рад Вашему возвращению! Идея - Ваша, но я ее развил, приумножил и напустил туману. Так что авторство и мое есть. Кто понимает, о чем речь в этой ветке - пусть пользуются. Эти люди заслужили жить, по крайней мере, безбедно

ох и нравится мне эта картинка, в который раз её показываю)))



 
Alexander_K2:

Юрий, я рад Вашему возвращению! Идея - Ваша, но я ее развил, приумножил и напустил туману. Так что авторство и мое есть. Кто понимает, о чем речь в этой ветке - пусть пользуются. Эти люди заслужили жить, по крайней мере, безбедно. 

Я, кстати, даже рад,что Вы напустили наукообразия. Теперь уже точно никто ничего не поймет.)))

Меня как-то попросили решить школьную задачку - взял интеграл, и усе. Но в школе этого не надо, а вот простыми методами соображал оч. долго.

Сейчас тестирую, уже на рынке, новую систему (развитие старой). Результаты лучше чем у Вас, и простыми методами. Ключевые слова: лучше, и простыми методами. Рынок другой - МОЕХ-фьючерсы.

Результаты:

По х - номер сделки, по у - прибыль в пп. графика цены.

Это тест на истории. На реале лучше чем на тесте.) Никаких настроек - все параметры системы расчетные. Учтите разницу плеч на Фортс и на Форекс и поймете разницу.)))

 
Yuriy Asaulenko:

Я, кстати, даже рад,что Вы напустили наукообразия. Теперь уже точно никто ничего не поймет.)))

Меня как-то попросили решить школьную задачку - взял интеграл, и усе. Но в школе этого не надо, а вот простыми методами соображал оч. долго.

Сейчас тестирую, уже на рынке, новую систему (развитие старой). Результаты лучше чем у Вас, и простыми методами. Ключевые слова: лучше, и простыми методами. Рынок другой - МОЕХ-фьючерсы.

Результаты:

По х - номер сделки, по у - прибыль в пп. графика цены.

Это тест на истории. На реале лучше чем на тесте.) Никаких настроек - все параметры системы расчетные. Учтите разницу плеч на Фортс и на Форекс и поймете разницу.)))

Открывайте сигнал - и Вам хорошо и людям радость.

 
Имейте совесть, Рене хоть 50 храм налейте. А то уже 5-е поколение граали находит, а он(или она, хз как правильно, прошлый ник женский вроде)  всё не при делах.
 
ILNUR777:
Имейте совесть, Рене хоть 50 храм налейте. А то уже 5-е поколение граали находит, а он(или она, хз как правильно, прошлый ник женский вроде)  всё не при делах.

Да у мну такой же храуфик, примэрно )

однако до сих пор допиливаю

рынок ведь это не то чтоб получить верный вход (это токо на истории бывает нужно и в тестере, не на реале), а то чтобы торговать в плюс ну и не обоср..ся...

поентому в вышеизложенные сказки я пока не верю

ишшо раз, вот на истории прога, которая на реале топталась на одном и том же месте:

https://www.mql5.com/ru/forum/146887/page31#comment_3702830

Для любителей меряться... достижениями)))
Для любителей меряться... достижениями)))
  • 2013.11.18
  • www.mql5.com
Ветка создана специально для любителей мериться своими достижениями. Прошу не стесняться. Для примера наковырял, специально для стесняющихся...
 
Renat Akhtyamov:
Да у мну такой же храуфик, примэрно )
У тебя как всегда, всё есть, всё такое же, и график, и регрессии. А бабла нема в итоге. Что толку что ты каждый раз график подбираешь по схожести с очередной непонятно чьей и как построенной картинкой. Алгоритма нет ведь, ничем от подгонки не отличается. Хотя и К2 не факт что что-то серьёзное. Если поднять все обещания, то уже в турне с выступлениями можно ехать. 
 
Yuriy Asaulenko:


Как автор идеи, еще Alexander_K , которого в личке я попросил удалить мой пост, а он, уже Alexander_K2  ,разболтал всему свету без моего согласия. Чего я никак не ожидал....(Далее следуют непереводимые на русский обороты речи).


О да! Как жить теперь, мир узнал истину. Пардон конечно, но своими постами лишь добавили ещё больше сомнений что сами понимаете о чём говорите, как и К2. А ваша с ним переписка всё больше смахивает на соревнования. Кто больше разбалтывая, не разбалтает о несуществующем у них граале.))) Личное ИМХО, конечно, на которое вам естественно и закономерно пофиг. 
 
Renat Akhtyamov:


рынок ведь это не то чтоб получить верный вход (это токо на истории бывает нужно и в тестере, не на реале), а то чтобы торговать в плюс ну и не обоср..ся...

поентому в вышеизложенные сказки я пока не 

Кому как, для кого рынок-выход на реверанс с Коляном. Мало ли кто что себе представляет думая о рынке.
Не искать верный вход-это пиреть против тренда в самом его разгаре. Какой трейдер в здравом уме может говорить что он не ищет верный вход, правильно-никакой. Вот по таким вот посиам и понятно что кроме словоблудия ничего и нет. Все остальные разговоры про то что "рынок ведь это то чтобы торговать в плюс ну и не обоср..ся..." (без выявления смены тенденций, что фактически и есть выбор локаций для входа)-от недоумия.
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