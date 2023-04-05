От теории к практике - страница 234
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Yuriy Asaulenko:
.... и здесь главное результат, а не процесс.
ну это кому как
Единственный пост на который хочется ответить.) Раньше не мог, был в бане (не понял за что)))). Насколько понял, за мнение не совпадающее с мнием MQ. Но фиг с ним.
Как автор идеи, еще Alexander_K , которого в личке я попросил удалить мой пост, а он, уже Alexander_K2 ,разболтал всему свету без моего согласия. Чего я никак не ожидал.
Так вот, это не физика, а идиотизм физики. Это все равно, что решать задачу про трубы и бассейн для 5-го класса методами гидродинамики. Понятно, что задача решится. Но решение смешно именно в силу своего наукообразия.
Могу ли я противопоставить простое решение? - Могу, т.к. имел его задолго до А_К. В решении не надо ничего, кроме основных понятий тер.вера и мат. статистики. Т.к. о реале я принципиально не говорю, то могу привести результат моделирования, если понадобится.
Тем не менее, я рад, что у Alexander_K2 получилось. Задачку для 5-го класса можно решить разными путями, и здесь главное результат, а не процесс.
Юрий, я рад Вашему возвращению! Идея - Ваша, но я ее развил, приумножил и напустил туману. Так что авторство и мое есть. Кто понимает, о чем речь в этой ветке - пусть пользуются. Эти люди заслужили жить, по крайней мере, безбедно.
Юрий, я рад Вашему возвращению! Идея - Ваша, но я ее развил, приумножил и напустил туману. Так что авторство и мое есть. Кто понимает, о чем речь в этой ветке - пусть пользуются. Эти люди заслужили жить, по крайней мере, безбедно.
ох и нравится мне эта картинка, в который раз её показываю)))
Юрий, я рад Вашему возвращению! Идея - Ваша, но я ее развил, приумножил и напустил туману. Так что авторство и мое есть. Кто понимает, о чем речь в этой ветке - пусть пользуются. Эти люди заслужили жить, по крайней мере, безбедно.
Я, кстати, даже рад,что Вы напустили наукообразия. Теперь уже точно никто ничего не поймет.)))
Меня как-то попросили решить школьную задачку - взял интеграл, и усе. Но в школе этого не надо, а вот простыми методами соображал оч. долго.
Сейчас тестирую, уже на рынке, новую систему (развитие старой). Результаты лучше чем у Вас, и простыми методами. Ключевые слова: лучше, и простыми методами. Рынок другой - МОЕХ-фьючерсы.
Результаты:
По х - номер сделки, по у - прибыль в пп. графика цены.
Это тест на истории. На реале лучше чем на тесте.) Никаких настроек - все параметры системы расчетные. Учтите разницу плеч на Фортс и на Форекс и поймете разницу.)))
Я, кстати, даже рад,что Вы напустили наукообразия. Теперь уже точно никто ничего не поймет.)))
Меня как-то попросили решить школьную задачку - взял интеграл, и усе. Но в школе этого не надо, а вот простыми методами соображал оч. долго.
Сейчас тестирую, уже на рынке, новую систему (развитие старой). Результаты лучше чем у Вас, и простыми методами. Ключевые слова: лучше, и простыми методами. Рынок другой - МОЕХ-фьючерсы.
Результаты:
По х - номер сделки, по у - прибыль в пп. графика цены.
Это тест на истории. На реале лучше чем на тесте.) Никаких настроек - все параметры системы расчетные. Учтите разницу плеч на Фортс и на Форекс и поймете разницу.)))
Открывайте сигнал - и Вам хорошо и людям радость.
Имейте совесть, Рене хоть 50 храм налейте. А то уже 5-е поколение граали находит, а он(или она, хз как правильно, прошлый ник женский вроде) всё не при делах.
Да у мну такой же храуфик, примэрно )
однако до сих пор допиливаю
рынок ведь это не то чтоб получить верный вход (это токо на истории бывает нужно и в тестере, не на реале), а то чтобы торговать в плюс ну и не обоср..ся...
поентому в вышеизложенные сказки я пока не верю
ишшо раз, вот на истории прога, которая на реале топталась на одном и том же месте:
https://www.mql5.com/ru/forum/146887/page31#comment_3702830
Да у мну такой же храуфик, примэрно )
Как автор идеи, еще Alexander_K , которого в личке я попросил удалить мой пост, а он, уже Alexander_K2 ,разболтал всему свету без моего согласия. Чего я никак не ожидал....(Далее следуют непереводимые на русский обороты речи).
рынок ведь это не то чтоб получить верный вход (это токо на истории бывает нужно и в тестере, не на реале), а то чтобы торговать в плюс ну и не обоср..ся...
поентому в вышеизложенные сказки я пока не