От теории к практике - страница 215

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Yuriy Asaulenko:

Это я все понимаю. Понять, что делает А, можно только на размеченном индикаторами графике. На мой взгляд - чушь несусветная, но статистически, наверное, как-то работать будет.

У А сама идея нормальная и далеко не новая, которую он, кстати, подцепил на форуме. Но вот реализация оставляет желать лучшего.

Вообще-то, я бы предпочел, чтобы А вообще не было - оч. много говорит.

***

 
Yuriy Asaulenko:

На самом деле, в прикладных науках, математика без физики - шарлатанство.)))

Это как это? Не смог осмыслить)
 

Что-то на грани фантастики:


 
Alexander_K2:

Что-то на грани фантастики:


Я могу попробовать объяснить такую точку входа. Если интересно.

 
Alexander_K2:

Что-то на грани фантастики:

Главное, чтобы финансовый рынок не схлопнулся в этом году - успеть надо заработать)

А то некоторые предрекают - не просто кризис (по циклу уже пора), а полный крах.

 
Dmitriy Skub:

Главное, чтобы финансовый рынок не схлопнулся в этом году - успеть надо заработать)

А то некоторые предрекают - не просто кризис (по циклу уже пора), а полный крах.

Перед крахом, по идее, должна быть сильная волотильность и рост цен на цветмет и драг. 

На "люмень" амеры уже ставку подняли. Всё интересное впереди.

 
А разве металлы не были на пике в начале года, потом коррекция, а сейчас праве стагнация по ценам, думаете можно надеяться еще на один "всплеск", разве это не был последний "всплеск" в начале года?
Uladzimir Izerski:

Перед крахом, по идее, должна быть сильная волотильность и рост цен на цветмет и драг. 

На "люмень" амеры уже ставку подняли. Всё интересное впереди.

 
Alexander_K2:

Что-то на грани фантастики:


"Мечты сбываются")))

 
Novaja:
А разве металлы не были на пике в начале года, потом коррекция, а сейчас праве стагнация по ценам, думаете можно надеяться еще на один "всплеск", разве это не был последний "всплеск" в начале года?

Сегодня посмотрим на пик рабочих мест. Больше рабочих мест, больше денег в экономике. Печатный станок. Ставку не поднимешь - рухнет экономика. Дефицит бюджета огромный. Инфляция. Рост цен.

[Удален]  
Чувствую, новый клан миллиардеров начинает набирать силу, пора оформлять патент и семейный банк, и, кончено же, сигнал!
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