От теории к практике - страница 215
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Это я все понимаю. Понять, что делает А, можно только на размеченном индикаторами графике. На мой взгляд - чушь несусветная, но статистически, наверное, как-то работать будет.
У А сама идея нормальная и далеко не новая, которую он, кстати, подцепил на форуме. Но вот реализация оставляет желать лучшего.
Вообще-то, я бы предпочел, чтобы А вообще не было - оч. много говорит.
***
На самом деле, в прикладных науках, математика без физики - шарлатанство.)))
Что-то на грани фантастики:
Что-то на грани фантастики:
Я могу попробовать объяснить такую точку входа. Если интересно.
Что-то на грани фантастики:
Главное, чтобы финансовый рынок не схлопнулся в этом году - успеть надо заработать)
А то некоторые предрекают - не просто кризис (по циклу уже пора), а полный крах.
Главное, чтобы финансовый рынок не схлопнулся в этом году - успеть надо заработать)
А то некоторые предрекают - не просто кризис (по циклу уже пора), а полный крах.
Перед крахом, по идее, должна быть сильная волотильность и рост цен на цветмет и драг.
На "люмень" амеры уже ставку подняли. Всё интересное впереди.
Перед крахом, по идее, должна быть сильная волотильность и рост цен на цветмет и драг.
На "люмень" амеры уже ставку подняли. Всё интересное впереди.
Что-то на грани фантастики:
"Мечты сбываются")))
А разве металлы не были на пике в начале года, потом коррекция, а сейчас праве стагнация по ценам, думаете можно надеяться еще на один "всплеск", разве это не был последний "всплеск" в начале года?
Сегодня посмотрим на пик рабочих мест. Больше рабочих мест, больше денег в экономике. Печатный станок. Ставку не поднимешь - рухнет экономика. Дефицит бюджета огромный. Инфляция. Рост цен.