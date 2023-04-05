От теории к практике - страница 1098

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Maxim Kuznetsov:
Это называется одна бабка сказала :-)

это называется было бы желание

узнаешь условия, охота патентовать отпадет

потому и мало такого, т.к. легко распатентовывается ;)

не помню счас уже, но чо то не впечатлило меня заниматься этим

 
Aleksey Panfilov:

Как искусствовед искусствоведу, картинка слабовата. )))

Не явно выражена музыкальная прогрессия. )))

В терминах "Пифагор и его школа", Жмудь, стр 73.


такое точно покатит за шедевр)) атвечаю)))

назову его "форекс челюсти" )))

 
Martin Cheguevara:

такое точно покатит за шедевр)) атвечаю)))

ору в голосину и валяюсь. ;)

 
ща ще прикольнее заряжу)))
 

как я вкратце могу описать свою страту:

я просто люблю че нить отжечь))))

а то чО все такие серьезные))))


Минковские, Ганны, Штирлицы у них понимаешь ли)))

 

а это на самом деле тот зверь, что хавает все ваше бабло ребята)))

изучайте его внимательнее и буит вам щастье))

а челюсти я не просто так нарисовал.

они схлопываются часто и сильно в последний раз в 11 утра в пятницу кажись челюсти показывались))

а потом еще разок в покажутся))) ждите=)

И да прибудет с вами бычье-коровье-медвежья сила - аминь!))

 
Martin Cheguevara Usrednin
 
Martin Cheguevara:

как я вкратце могу описать свою страту:

это за какой период стейтик?
 
Renat Akhtyamov:
это за какой период стейтик? 

второе полугодие 2014 года EURUSD

да я так наобум включил тестер)

чисто постебаться) но там кажись кризис какой-то был)

 
Martin Cheguevara:

второе полугодие 2014 года EURUSD

да я так наобум включил тестер)

чисто постебаться) но там кажись кризис какой-то был)

кризис какой то был в 2008-ом

то что за 180 дней 84 сделки, это говорит о пересиживании...

ну и поскольку 43% коротких, есть вероятность применения мартина:


1...109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105...1981
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