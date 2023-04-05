От теории к практике - страница 1098
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Это называется одна бабка сказала :-)
это называется было бы желание
узнаешь условия, охота патентовать отпадет
потому и мало такого, т.к. легко распатентовывается ;)
не помню счас уже, но чо то не впечатлило меня заниматься этим
Как искусствовед искусствоведу, картинка слабовата. )))
Не явно выражена музыкальная прогрессия. )))
В терминах "Пифагор и его школа", Жмудь, стр 73.
такое точно покатит за шедевр)) атвечаю)))
назову его "форекс челюсти" )))
такое точно покатит за шедевр)) атвечаю)))
ору в голосину и валяюсь. ;)
как я вкратце могу описать свою страту:
я просто люблю че нить отжечь))))
а то чО все такие серьезные))))
Минковские, Ганны, Штирлицы у них понимаешь ли)))
а это на самом деле тот зверь, что хавает все ваше бабло ребята)))
изучайте его внимательнее и буит вам щастье))
а челюсти я не просто так нарисовал.
они схлопываются часто и сильно в последний раз в 11 утра в пятницу кажись челюсти показывались))
а потом еще разок в покажутся))) ждите=)
И да прибудет с вами бычье-коровье-медвежья сила - аминь!))
как я вкратце могу описать свою страту:
это за какой период стейтик?
второе полугодие 2014 года EURUSD
да я так наобум включил тестер)
чисто постебаться) но там кажись кризис какой-то был)
второе полугодие 2014 года EURUSD
да я так наобум включил тестер)
чисто постебаться) но там кажись кризис какой-то был)
кризис какой то был в 2008-ом
то что за 180 дней 84 сделки, это говорит о пересиживании...
ну и поскольку 43% коротких, есть вероятность применения мартина: