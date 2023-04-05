От теории к практике - страница 101

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Кстати, сказанное мной выше, не относится к умным людям, которые понимают, что без ясного понимания процесса заработать на форексе невозможно и не строят иллюзий по этому поводу, а кропотливо работают. Вот с ними я продолжу свой путь. А такие как приснопамятный Решетов пусть продолжают в нейросетях путаться. И где он умудрился в солнечном Узбекистане сети найти? Не понимаю... :)))))

 
podotr:
Во первых торопиться называть данный процесс физическим я бы не стал... Но даже если назвать его таковым, я вижу, что понимание процесса у вас отсутствует напрочь и вы даже не в начале пути. На вас как снег на голову опытные завсегдатаи форума навалили кучу определений, понятий и закономерностей, на осмысление которых у людей уходят годы, а то и десятилетия. В общем с утверждением того, что понимаете процесс я бы тоже не спешил!!!

Что касается тех тем, что тут обсуждают на данный момент я и сам захожу на этот форум чисто поржать... потому как пущей чуши я бы и нарочно не придумал!!! Так что возможно вы делаете вполне благое дело. Данная тема действительно заслужила внимание даже тех людей, которые годами просто читали форум, но теперь решили вступить в полемику. А это уже дорогого стоит - так держать!!!
:)))) Вот на Вас почему-то не обижаюсь. Как на ребенка малого. Но, чувствуется, что с опытом. Поэтому - валяйте, критикуйте. Без этого тоже нельзя в жизни.
 
podotr:
Внутри минуты... в пределах нескольких секунд и их долей происходят и флэш крэшы. Сервера бирж обрабатывают тысячи запросов в секунду. Но это усё лирика

Лирика заключается в том, что время играет большое значение для получения прибыли от обменных операций.

Вижу вы бОоольшой любитель насаждать только свою точку зрения.

Откланиваюсь. 

 
podotr:

Я если и критикую, за моей критикой и не нужно искать повода для огорчения. На обиженых воду возят )) Я тут для того и есть - чтобы развеселить. Ну и может быть на путь истинный натолкнуть... Ато вы в своих формулах тут с ума все сойдете Главное не путать где стёб а где ценные мысли ))) и не путать наставления с мыслями "маленького ребенка", хотя иной раз малые дети выдают мысли выше рангом чем любой взрослый. Взрослые слишком погрязли в формулах и условностях... им сложно из них выпутаться. Потому не углубляйтесь, зароетесь или запутаетесь как Решетов

мысли великих людей становятся понятными не с разу и порой даже не при жизни. да и великими не все при жизни признаются остальными "умниками". ведь им за своим "умом", за своим бревном в глазу ничё ж не видать

:))))))))))))) Ценю критику умную и с юмором. Респект!
 

Да, ну, а пока, наиопытнейший podotr, получив согласие от Трампа, и с трудом переводя свои американские мысли на русский язык, упражняется тут в изящной словесности, продолжим.

Прикладываю ссылки на расчетные файлы для валютных пар AUDCAD и AUDCHF.

Там Вы можете увидеть расчеты объема выборки, гистограммы приращений и отклонений, расчеты квантилей и т.п.

Подготовка к старту ТС практически завершена. Жду Нового Года.

https://yadi.sk/d/9Bje2_KB3R25SA

https://yadi.sk/d/n2Oh5JNs3R25Zw

С уважением,

Alexander_K


 

Некоторые соображения по поводу теории изложенной в самом первом посте ветки. В том как она изложена, вижу некоторые нестыковки с теорией вероятностей.
1) Когда мы по выборке строим эмпирическое распределение и предполагаем, что оно является приближением некоторого распределения, то мы всегда исходим из некоторых допущений. Самый простой вариант - предполагаем, что наша выборка является конкретной реализацией последовательности независимых одинаково распределённых величин. В нашем случае речь идет о приращениях цен и если для них выполняется это допущение, то наш процесс будет принадлежать классу процессов с независимыми стационарными приращениями (сократим до ПНСП).
2) Распределение приращений процесса из класса ПНСП принадлежит к классу бесконечно делимых распределений. Распределение Стьюдента принадлежит этому классу только при степени свободы равной единице - в этом случае оно совпадает с распределением Коши.
3) Класс ПНСП включается в класс марковских процессов.
4) Диффузионные процессы являются марковскими по определению
5) Рассматриваемый процесс не описывается обычным уравнением Фоккера-Планка, поскольку снос и диффузия здесь не являются однозначными функциями от цены и времени, а представляют из себя некие функционалы определенные на всей предыстории цен. По этой причине процесс (если конечно он существует), то скорее всего да, немарковский.

[Удален]  
Alexander_K2:

В общем и целом, по ходу дискуссии, я понял, что чтение тиковых данных через экспоненциальные промежутки времени - единственно правильный способ сбора данных. Как подтверждение этому - гистограммы, которые я здесь выкладываю. При любом другом способе получается какая-то муть, а чистый Стьюдент проявляется именно так.

как экспоненциально?

экспонента это же вот это.

[Удален]  

эта тема хорошая. еще никто тщательно распределение на форе не изучал.
ну, строили график.
но его никто не анализировал.

нету ни у кого соответствующего образования.

 
Aleksey Nikolayev:

Некоторые соображения по поводу теории изложенной в самом первом посте ветки. В том как она изложена, вижу некоторые нестыковки с теорией вероятностей.
1) Когда мы по выборке строим эмпирическое распределение и предполагаем, что оно является приближением некоторого распределения, то мы всегда исходим из некоторых допущений. Самый простой вариант - предполагаем, что наша выборка является конкретной реализацией последовательности независимых одинаково распределённых величин. В нашем случае речь идет о приращениях цен и если для них выполняется это допущение, то наш процесс будет принадлежать классу процессов с независимыми стационарными приращениями (сократим до ПНСП).
2) Распределение приращений процесса из класса ПНСП принадлежит к классу бесконечно делимых распределений. Распределение Стьюдента принадлежит этому классу только при степени свободы равной единице - в этом случае оно совпадает с распределением Коши.
3) Класс ПНСП включается в класс марковских процессов.
4) Диффузионные процессы являются марковскими по определению
5) Рассматриваемый процесс не описывается обычным уравнением Фоккера-Планка, поскольку снос и диффузия здесь не являются однозначными функциями от цены и времени, а представляют из себя некие функционалы определенные на всей предыстории цен. По этой причине процесс (если конечно он существует), то скорее всего да, немарковский.

Приветствую Вас!

Вот подтягиваются реальные профи, наконец-то!

1. И сразу же ошиблись. У нас приращения зависимы друг от друга и еще как! Вот не знаю почему - но, я в первый же день своего анализа понял, что есть зависимость между двумя последовательными котировками, получаем вектор из текущей и предыдущей цены. 2 степени свободы. В приращениях нет и не может быть ничего другого как t2-распределения Стьюдента! Но, черт возьми, оно какое-то "нечистое". По сути на приращениях мы имеет функцию плотности вероятности = произведению t2-распределения и некоего экспоненциального распределения с достаточно большим лямбда. Что означает эта экспоненциальная составляющая - пока не могу понять. Работаю.

2. Распределения Коши нет и никогда не было.

3. 4. 5. У нас именно немарковский процесс. И от этого надо отталкиваться. И уравнение Фоккера-Планка, конечно, полностью не описывают поведение функции плотности вероятности. Должно в нем присутствовать интегральное слагаемое. В итоге получаем интегро-дифференциальное уравнение.

[Удален]  
Alexander_K2:
вы сделали 3 сделки, и по ним о чем-то судите. нужно хотя бы 100 сделок.
надо советник писать и тестировать его на большом промежутке времени. тогда понятно будет.


зачем вам все пары исследовать?
протестируйте сначала на еурусд. если покажет доход, можно будет потом и на других парах пробовать.
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