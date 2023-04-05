От теории к практике - страница 96

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podotr:
и ожидания тоже измените.


Рассмешило :))) 

 
Евгений:


Рассмешило :))) 

А вот к словам podotr стоит прислушиваться - очевидно, это один из старых бойцов, который кое-что знает, только знаниями делится иносказательно. И вот он-то уже, в отличие от bas, понял о чем здесь речь ведется.

P.S. Правда я podotr'а припоминаю под совсем другим ником :)))))) 

 
Alexander_K2:

А вот к словам podotr стоит прислушиваться - очевидно, это один из старых бойцов, который кое-что знает, только знаниями делится иносказательно. И вот он-то уже, в отличие от bas, понял о чем здесь речь ведется.

P.S. Правда я podotr'а припоминаю под совсем другим ником :)))))) 


Главное. Что такие люди есть и будут.

 
sibirqk:
 А тут  другое,  имхо - совсем молодо-зелено. Лет через десять вполне разумный алготрейдер будет.    

:)))))))))) Меня через 10 лет уж, наверное, на этом свете не будет :))))))))

Я ж говорил - занялся Форексом совершенно случайно, по просьбе дочери. В принципе, я и без него достаточно зарабатываю. Но, думаю, просьбу надо исполнить. Почитал старые архивы данного форума - вот где люди были! Реально было что почитать. Где же они сейчас? Хотел с ними здесь обсудить кое-какие проблемы. И что же я вижу? Позорище и абсолютное отупение. На современное скопище, тупых как двери, трейдеров больно смотреть.

 
Alexander_K2:

:)))))))))) Меня через 10 лет уж, наверное, на этом свете не будет :))))))))

Я ж говорил - занялся Форексом совершенно случайно, по просьбе дочери. В принципе, я и без него достаточно зарабатываю. Но, думаю, просьбу надо исполнить. Почитал старые архивы данного форума - вот где люди были! Реально было что почитать. Где же они сейчас? Хотел с ними здесь обсудить кое-какие проблемы. И что же я вижу? Позорище и абсолютное отупение. На современное скопище, тупых как двери, трейдеров больно смотреть.


Процесс коммерциализации сделал своё дело. Все секреты затаились навсегда.

[Удален]  
Alexander_K2:

Почитал старые архивы данного форума - вот где люди были! Реально было что почитать. Где же они сейчас? 

разбились об скалы форекса ))
 
Uladzimir Izerski:

Процесс коммерциализации сделал своё дело. Все секреты затаились навсегда.


Жаль. Сейчас еще раз сидел - перечитывал архивы... Вот где дебаты так дебаты были!

Ну, да, ладно.

Проверил отклонения для пары AUDCHF. Тоже самое распределение Стьюдента при выборке 13.800 тиков и массиве отклонений от скользящей средней = 1.000.000 измерений.

Ну, не совсем, конечно, но думаю, при увеличении количества измерений до 10.000.000 была бы более красивая картинка.

К чему я это пишу?

Для самых одаренных - имеем дело с каналом между уровнями поддержки и сопротивления, вычисляемыми через квантили не какого попало распределения, а нестандартизированного распределения Стьюдента с количеством степеней свободы = 13.800 для пары AUDCHF

 
Максим Дмитриев:
разбились об скалы форекса ))

А может и разбились... Ну, и черт с ними. Не хотят помогать - не надо. И без них справимся.

 
Alexander_K2:



Мысль о перемножении распределений (имхо) более чем здравая.

На рынке присутствует два процесса.

Процесс накопления и/или распределения позиции, при котором цены движутся в узком коридоре, хотя и накапливаются (распределяются) большие объёмы открытого интереса.

И процесс смещения цены, который может идти на маленьких объёмах, а то и вообще без них.

Эти два процесса принципиально разнятся по своей сути, и как следствие отличаются и их плотности вероятностей.

Научишься а) разделять эти плотности, б) идентифицировать какой процесс в какой фазе завершения, порвёшь форекс как тузик грелку.

ЗЫ Накопление и распределение это термины из VSA волюм спред анализа (так можно и гуглить).

 

Посмотрел графики приведенные Александром II-м. 

Имхо, ничем не отличаются от Боллинджера на 1 минуте. При слегка измененных подходах к Боллинджеру можно получить те-же яйца, только в профиль, а, возможно и лучше. И мудрить ничего не надо.

Вот этим самым прикладная математика и физика отличаются от фундаментальных. Прикладные науки все склонны упрощать и доводить до инженерных решений.

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