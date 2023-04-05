От теории к практике - страница 96
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и ожидания тоже измените.
Рассмешило :)))
Рассмешило :)))
А вот к словам podotr стоит прислушиваться - очевидно, это один из старых бойцов, который кое-что знает, только знаниями делится иносказательно. И вот он-то уже, в отличие от bas, понял о чем здесь речь ведется.
P.S. Правда я podotr'а припоминаю под совсем другим ником :))))))
А вот к словам podotr стоит прислушиваться - очевидно, это один из старых бойцов, который кое-что знает, только знаниями делится иносказательно. И вот он-то уже, в отличие от bas, понял о чем здесь речь ведется.
P.S. Правда я podotr'а припоминаю под совсем другим ником :))))))
Главное. Что такие люди есть и будут.
А тут другое, имхо - совсем молодо-зелено. Лет через десять вполне разумный алготрейдер будет.
:)))))))))) Меня через 10 лет уж, наверное, на этом свете не будет :))))))))
Я ж говорил - занялся Форексом совершенно случайно, по просьбе дочери. В принципе, я и без него достаточно зарабатываю. Но, думаю, просьбу надо исполнить. Почитал старые архивы данного форума - вот где люди были! Реально было что почитать. Где же они сейчас? Хотел с ними здесь обсудить кое-какие проблемы. И что же я вижу? Позорище и абсолютное отупение. На современное скопище, тупых как двери, трейдеров больно смотреть.
:)))))))))) Меня через 10 лет уж, наверное, на этом свете не будет :))))))))
Я ж говорил - занялся Форексом совершенно случайно, по просьбе дочери. В принципе, я и без него достаточно зарабатываю. Но, думаю, просьбу надо исполнить. Почитал старые архивы данного форума - вот где люди были! Реально было что почитать. Где же они сейчас? Хотел с ними здесь обсудить кое-какие проблемы. И что же я вижу? Позорище и абсолютное отупение. На современное скопище, тупых как двери, трейдеров больно смотреть.
Процесс коммерциализации сделал своё дело. Все секреты затаились навсегда.
Почитал старые архивы данного форума - вот где люди были! Реально было что почитать. Где же они сейчас?
Процесс коммерциализации сделал своё дело. Все секреты затаились навсегда.
Жаль. Сейчас еще раз сидел - перечитывал архивы... Вот где дебаты так дебаты были!
Ну, да, ладно.
Проверил отклонения для пары AUDCHF. Тоже самое распределение Стьюдента при выборке 13.800 тиков и массиве отклонений от скользящей средней = 1.000.000 измерений.
Ну, не совсем, конечно, но думаю, при увеличении количества измерений до 10.000.000 была бы более красивая картинка.
К чему я это пишу?
Для самых одаренных - имеем дело с каналом между уровнями поддержки и сопротивления, вычисляемыми через квантили не какого попало распределения, а нестандартизированного распределения Стьюдента с количеством степеней свободы = 13.800 для пары AUDCHF
разбились об скалы форекса ))
А может и разбились... Ну, и черт с ними. Не хотят помогать - не надо. И без них справимся.
Мысль о перемножении распределений (имхо) более чем здравая.
На рынке присутствует два процесса.
Процесс накопления и/или распределения позиции, при котором цены движутся в узком коридоре, хотя и накапливаются (распределяются) большие объёмы открытого интереса.
И процесс смещения цены, который может идти на маленьких объёмах, а то и вообще без них.
Эти два процесса принципиально разнятся по своей сути, и как следствие отличаются и их плотности вероятностей.
Научишься а) разделять эти плотности, б) идентифицировать какой процесс в какой фазе завершения, порвёшь форекс как тузик грелку.
ЗЫ Накопление и распределение это термины из VSA волюм спред анализа (так можно и гуглить).
Посмотрел графики приведенные Александром II-м.
Имхо, ничем не отличаются от Боллинджера на 1 минуте. При слегка измененных подходах к Боллинджеру можно получить те-же яйца, только в профиль, а, возможно и лучше. И мудрить ничего не надо.
Вот этим самым прикладная математика и физика отличаются от фундаментальных. Прикладные науки все склонны упрощать и доводить до инженерных решений.