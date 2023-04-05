От теории к практике - страница 1819

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Uladzimir Izerski:

У меня каждый день праздник.)))

День прожил - праздник.

Я не грущу никогда, даже когда тяжело.

Даже когда неурожай?!
 
Uladzimir Izerski:
Да пофигу как она движется. Хоть кругами, есть время когда цена движется есть время когда она стоит, разница между одним и вторым и есть настоящее движение. А если человек вовремя движения попал в аут, он оттуда скорее всего не вылезет.
Если знаешь что цена скорее всего в точке Б будет ниже, чем сейчас в точке А, то торгуешь на Селл и не паришься, в любом случае выиграешь и наоборот.
Есть ордерные системы которые все вообще работу делают за Тебя. 

Такие как сетки. У меня например есть более современные технологии конечно не эффективнее сеток, но в разы менее рискованные и соответственно не такие прибыльные, но зато работающие.

Именно эти системы дают 90% гарантию заработка. Просто ордера бай Селл кроме как слива ничего не дадут, хоть какой анализ используйте, всегда получите 50 на 50 при равных условиях лосса и профита.

Но у всего и вся в рынке есть особенности такие как торговля по направлению или на разворот.
В первом случае гарантированно наткнешься на разворот , а во втором на направленное движение. Но так как на разворот (или флет/коррекцию в большинстве случаев) нактнуться лучше чем на направленное движение, то лучше выбрать первое.
У меня система полиморфна, она торгует по направлению с автоматическим разворотом при срабатывании некоторых условий.
Не сказать что прям круто, но работает - уже хорошо)
 
Думал храаль, оказалось нет.
Просто индикатор, скачанный с маркета, заглядывал в будущее.
Индикатор подкачивал позиции по оанде, и не переходил на зимнее/летнее время.



Только время потерял на тестирование.
Я так и знал, что где-то идет подглядывание в будущее. Советник выдерживал огромные спреды. А если выдерживает огромные спреды - скорее всего подглядывает в будущее.
Короче, ничего в этих "стратегиях против толпы" нет.
 
igrok333:
Думал храаль, оказалось нет.
Просто индикатор, скачанный с маркета, заглядывал в будущее.
Индикатор подкачивал позиции по оанде, и не переходил на зимнее/летнее время.



Только время потерял на тестирование.
Я так и знал, что где-то идет подглядывание в будущее. Советник выдерживал огромные спреды. А если выдерживает огромные спреды - скорее всего подглядывает в будущее.
Короче, ничего в этих "стратегия против толпы" нет.

Толпа клиентов ДЦ на цену никак не влияет.

Кто в рынках ничего не понимают, ищут любые способы. Даже такие, как играть против толпы. Но это глупость.

 
Uladzimir Izerski:

Толпа клиентов ДЦ на цену никак не влияет.

Кто в рынках ничего не понимают, ищут любые способы. Даже такие, как играть против толпы. Но это глупость.

Дык тех клиенов уже давно нет в живых. Там биржа сама с собой играется. ))

 
Uladzimir Izerski:

У меня каждый день праздник.)))

День прожил - праздник.

Это какже тогда надо праздновать прожитый месяц? ))

 
Uladzimir Izerski:

Толпа клиентов ДЦ на цену никак не влияет.

Кто в рынках ничего не понимают, ищут любые способы. Даже такие, как играть против толпы. Но это глупость.

Не влияют от слова совсем.
И в 95% случаев их на рынок никто не выводит.
 
Martin CHEguevara:
Да пофигу как она движется. Хоть кругами, есть время когда цена движется есть время когда она стоит, разница между одним и вторым и есть настоящее движение. А если человек вовремя движения попал в аут, он оттуда скорее всего не вылезет.
Если знаешь что цена скорее всего в точке Б будет ниже, чем сейчас в точке А, то торгуешь на Селл и не паришься, в любом случае выиграешь и наоборот.
Есть ордерные системы которые все вообще работу делают за Тебя. 

Такие как сетки. У меня например есть более современные технологии конечно не эффективнее сеток, но в разы менее рискованные и соответственно не такие прибыльные, но зато работающие.

Именно эти системы дают 90% гарантию заработка. Просто ордера бай Селл кроме как слива ничего не дадут, хоть какой анализ используйте, всегда получите 50 на 50 при равных условиях лосса и профита.

Но у всего и вся в рынке есть особенности такие как торговля по направлению или на разворот.
В первом случае гарантированно наткнешься на разворот , а во втором на направленное движение. Но так как на разворот (или флет/коррекцию в большинстве случаев) нактнуться лучше чем на направленное движение, то лучше выбрать первое.
У меня система полиморфна, она торгует по направлению с автоматическим разворотом при срабатывании некоторых условий.
Не сказать что прям круто, но работает - уже хорошо)

50 на 50.??? Это только в замке. В остальных случаях  скорее -100 или +100.

Что бы получить +100 надо идти вместе с ценой. Надо знать как поведет себя цена в дальнейшем.

Надо знать, что творится на рынке, флет или тренд. Не вставать против тренда. На флете много не потеряешь, но и не найдешь. 

Вот так выглядит высокая вероятность флета на часовом графике. Зеленый прямоугольник.

EURUSD

 
Martin CHEguevara:
Если хотите чтобы эквити всегда было выше баланса ставьте у всех ордеров ТОЛЬКО стопы, если наоборот - ТОЛЬКО профиты. А далее ордерные системы.вот и все.

это если в лоб, то так и будет

но сделать чтобы росло и то и то - архи сложно

лично я не верил что будет работать, а оно работает

говорил уже - глазам своим не поверил сначала

пробовал на демке несколько минут и не раздумывая сразу влепил на реал

 

Постфактум все умеют определять тренд или флет, а вот спрогнозировать поведение цены это искусство трейдера.

Только так можно заработать на рынке. Только прогноз. В остальных случаях игра в рулетку.

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