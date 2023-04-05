От теории к практике - страница 1819
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У меня каждый день праздник.)))
День прожил - праздник.
Я не грущу никогда, даже когда тяжело.
Просто индикатор, скачанный с маркета, заглядывал в будущее.
Индикатор подкачивал позиции по оанде, и не переходил на зимнее/летнее время.
Только время потерял на тестирование.
Я так и знал, что где-то идет подглядывание в будущее. Советник выдерживал огромные спреды. А если выдерживает огромные спреды - скорее всего подглядывает в будущее.
Короче, ничего в этих "стратегиях против толпы" нет.
Думал храаль, оказалось нет.
Просто индикатор, скачанный с маркета, заглядывал в будущее.
Индикатор подкачивал позиции по оанде, и не переходил на зимнее/летнее время.
Только время потерял на тестирование.
Я так и знал, что где-то идет подглядывание в будущее. Советник выдерживал огромные спреды. А если выдерживает огромные спреды - скорее всего подглядывает в будущее.
Короче, ничего в этих "стратегия против толпы" нет.
Толпа клиентов ДЦ на цену никак не влияет.
Кто в рынках ничего не понимают, ищут любые способы. Даже такие, как играть против толпы. Но это глупость.
Толпа клиентов ДЦ на цену никак не влияет.
Кто в рынках ничего не понимают, ищут любые способы. Даже такие, как играть против толпы. Но это глупость.
Дык тех клиенов уже давно нет в живых. Там биржа сама с собой играется. ))
У меня каждый день праздник.)))
День прожил - праздник.
Это какже тогда надо праздновать прожитый месяц? ))
Толпа клиентов ДЦ на цену никак не влияет.
Кто в рынках ничего не понимают, ищут любые способы. Даже такие, как играть против толпы. Но это глупость.
И в 95% случаев их на рынок никто не выводит.
Да пофигу как она движется. Хоть кругами, есть время когда цена движется есть время когда она стоит, разница между одним и вторым и есть настоящее движение. А если человек вовремя движения попал в аут, он оттуда скорее всего не вылезет.
50 на 50.??? Это только в замке. В остальных случаях скорее -100 или +100.
Что бы получить +100 надо идти вместе с ценой. Надо знать как поведет себя цена в дальнейшем.
Надо знать, что творится на рынке, флет или тренд. Не вставать против тренда. На флете много не потеряешь, но и не найдешь.
Вот так выглядит высокая вероятность флета на часовом графике. Зеленый прямоугольник.
Если хотите чтобы эквити всегда было выше баланса ставьте у всех ордеров ТОЛЬКО стопы, если наоборот - ТОЛЬКО профиты. А далее ордерные системы.вот и все.
это если в лоб, то так и будет
но сделать чтобы росло и то и то - архи сложно
лично я не верил что будет работать, а оно работает
говорил уже - глазам своим не поверил сначала
пробовал на демке несколько минут и не раздумывая сразу влепил на реал
Постфактум все умеют определять тренд или флет, а вот спрогнозировать поведение цены это искусство трейдера.
Только так можно заработать на рынке. Только прогноз. В остальных случаях игра в рулетку.