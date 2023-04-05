От теории к практике - страница 1825
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Если хотите чтобы эквити всегда было выше баланса ставьте у всех ордеров ТОЛЬКО стопы, если наоборот - ТОЛЬКО профиты. А далее ордерные системы.вот и все.
линия баланса ни о чем не говорит. с помощью локов и закрытий сделок можно любую линии баланса сделать. хоть фак там нарисовать.
эта неделя
всю неделю ничего не трогал, ничего не писал
;)
так на хрена мы такую кучу роботов пишем - все только ради этого и делаем) я вообще две недели не глядел на робота)
и уверен в нем на 90%.Ну у Тебя конечно сделок гораздо больше и прибыльность наверное выше...
Опять два форумных рисовальщика меряются между собой кто круче линию баланса умеет рисовать)))
Опять два форумных рисовальщика меряются между собой кто круче линию баланса умеет рисовать)))
Так?
Все. Торги в этом месяце завершил.
Итого: +40.72% прибыли... Мало. Все ж таки - сигналу быть.
Всем - удачи и профита!
Итого: +40.72% прибыли... Мало. Все ж таки - сигналу быть.
Лучше ПАММ
Лучше ПАММ
В ПАММе мне как то трудно разобраться. Мне Макс скидывал какие-то ссылки почитать - я ничего не понял.
С сигналом все проще - надо тупо подставлять карманы под падающие с небес наличные в виде взносов и все. Это я понял.
Так?
ТАК
ТАК
))
))
СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ
;)
ТАМ ЖЕ
СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ
;)
ТАМ ЖЕ
10000+++