От теории к практике - страница 1825

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Martin CHEguevara:
Если хотите чтобы эквити всегда было выше баланса ставьте у всех ордеров ТОЛЬКО стопы, если наоборот - ТОЛЬКО профиты. А далее ордерные системы.вот и все.

линия баланса ни о чем не говорит. с помощью локов и закрытий сделок можно любую линии баланса сделать. хоть фак там нарисовать.

 
Renat Akhtyamov:



эта неделя

всю неделю ничего не трогал, ничего не писал

;)

Martin CHEguevara:

так на хрена мы такую кучу роботов пишем - все только ради этого и делаем) я вообще две недели не глядел на робота) 

и уверен в нем на 90%.Ну у Тебя конечно сделок гораздо больше и прибыльность наверное выше...


Опять два форумных рисовальщика меряются между собой кто круче линию баланса умеет рисовать)))

 
danminin:


Опять два форумных рисовальщика меряются между собой кто круче линию баланса умеет рисовать)))

Так?

Файлы:
700_online_ua-37327.png  380 kb
 

Все. Торги в этом месяце завершил.

Итого: +40.72% прибыли... Мало. Все ж таки - сигналу быть.

Всем - удачи и профита!

 
Alexander_K:


Итого: +40.72% прибыли... Мало. Все ж таки - сигналу быть.



Лучше ПАММ

 
Evgeniy Chumakov:


Лучше ПАММ

В ПАММе мне как то трудно разобраться. Мне Макс скидывал какие-то ссылки почитать - я ничего не понял.

С сигналом все проще - надо тупо подставлять карманы под падающие с небес наличные в виде взносов и все. Это я понял.

 
Pokers:

Так?

ТАК


 
Renat Akhtyamov:

ТАК


))

 
Pokers:

))

СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ

;)

ТАМ ЖЕ


 
Renat Akhtyamov:

СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ

;)

ТАМ ЖЕ


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