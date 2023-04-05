От теории к практике - страница 1816
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лотность увеличиваем за счёт прибыли с дц - рискуем только своим входом... условно вход в сделку 0,1 (маржа 10баксов) - цена идёт 50 пунктов - выхлоп 310баксов (риск потери всё те же 10 баксов)
нихрена!
ты не умеешь правильно рассчитывать риски.
такая оборудка у нас получится в 1/32 случаев.
то есть 1 раз она у нас получится и мы заработаем 310 долларов, а 31 раз у нас она не получится и мы в этих разах сольем 31*10=310 долларов.
значит риск получается 1/32.
такая оборудка получится только при безоткатном движении. а оно в обычном рынке будет в 1/32 случаев.
значит нужно искать безоткатные движения.
могут... мою тему про перевертыши за 25 дней 10.000% тут тоже стёрли
может потому что ты там срался со всеми?))
просто в пирамидинге был пример 5000% за 1 торговый день :))) это то что я хотел запостить на альпах
хотел или запостил?
увеличение счета в 50 раз?
главное чтобы перед этим не было 50 сливных дней.
важно весь счет показывать а не за 1 день.)
а отчего в "парном" не применил? - почти гарантированный схлоп - разделил Заранее уже известную величину "раздвижки" в пунктах, разделил на 4-5-6-уровней... и доливайся на каждом... можешь и не мартини*2 а так...
это если схлоп будет безоткатным, опять же.)
У меня все по-прежнему...
Скучно... Пока +35.25% за этот месяц. А нужно немыслимое бабло...
3,65% это просадка по балансу? а по эквити какая максимальная просадка была?
нихрена!
ты не умеешь правильно рассчитывать риски.
такая оборудка у нас получится в 1/32 случаев.
то есть 1 раз она у нас получится и мы заработаем 310 долларов, а 31 раз у нас она не получится и мы в этих разах сольем 31*10=310 долларов.
значит риск получается 1/32.
такая оборудка получится только при безоткатном движении. а оно в обычном рынке будет в 1/32 случаев.
значит нужно искать безоткатные движения.
ну что могу сказать... плохому танцору и яйки мешают... вместо того чтобы безответсвенно балаболить посмотрел бы хоть минутки у любой пары
опять же... только УО будет искать безоткатное движение 32 раза... вместо простых операций по входу и выходу...
пистец - элементарные вещи в трейдинге не понимать и не уметь делать...
плохому танцору и яйки мешают
у тебя 12 лет назад они уже были седыми.)) а теперь тебе уже наверное 100 лет! ))
ну что могу сказать... плохому танцору и яйки мешают... вместо того чтобы безответсвенно балаболить посмотрел бы хоть минутки у любой пары
опять же... только УО будет искать безоткатное движение 32 раза... вместо простых операций по входу и выходу...
пистец - элементарные вещи в трейдинге не понимать и не уметь делать...
Николка, должен же кто-то привносить рационализму в твои посты))
3,65% это просадка по балансу? а по эквити какая максимальная просадка была?
Не знаю... 10-15%, наверное. Я сигналЕ пока не открываю - думаю: нужен ли?
Я своими последними постами просто демонстрирую возможности Веры в Грааль и ежесекундных молитв.
Не знаю... 10-15%, наверное. Я сигналЕ пока не открываю - думаю: нужен ли?
Я своими последними постами просто демонстрирую возможности Веры в Грааль и ежесекундных молитв.
СигналЕ нужен только для пулемета, то есть сделок должно быть много.
Если мало - то можно тупо копировать
Если мало - то можно тупо копировать
Что копировать?