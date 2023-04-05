От теории к практике - страница 1816

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Aleksander:
лотность увеличиваем за счёт прибыли с дц - рискуем только своим входом... условно вход в сделку 0,1 (маржа 10баксов) - цена идёт 50 пунктов - выхлоп 310баксов (риск потери всё те же 10 баксов)

нихрена!

ты  не умеешь правильно рассчитывать риски.

такая оборудка у нас получится в 1/32 случаев.

то есть 1 раз она у нас получится и мы заработаем 310 долларов, а 31 раз у нас она не получится и мы в этих разах сольем 31*10=310 долларов.

значит риск получается 1/32.

такая оборудка получится только при безоткатном движении. а оно в обычном рынке будет в 1/32 случаев.
значит нужно искать безоткатные движения.

 
Aleksander:
могут... мою тему про перевертыши за 25 дней 10.000% тут тоже стёрли

может потому что ты там срался со всеми?))

 
Aleksander:
просто в пирамидинге был пример 5000% за 1 торговый день :))) это то что я хотел запостить на альпах

хотел или запостил?

увеличение счета в 50 раз?

главное чтобы перед этим не было 50 сливных дней.

важно весь счет показывать а не за 1 день.)

Aleksander:

а отчего в "парном" не применил? - почти гарантированный схлоп - разделил Заранее уже известную величину "раздвижки" в пунктах, разделил на 4-5-6-уровней... и доливайся на каждом... можешь и не мартини*2 а так...

это если схлоп будет безоткатным, опять же.)

 
Alexander_K:

У меня все по-прежнему...



Скучно... Пока +35.25% за этот месяц. А нужно немыслимое бабло...

3,65% это просадка по балансу? а по эквити какая максимальная просадка была?

 
multiplicator:

нихрена!

ты  не умеешь правильно рассчитывать риски.

такая оборудка у нас получится в 1/32 случаев.

то есть 1 раз она у нас получится и мы заработаем 310 долларов, а 31 раз у нас она не получится и мы в этих разах сольем 31*10=310 долларов.

значит риск получается 1/32.

такая оборудка получится только при безоткатном движении. а оно в обычном рынке будет в 1/32 случаев.
значит нужно искать безоткатные движения.

ну что могу сказать... плохому танцору и яйки мешают... вместо того чтобы безответсвенно балаболить посмотрел бы хоть минутки у любой пары


 

опять же...  только УО будет искать безоткатное движение 32 раза... вместо простых операций по входу и выходу...

пистец - элементарные вещи в трейдинге не понимать и не уметь делать...

 
Aleksander:

плохому танцору и яйки мешают

у тебя 12 лет назад они уже были седыми.)) а теперь тебе уже наверное 100 лет! ))


Aleksander:

ну что могу сказать... плохому танцору и яйки мешают... вместо того чтобы безответсвенно балаболить посмотрел бы хоть минутки у любой пары


Aleksander:

опять же...  только УО будет искать безоткатное движение 32 раза... вместо простых операций по входу и выходу...

пистец - элементарные вещи в трейдинге не понимать и не уметь делать...

Николка, должен же кто-то привносить рационализму в твои посты))

 
multiplicator:

3,65% это просадка по балансу? а по эквити какая максимальная просадка была?

Не знаю... 10-15%, наверное. Я сигналЕ пока не открываю - думаю: нужен ли?

Я своими последними постами просто демонстрирую возможности Веры в Грааль и ежесекундных молитв.

 
Alexander_K:

Не знаю... 10-15%, наверное. Я сигналЕ пока не открываю - думаю: нужен ли?

Я своими последними постами просто демонстрирую возможности Веры в Грааль и ежесекундных молитв.

СигналЕ нужен только для пулемета, то есть сделок должно быть много.

Если мало - то можно тупо копировать

 
Renat Akhtyamov:

Если мало - то можно тупо копировать

Что копировать?

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