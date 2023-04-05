От теории к практике - страница 1821

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Evgeniy Chumakov:


Покажи джокера!

Оооо!

Вижу проявляете интерес к моим забавам))

Да я удалил все продукты и сигнал после наезда нескольких придурков. Они знают кто они)))))

Вот сигнал джокер.  Я им не занимаюсь. Валяется в архиве.

666

 
Uladzimir Izerski:

Вот сигнал джокер.  Я им не занимаюсь. Валяется в архиве.



Тут не видно что это. Это может быть что угодно вплоть до демки только созданной.

 
Evgeniy Chumakov:


Тут не видно что это. Это может быть что угодно вплоть до демки только созданной.

Нет это реал. Дать пароль?

 
Uladzimir Izerski:

Нет это реал. Дать пароль?


Не надо.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Нет это реал. Дать пароль?

Джокер был бит. Границы канала были нарушены
 
Evgeniy Chumakov:


Не надо.

После такого ответа, уважение к тебе улучшилось.) Честно.

 

Флет он и в Африке флет.

EURUSD_2H1

Специально провоцирую на возражения. Все молчат. Все согласны))

 
Uladzimir Izerski:

После такого ответа, уважение к тебе улучшилось.) Честно.

...он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог.)

 
khorosh:

...он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог.)

В ином случае, я бы дал ему пароль, но он потерял бы всякое уважение (от у) меня. Он удачно вышел из положения.

 
Uladzimir Izerski:

В ином случае, я бы дал ему пароль, но он потерял бы всякое уважение (от у) меня. Он удачно вышел из положения.

Значит, все, кто интересуется вашими результатами теряют ваше уважение. Странно.)

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