От теории к практике - страница 1821
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Покажи джокера!
Оооо!
Вижу проявляете интерес к моим забавам))
Да я удалил все продукты и сигнал после наезда нескольких придурков. Они знают кто они)))))
Вот сигнал джокер. Я им не занимаюсь. Валяется в архиве.
Вот сигнал джокер. Я им не занимаюсь. Валяется в архиве.
Тут не видно что это. Это может быть что угодно вплоть до демки только созданной.
Тут не видно что это. Это может быть что угодно вплоть до демки только созданной.
Нет это реал. Дать пароль?
Нет это реал. Дать пароль?
Не надо.
Нет это реал. Дать пароль?
Не надо.
После такого ответа, уважение к тебе улучшилось.) Честно.
Флет он и в Африке флет.
Специально провоцирую на возражения. Все молчат. Все согласны))
После такого ответа, уважение к тебе улучшилось.) Честно.
...он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог.)
...он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог.)
В ином случае, я бы дал ему пароль, но он потерял бы всякое уважение (от у) меня. Он удачно вышел из положения.
В ином случае, я бы дал ему пароль, но он потерял бы всякое уважение (от у) меня. Он удачно вышел из положения.
Значит, все, кто интересуется вашими результатами теряют ваше уважение. Странно.)