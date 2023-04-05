От теории к практике - страница 1818

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Aleksey Nikolayev:

достойный птенец гнезда Чубайса)

Aleksey Nikolayev, а ты то каким местом прилип  присел к этому ресурсу или уже сел даже.

Философы на других ресурсах, тут вообще-то о рыночных отношениях.

Могут и накостылять. Не обижайся.))

А до этого птенца тебе не дорасти. Философии много, а логики слабовато.  Не, не тот диплом тебе папа купил))

Рынок - новости, аналитика, прогнозы по рынкам - Блоги трейдеров и аналитика финансовых рынков
Рынок - новости, аналитика, прогнозы по рынкам - Блоги трейдеров и аналитика финансовых рынков
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Рынок — это место, где обычно происходит обмен товара на деньги или товара на товар. Если доступ на рынок свободный, то производители и потребители проводят обмен в условиях конкуренции. Существует
 
Uladzimir Izerski:

Aleksey Nikolayev, а ты то каким местом прилип  присел к этому ресурсу или уже сел даже.

Философы на других ресурсах, тут вообще-то о рыночных отношениях.

Могут и накостылять. Не обижайся.))

А до этого птенца тебе не дорасти. Философии много, а логики слабовато.  Не не тот диплом папа купил))

... 

no

 
Aleksey Nikolayev:

... 


Оооу !!! есть реакция.

Думал, что кто то из случайных попутчиков забрел в ветку программистов))) 

А это изготовитель дорожных знаков. Понятно.))))))

Но реклама тут запрещена!!!!!!!!!

 

Могу тут постить бесконечно.

Времени у меня хватает. 

Хотелось бы конструктивного разговора, но некоторые пиплы, "вроде меня" не дают  свободы поделиться своими мыслями и высказать свои идеи.

Теряем господа. Теряем таланты.

А кто теряет??

Будьте уважительнее друг к другу.

И вы не услышите упрек от меня.

 

Не частый паттерн на рынке

EURUSD_2

На часах тоже

EURUSD

Спокойной ночи.

 
Если хотите чтобы эквити всегда было выше баланса ставьте у всех ордеров ТОЛЬКО стопы, если наоборот - ТОЛЬКО профиты. А далее ордерные системы.вот и все.
 
Martin CHEguevara:
Если хотите чтобы эквити всегда было выше баланса ставьте у всех ордеров ТОЛЬКО стопы, если наоборот - ТОЛЬКО профиты. А далее ордерные системы.вот и все.

Если хотите, что бы эквити росло, надо знать куда  движется цена.

Эта задача не посильна большинству желающим заработать "на халяву".

Природа. Раскудрить-её.)))

Настойчивым все секреты открыты.)

Можно показать любые  фокусы  с балансом и средствами.

 
Martin CHEguevara:
Если хотите чтобы эквити всегда было выше баланса ставьте у всех ордеров ТОЛЬКО стопы, если наоборот - ТОЛЬКО профиты. А далее ордерные системы.вот и все.

вот она формула !

 
Uladzimir Izerski:

Если хотите, что бы эквити росло, надо знать куда  движется цена.

Эта задача не посильна большинству желающим заработать "на халяву".

Природа. Раскудрить-её.)))

Настойчивым все секреты открыты.)

Можно показать любые  фокусы  с балансом и средствами.

У моего товарища внук родился, он празднует уже 2 недели. Наверное, и Вам подфартило? 

 
Алексей Тарабанов:

У моего товарища внук родился, он празднует уже 2 недели. Наверное, и Вам подфартило? 

У меня каждый день праздник.)))

День прожил - праздник.

Я не грущу никогда, даже когда тяжело.

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