От теории к практике - страница 1818
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достойный птенец гнезда Чубайса)
Aleksey Nikolayev, а ты то каким местом прилип присел к этому ресурсу или уже сел даже.
Философы на других ресурсах, тут вообще-то о рыночных отношениях.
Могут и накостылять. Не обижайся.))
А до этого птенца тебе не дорасти. Философии много, а логики слабовато. Не, не тот диплом тебе папа купил))
Aleksey Nikolayev, а ты то каким местом прилип присел к этому ресурсу или уже сел даже.
Философы на других ресурсах, тут вообще-то о рыночных отношениях.
Могут и накостылять. Не обижайся.))
А до этого птенца тебе не дорасти. Философии много, а логики слабовато. Не не тот диплом папа купил))
...
...
Оооу !!! есть реакция.
Думал, что кто то из случайных попутчиков забрел в ветку программистов)))
А это изготовитель дорожных знаков. Понятно.))))))
Но реклама тут запрещена!!!!!!!!!
Могу тут постить бесконечно.
Времени у меня хватает.
Хотелось бы конструктивного разговора, но некоторые пиплы, "вроде меня" не дают свободы поделиться своими мыслями и высказать свои идеи.
Теряем господа. Теряем таланты.
А кто теряет??
Будьте уважительнее друг к другу.
И вы не услышите упрек от меня.
Не частый паттерн на рынке
На часах тоже
Спокойной ночи.
Если хотите чтобы эквити всегда было выше баланса ставьте у всех ордеров ТОЛЬКО стопы, если наоборот - ТОЛЬКО профиты. А далее ордерные системы.вот и все.
Если хотите, что бы эквити росло, надо знать куда движется цена.
Эта задача не посильна большинству желающим заработать "на халяву".
Природа. Раскудрить-её.)))
Настойчивым все секреты открыты.)
Можно показать любые фокусы с балансом и средствами.
Если хотите чтобы эквити всегда было выше баланса ставьте у всех ордеров ТОЛЬКО стопы, если наоборот - ТОЛЬКО профиты. А далее ордерные системы.вот и все.
вот она формула !
Если хотите, что бы эквити росло, надо знать куда движется цена.
Эта задача не посильна большинству желающим заработать "на халяву".
Природа. Раскудрить-её.)))
Настойчивым все секреты открыты.)
Можно показать любые фокусы с балансом и средствами.
У моего товарища внук родился, он празднует уже 2 недели. Наверное, и Вам подфартило?
У моего товарища внук родился, он празднует уже 2 недели. Наверное, и Вам подфартило?
У меня каждый день праздник.)))
День прожил - праздник.
Я не грущу никогда, даже когда тяжело.