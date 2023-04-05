От теории к практике - страница 1826
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есть ли польза от сидения на форуме?
или лучше забивать на него и тупо е**шить?
Склепал ещё один "храаль". Прибыль небольшая, но стабильная. Тест с 01.01.2018. В сигнальной системе использованы два штатных индикатора осциллятор и трендовый-сладкая парочка.) Оптимизатор тестера не использовался. Доводка алгоритма и определение параметров производилась при визуальном тестировании на интервале первого квартала 2018 г.
кстати.. за публикацию в альпарях примеров пирамидинга... все сообщения постирали, тему про грааль закрыли(вроде 12 лет простояла), и ещё написали что заблокируют аккаунт.... вот и думаю... надо гдето запостить - Пирамидинг - Смерть ДЦ...
Какие люди.
А у вас как я понимаю вахта закончилась и появилась свободная минутка ?
ДЦ - это депозит центовый ?
Так то да - очень интересная методика )
Думаю здесь то точно тему с этим секретным методом не потрут
Макс, обещал тебе свой ряд GBPUSD за ноябрь 2019 г., а весь собрать не получается по техническим причинам... Извини.
Взамен, выкладываю свои ряды по всем парам, которые торгую за 11-22 ноября. Всего за 2 недели, увы... Но, зато не битые, без пропусков и т.п.
Если будет желание - пощекочи их нейросетью. Выборка для обучения - 7200.
этот форум за 2 года помог хоть кому-нибудь?
есть ли польза от сидения на форуме?
или лучше забивать на него и тупо е**шить?
садить картофан или дрова колоть имеешь ввиду?
ну
там уж сам смотри
этот форум за 2 года помог хоть кому-нибудь?
есть ли польза от сидения на форуме?
или лучше забивать на него и тупо е**шить?
На любом трейдерском форуме масса информации, о том как сбацать Грааль своими руками. Мало кто знает, рассказываю страшный пристрашный сИкрет, у всех его нашедших возникает труднопреодолимое желание тут же поделиться со всем миром. Не получается тихонько стричь золотые баблоны и складывать их в полипропиленовые мешки. Понятно, что деньги любят тишину и прочее ба бла бла... Но человек такая парадоксальна скотина, аргументы аргументами. На жену и родственников надежды мало, они предпочитают брать деньгами, а не слушать скучные лекции и рассматривать непонятные графики. Поговорить о торговле не с кем, остаются трейдерские форумы.
Грааль не выносимая ноша и проклятье. Я серьезно. Подумайте, кстати, нужно ли вам это все:) И не надо надеяться на железобетонную психику и нордический характер. Не поможет.
Информация в открытом доступе есть и просто дофига, так как и понявших в чем фишка много и задачу можно решить самыми разными путями. Версий Грааля существует много, на всех хватит.
Но принять ее, эту инфу не просто - фильтры в вашей собственной голове мешают.
На любом трейдерском форуме масса информации, о том как сбацать Грааль своими руками. Мало кто знает, рассказываю страшный пристрашный сИкрет, у всех его нашедших возникает труднопреодолимое желание тут же поделиться со всем миром. Не получается тихонько стричь золотые баблоны и складывать их в полипропиленовые мешки. Понятно, что деньги любят тишину и прочее ба бла бла... Но человек такая парадоксальна скотина, аргументы аргументами. Грааль не выносимая ноша и проклятье. Я серьезно. Подумайте, кстати, нужно ли вам это все. :) И не надо надеяться на железобетонную психику и нордический характер. Не поможет.
Информация в открытом доступе есть и просто дофига, так как и понявших в чем фишка много и задачу можно решить самыми разными путями. Версий Грааля существует много, на всех хватит.
Но принять ее, эту инфу не просто - фильтры в вашей собственной голове мешают.
Зачем ты сейчас накалякал всю эту чепуху?)
Это тебе фильтры мешают понять :))) А я просто написал, так как оно есть на самом деле и все.
Это тебе фильтры мешают понять :))) А я просто написал, так как оно есть на самом деле и все.