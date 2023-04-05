От теории к практике - страница 1826

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этот форум за 2 года помог хоть кому-нибудь?
есть ли польза от сидения на форуме?
или лучше забивать на него и тупо е**шить?
 

 Склепал ещё один "храаль". Прибыль небольшая, но стабильная. Тест с 01.01.2018. В сигнальной системе использованы два штатных индикатора осциллятор и трендовый-сладкая парочка.) Оптимизатор тестера не использовался. Доводка алгоритма и определение параметров производилась при визуальном тестировании на интервале первого квартала 2018 г.



 
Aleksander:
кстати.. за публикацию в альпарях примеров пирамидинга... все сообщения постирали, тему про грааль закрыли(вроде 12 лет простояла), и ещё написали что заблокируют аккаунт.... вот и думаю... надо гдето запостить - Пирамидинг - Смерть ДЦ...

Какие люди.

А у вас как я понимаю вахта закончилась и появилась свободная минутка ?

ДЦ - это депозит центовый ?

Так то да - очень интересная методика )

Думаю здесь то точно тему с этим секретным методом не потрут


 
Maxim Dmitrievsky:

Макс, обещал тебе свой ряд GBPUSD за ноябрь 2019 г., а весь собрать не получается по техническим причинам... Извини.

Взамен, выкладываю свои ряды по всем парам, которые торгую за 11-22 ноября. Всего за 2 недели, увы... Но, зато не битые, без пропусков и т.п.

Если будет желание - пощекочи их нейросетью. Выборка для обучения - 7200.

Файлы:
TimeSeries_November_2019.zip  2175 kb
 
danminin:
этот форум за 2 года помог хоть кому-нибудь?
есть ли польза от сидения на форуме?
или лучше забивать на него и тупо е**шить?

садить картофан или дрова колоть имеешь ввиду?

ну

там уж сам смотри

 
danminin:
этот форум за 2 года помог хоть кому-нибудь?
есть ли польза от сидения на форуме?
или лучше забивать на него и тупо е**шить?
Смотря с чем помог)
Зарабатывать деньги торговлей на бирже - нет.. и не мог. 
Тут, как я понял, преследуется другая цель - хвастаться фантиками. Что-то типа как в детстве. Только там были всякие разноцветные картонки, обертки от конфет или хотя бы листики с деревьев, а тут просто картинки тестеров или баланса. Ну, хобби у ребят такое.. нельзя винить. :)
 
Макс:

.. и не мог. 

На любом трейдерском форуме  масса информации, о том как сбацать Грааль своими руками.  Мало кто знает, рассказываю страшный   пристрашный сИкрет, у всех его нашедших возникает труднопреодолимое желание тут же поделиться со всем миром.  Не получается тихонько стричь золотые баблоны и складывать их в полипропиленовые мешки.    Понятно, что деньги любят тишину и прочее ба  бла бла...  Но человек такая парадоксальна скотина, аргументы аргументами.  На жену и родственников  надежды мало, они предпочитают брать деньгами, а не слушать скучные лекции и рассматривать непонятные графики. Поговорить  о торговле не с кем, остаются трейдерские  форумы.    

  Грааль не выносимая ноша и проклятье.  Я серьезно. Подумайте, кстати, нужно ли вам это все:)    И не надо надеяться на железобетонную психику и нордический характер.  Не поможет.  

Информация в открытом доступе есть и просто дофига,  так как и понявших в чем фишка много и задачу можно решить самыми разными путями. Версий Грааля существует  много, на всех хватит.  

Но принять   ее, эту инфу  не просто - фильтры в вашей собственной голове мешают.  

 
Wizard2018:

На любом трейдерском форуме  масса информации, о том как сбацать Грааль своими руками.  Мало кто знает, рассказываю страшный   пристрашный сИкрет, у всех его нашедших возникает труднопреодолимое желание тут же поделиться со всем миром.  Не получается тихонько стричь золотые баблоны и складывать их в полипропиленовые мешки.    Понятно, что деньги любят тишину и прочее ба  бла бла...  Но человек такая парадоксальна скотина, аргументы аргументами.   Грааль не выносимая ноша и проклятье.  Я серьезно. Подумайте, кстати, нужно ли вам это все. :)    И не надо надеяться на железобетонную психику и нордический характер.  Не поможет.  

Информация в открытом доступе есть и просто дофига,  так как и понявших в чем фишка много и задачу можно решить самыми разными путями. Версий Грааля существует  много, на всех хватит.  

Но принять   ее, эту инфу  не просто - фильтры в вашей собственной голове мешают.  

Зачем ты сейчас накалякал всю эту чепуху?)
Любишь поналивать водицы?))
 
Макс:
Зачем ты сейчас накалякал всю эту чепуху?)
Любишь поналивать водицы?))

Это тебе фильтры мешают понять :)))   А я просто написал, так как оно есть на самом деле и все.  

 
Wizard2018:

Это тебе фильтры мешают понять :)))   А я просто написал, так как оно есть на самом деле и все.  

Ты написал пустую болтовню. Ее на этом форуме 99%. 1% - советы по программированию.

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